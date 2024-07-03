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GUCCI 再現Jannik Sinner精彩一瞬

記者釋俊哲／綜合報導
辛納與GUCCI合作，拍攝全新形象廣告，展現如球場上的活力。圖／GUCCI提供
辛納與GUCCI合作，拍攝全新形象廣告，展現如球場上的活力。圖／GUCCI提供

每個人的人生總有些難忘的閃耀時刻，義大利精品GUCCI推出全新形象廣告，以知名網球好手、品牌代言人辛納（Jannik Sinner）為主角，將其在賽事中的精采一瞬捕捉，呈現源自義大利的熱情、果敢與活力。

過往由費德勒（Roger Federer）、納達爾（Rafael Nadal）、喬科維奇（Novak Djokovic）主導長達十年的職業網球「三巨頭」（Big 3）世代，近兩年頻頻已有小將「上位」、帶來新局。例如今年澳網時以0：2後逆勢連贏三盤的Jannik Sinner，除獲得個人職涯首個大滿貫冠軍，更從今年4月後長期站穩ATP Top 2的好位置、後續看漲。

而由攝影師Riccardo Raspa掌鏡、紀實的風格裡，記錄下Jannik Sinner在世界各地的練習和比賽情景，並成為一支少見橫跨時尚領域和專業網球的GUCCI形象廣告。原就在職業男子網球領域中表現搶眼的Jannik Sinner出身北義大利，並曾在去年的溫布頓錦標賽上以品牌代言人身分大秀GUCCI訂製旅行袋、相繼再於美國公開賽（US Open）和Nitto ATP總決賽上，以GUCCI訂製的Valigeria旅行袋成為目光焦點。

事實上，GUCCI與網球的歷史可回望至上一世紀的1970年代，當時網球運動一度在歐美大為風行，連帶GUCCI也曾推出GUCCI Tennis 1977運動鞋，在運動與時尚、日常間找到平衡，成為GUCCI的經典鞋履。全新形象廣告並引用一段1980年代的廣告文案：GUCCI is a feeling，中文直譯為「GUCCI是一種感覺」，每個人的感覺或不盡相同，但積極、拚鬥、開朗進取，或就是每個人對義大利、更是GUCCI的風格公約數。

GUCCI GG Supreme旅行包，56,800元。圖／GUCCI提供
GUCCI GG Supreme旅行包，56,800元。圖／GUCCI提供
義大利網球好手辛納先前曾穿上GUCCI的藍色針織衫並手捧冠軍獎杯。圖／GUCCI...
義大利網球好手辛納先前曾穿上GUCCI的藍色針織衫並手捧冠軍獎杯。圖／GUCCI提供

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