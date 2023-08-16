讓客廳更實用… 5款時尚沙發 隱藏的細節

華麗的歐式沙發宜搭配著高格調的歐式裝修，否則會顯得格格不入。(Getty Images)

許多人在裝修好房子的第一件事情，就是挑選客廳的家具，最重要的就是挑選沙發，從色系、款式、整體氛圍都要考量進去。聽周邊朋友買沙發後悔的經驗談之下，老師傅就來提醒大家，下面5款沙發入手前，要想清楚。

1、歐式沙發 宜搭裝修

歐式沙發有著精緻且華貴的外觀，可是如果沒有搭配著高格調的歐式裝修，非常容易出現格格不入的感覺，讓家裡看起來東一個區塊、西一個區塊的不同設計。

除此之外，歐式沙發漂亮，但非常多細節部分，清潔起來不易，且用過一段時間後，沙發內主體容易積塵蟎，勤勞點就要不時的清潔維持。

2、短腳沙發 注意承重

短腳沙發簡約時尚，但清潔不方便。(Getty Images)

現代裝潢流行裝潢極簡風格，沙發造型越簡單越好，整體的簡約時尚 ，讓人感到溫馨，矮腳的沙發也身受現代許多居家裝潢人喜愛挑選。雖然，矮腳的沙發看起來顏值極高，不過也有一個問題存在，沙發底下容易滋生灰塵跟細菌，尤其在客廳吃東西不小心掉下沙發底下的食物，可能真的要搬起來才能夠打掃乾淨，清潔起來需要花很大的時間跟力氣。

另一個矮腳沙發的弱點，就是在挑選時，承重也是一個關鍵，如果買到比較劣質的矮腳沙發，會發現，使用一小段時間後就會塌陷的問題。

3、低背沙發 看舒適度

靠背低的沙發使用起來，有時難免覺得「不夠」、「不到位」。(Getty Images)

低靠背、短腳沙發都是近年來看起來高雅時尚的代表，不過真的使用起來，就會覺得哪裡會感覺「不夠」、「不到位」。低靠背沙發顧名思義靠背是比較矮的，在客廳想要慵懶的時候，如果倚靠的位置不舒服，背後整個懸空感，或是頭也無法靠，根本只想整個人橫躺在沙發上。所以還是建議高靠背的沙發會比較適合，尤其是在下班後想要小小的補眠的人，特別適合。

4、皮質沙發 首選真皮

如果是買皮質沙發建議選真皮的，人造皮沙發久了容易壞。(Getty Images)

如果是買皮質沙發，建議還是選真皮的沙發，無論是小牛皮、小羊皮皆可，材質舒服、觸感也好。人造皮沙發有許多缺點，因為人造皮沙發，用一段時間後，人造皮就會因為時間的氧化剝落，還有一些異味存在，所以建議如果經濟能力許可，要買皮質感沙發不如選真皮的。

5、L型沙發 留意動向

搭配L型沙發，要注意空間和動向。(Getty Images)

L型沙發近年來也是很流行，不過大家會覺得這種沙發笨重，且非常占位置，並不是大家都有那麼多、那麼大的空間，選擇這種沙發必要條件就是空間及動向。如果家裡面積小，選擇L型沙發，就會感覺自己的客廳動向會受阻，確實擺在客廳招待客人時，顯得大器，但用起來只能當作夫妻吵架的避難所。