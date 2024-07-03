GUCCI 再現Jannik Sinner精彩一瞬

辛納與GUCCI合作，拍攝全新形象廣告，展現如球場上的活力。圖／GUCCI提供

每個人的人生總有些難忘的閃耀時刻，義大利 精品GUCCI 推出全新形象廣告，以知名網球好手、品牌代言人辛納（Jannik Sinner）為主角，將其在賽事中的精采一瞬捕捉，呈現源自義大利的熱情、果敢與活力。

過往由費德勒（Roger Federer）、納達爾 （Rafael Nadal）、喬科維奇（Novak Djokovic）主導長達十年的職業網球「三巨頭」（Big 3）世代，近兩年頻頻已有小將「上位」、帶來新局。例如今年澳網時以0：2後逆勢連贏三盤的Jannik Sinner，除獲得個人職涯首個大滿貫冠軍，更從今年4月後長期站穩ATP Top 2的好位置、後續看漲。

而由攝影師Riccardo Raspa掌鏡、紀實的風格裡，記錄下Jannik Sinner在世界各地的練習和比賽情景，並成為一支少見橫跨時尚領域和專業網球的GUCCI形象廣告。原就在職業男子網球領域中表現搶眼的Jannik Sinner出身北義大利，並曾在去年的溫布頓錦標賽上以品牌代言人身分大秀GUCCI訂製旅行袋、相繼再於美國公開賽（US Open）和Nitto ATP總決賽上，以GUCCI訂製的Valigeria旅行袋成為目光焦點。