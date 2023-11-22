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家有「4空」順水順風 廚房、浴室趕快清空

文／記者劉小川
玄關要盡可能淨空，以營造優雅極簡的氛圍。(Getty Images)
玄關要盡可能淨空，以營造優雅極簡的氛圍。(Getty Images)

現代人在城市居住環境的最大問題，就是如何理性的運用居家空間，尤其在家裡的空間規畫中，有些地方更要學習「空」著，即使家中大坪數，也要空下來。正所謂「家有四空，順水順風」，這四個地方空著，對家裡順風順水。

1、玄關 少放櫃、衣架

門口玄關是進門必經之路，也是大家對居住者第一觀感的地方。因此，大門口的布置會影響到家中的整體形象。雖然有些人習慣在門口設置鞋櫃、掛衣帽架，實際上這些家具真的有必要嗎？門口要盡可能淨空，可以營造優雅極簡的氛圍，也能讓門口的感覺更加寬敞舒適及明亮。

2、廚房 不要多放雜物

除了必要的廚具、材料之外，其餘的物件都可以不必要出現在廚房。(Getty Ima...
除了必要的廚具、材料之外，其餘的物件都可以不必要出現在廚房。(Getty Images)

廚房就像家中的胃、心臟。在烹調過程中，廚房要保持寬敞、衛生、安全等。所以廚房中不應該陳設過多不必要的家具、家電。例如使用頻率不高的小家電就是最好的範例。這些東西或許在日常生活中不可少，但是過多的廚房用品堆積，降低了空間的效率，使得使用廚房者的烹煮過程變得複雜，且也多一份危機。

除了必要的廚具、材料之外，其餘的物件理應都可以不必要出現在廚房當中，廚房乾淨整潔，使用者舒適，家庭也就可以讓人感到更溫馨美滿。

3、浴室 淘汰過久用品

居家浴室盡量避免擺放不必要的物品。(Getty Images)
居家浴室盡量避免擺放不必要的物品。(Getty Images)

浴室是在家庭生活中，每天進出頻率最高的地方。然而浴室如果變得擁擠、凌亂、有異味的話，對每一位居住者都是一個很大的困擾，而且還會影響家庭的整體衛生。

所以居家浴室盡量避免過多不必要的物品擺放。例如：過多梳洗的用品、化妝品等，已經很久沒用的東西，就應該淘汰，畢竟浴室是比較潮濕的地方，且溫度也高低起伏大，保養品、沐浴品在裡面過久沒用，還是容易變質。空間騰出來，不僅增強使用者的方便性，也有助於減少浴室的屋汙染、干擾等問題。

4、臥室 堆衣服處清空

臥室要保持整潔，只放必要的用品，(Getty Images)
臥室要保持整潔，只放必要的用品，(Getty Images)

臥室是一個休眠、身體充電的地方，也要有相對的平靜感。在房間臥室裡，每一個人都可以享受到最好的物質條件，也可以保障自己的睡眠品質。因此臥室盡可能避免不必要的用品，只放必要用品，且安靜、整潔，日常中有些人習慣在房間放張單人沙發，就想像自己在飯店的陳設，但其實最後這張沙發就變成堆放物品、衣物的地方。建議還是盡可能清走吧。

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