莎莉賽隆 貝克漢的深層代言

DIOR宣布莎莉賽隆出任全球保養暨珠寶品牌大使。圖／DIOR提供

名人代言不是新聞，現在精品與名人的合作往往更深一層。

DIOR宣布2004年以來一直代言J'adore香水的南非 影后莎莉賽隆（Charlize Theron），將迎來全新的角色：正式成為Dior保養和珠寶的品牌大使。這位女星不僅演藝事業備受肯定、形象良好，除了被任命為「聯合國 和平使者」，她也長期關注女權議題；Christian Dior也一直透過「Chin Up Dior stands with women」計畫響應莎莉賽隆所創立的同名基金會（Charlize Theron Africa Outreach Project，CTAOP），促進南非青年的健康與安全。

而憑藉過人穿著品味成為全球男性時尚偶像的大衛貝克漢（David Beckham），則宣布與HUGO BOSS集團旗下品牌BOSS啟動全球性長期設計合作計畫，將在未來數季中負責設計和策畫全新限定系列及季節性系列，並在設計中呈現他鮮明的個人風格，推動BOSS男裝系列未來數年的進化。雙方的合作將聚焦於正裝和休閒男裝，首個系列將於2025春夏推出；在此之前，貝克漢將出現在品牌今年秋冬品牌的全球形象廣告中。