通過擁有住房建立世代財富之路

長期以來，擁有住房一直是美國夢的象徵。我們的家通常不僅僅代表著庇護所，它們還是家庭生活和建設強大社區的核心。

擁有住房的經濟影響也不容忽視。房屋是美國人最大的財富來源，這使得購買房屋成為人們創造世代財富和保障家庭財務未來的最重要步驟之一。事實上，根據大通最新的首次購房者研究，超過一半 (58%) 的受訪者可能在未來 12 個月內購買房屋，70% 的受訪者認為擁有住房是積累財富的重要一步。

雖然擁有一套房子可能是許多人的目標，但對於那些財富不足或剛來不久的華裔移民來說，這可能是遙不可及的。 好消息是，如今有許多資源可以幫助人們購買房屋，想住多久就住多久。

以下三個提示可幫助您獲得抵押貸款 ，取得購買自己的房屋的資格。

1. 建立並提高您的信用。

瞭解您的目標很重要，這樣您就可以製定計劃來維持、提高或建立您的信用。一般來說，較高的信用評分意味著您將有資格獲得最具競爭力的利率 ，這可以幫助您節省大量資金。您可以在 annualcreditreport.com 免費獲取信用報告副本，或通過金融機構檢查您的分數。

如果您的信用評分較低，您可以通過償還信用卡 和貸款餘額以及按時支付賬單來提高信用評分。在購房過程中避免開設或尋找任何新的信用卡或貸款，因為所需的信用檢查會降低您的分數並增加您的債務與收入比率。

申請抵押貸款時，您會被要求提交付款歷史記錄，以證明您有穩定的收入。如果您在買房之前或在購買過程中考慮換工作，請考慮等到您買完房子之後再換工作。

2. 存下首付並尋找財務資源。

一個常見的誤解是:您必須支付房價的 20% 作為首付，事實上有許多較低的首付選項可供選擇，例如 Chase 的 DreamMaker 抵押貸款，您可以享受低至 3% 的首付。但是，請記住，您預付的金額越多，您每月的抵押貸款付款就越少。請利用在線抵押貸款計算器或與貸款專業人士交談，瞭解不同的首付比例如何影響您的抵押貸款。

花時間研究各種可用的財務資源。許多州和地方政府提供首次購房者計劃，鼓勵居民在本州購房，並提供包括首付或較低利率在內的激勵措施。貸款人支持的財務資源也可能可用。

3. 找到適合您的抵押貸款選項。

某種抵押貸款並不一定適合所有情況，有多種選擇可以適合您的生活方式和預算 。30 年期的傳統抵押貸款最為常見，但您也可以獲得 10 年、15 年或 20 年的貸款期限。

有些抵押貸款的利率是固定的，這意味著利率在貸款期限內不會改變。 還有可調整利率抵押貸款，通常在開始時提供較低的利率，但隨著時間的推移以一定的時間間隔進行調整，通常會增加您的總還款額。 請與貸款專業人士聯繫，他們可以幫助您瞭解您的選擇。

底線

開始購房過程可能會讓人感到不知所措，但您不必獨自完成。 有許多工具、資源和專業人員致力於幫助您實現擁有住房的目標。

有關購房的更多提示和資訊，請訪問chase.com/mortgage，並嘗試chase.com/affordable 上的購房者援助查找器。

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