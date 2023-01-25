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家中餐廳、廚房裝潢 避免4物品

文／記者劉小川
家裡真的需要那麼多開放式櫥櫃嗎？（取材自Pelexs）
家裡真的需要那麼多開放式櫥櫃嗎？（取材自Pelexs）

在家中最能凝結大家感情的場域，除了客廳，就是家中的餐桌了，更是朋友聚會、家庭聚餐的重要地帶，所以在燈光、氣氛、收納上就別具巧思。考慮到裝修餐桌與餐廳空間，很多人都會跟風裝修，但入住後才發現實用性不大，以下四個事情在裝修餐廳時，千萬要注意。

1.不裝開放式櫃體

開放式櫃體，指的是只有開放的收納格子，沒有櫃體門。包含著餐廳開放櫃、酒櫃、儲藏櫃等。不建議安裝開放式櫃體其主要原因，久而久之像是比較少用到的區域或擺放酒的地方，就容易積藏灰塵。擺放醬料的地方更是可怕，萬一招來螞蟻、蟑螂，在餐廳中根本就是崩潰饗宴。

提醒除了要裝櫃體門之外，就是儘量避免安裝玻璃門，如果玻璃門的五金不好，很容易就卡住，打不開等狀況，而且也容易造成危險。

家裡真的需要那麼多開放式櫥櫃嗎？（取材自Pelexs）
家裡真的需要那麼多開放式櫥櫃嗎？（取材自Pelexs）

2.不安裝吸頂燈、嵌入燈

許多人在裝修餐廳，為了讓用餐氣氛看起來更舒適，就會考慮使用吸頂燈、嵌入燈。對於家中的餐廳而言，真的沒有必要，而且大家仔細思考，吸頂燈只是為了布置氛圍才會選用，大家才會在一般外面的餐廳看見，覺得喜歡，在裝修時就毫不猶豫地做下去。

3.不裝水晶吊燈

大家想到的水晶燈印象，第一就是它夠奢華、第二能彰顯區域的氣派感。但大家有仔細思考過，水晶燈不可能天天擦拭，只要時間久久不擦拭，積灰塵的速度非常快，想要在用餐的時候，無形之中吃下這些掉下來的灰塵嗎？

餐桌上放吊燈，各有利弊。（Getty Images）
餐桌上放吊燈，各有利弊。（Getty Images）

挑高空間的天花板及水晶吊燈無法DIY，最好委由專業。（本報資料照片）
挑高空間的天花板及水晶吊燈無法DIY，最好委由專業。（本報資料照片）

4.不裝單一光源

所謂的單一光源，指的是整個廚房餐廳就一盞燈。這樣會讓用心煮菜的人該如何是好？在裝修時，通常煮菜的人不會參與到餐廳設計，如果沒考量到燈具的充足，會讓餐廳、廚房變成一種悲劇。連切菜、洗碗都要瞪大眼睛避免出什麼意外。

所以在對於餐廳、廚房的裝修上，千萬不要只裝單一的光源。洗手台、切菜區皆是餐廳的一部分，當然照明也要考量到，才不會在洗滌區發生意外。建議可用感應式燈條，偶爾半夜想起床裝個水喝，也不用刻意打開整個燈，這樣光線上沒死角，煮飯的人用起來更開心。

家中的餐桌了最能凝聚感情，餐桌與餐廳空間裝修要著重實用，不要一味跟風。（本報資料...
家中的餐桌了最能凝聚感情，餐桌與餐廳空間裝修要著重實用，不要一味跟風。（本報資料照片）

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