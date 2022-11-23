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冷水沖洗、刮刀除水… 浴室4步驟有效防霉

文╱取材自聯合新聞網
怎麼防止浴廁發霉，網友狂推電風扇加除濕機。示意圖。（取材自ingimage）
怎麼防止浴廁發霉，網友狂推電風扇加除濕機。示意圖。（取材自ingimage）

潮溼的天氣容易讓家裡發霉，也會影響到身心健康。有一名網友好奇說「請問衛浴使用暖風機會不會更容易發霉，不知道實用性如何？」釣出網友狂推「兩神器」，真的比較實際有效。

網友在臉書發文問，「請問衛浴使用暖風機會不會更容易發霉，不知道實用性如何？」，結果有網友表示，「覺得暖風更容易發霉，我們都開涼風外加除濕機，玻璃門用刮刀和布擦乾」、「我覺得就像冷氣機的暖氣功能越吹越悶熱不舒服，空氣都充滿一種霉味」、「暖風機是給怕冷的人」。

最多網友推「電風扇」和「除濕機」，「除濕機比較實際」、「我洗完澡都是用刮刀刮一下牆面跟地板，然後開電風扇跟天花板的排風扇、門、窗打開通風，大概半小時就可以全乾了」、「我刮水加除濕機效果不錯」、「電扇最省」、「有窗戶的廁所，下雨時要關起來濕氣才不會跑進來，平常就刮刀+電風扇或除濕機」、「洗完澡一定要刮水」。

台灣長庚毒物實驗室兼任護理師譚敦慈也曾教導大家如何讓浴廁「告別濕氣、黴菌」，洗完澡後濕度及溫度都較高，是黴菌容易生長的環境，第一是建議最後一個洗澡的使用者可以用冷水沖洗浴室牆壁及地板降溫，再來用刮刀把水刮淨，第三步是開抽風機保持乾燥，如果沒有抽風機，建議一至二天使用一次除濕機，最後也要注意把馬桶蓋蓋上，以免影響除濕效果。

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