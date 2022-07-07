選錯容易絆到腳... 挑選餐桌 別踩這4地雷

家中餐桌的挑選，有很大的學問。圖／摘自pexels

在家中品嚐美食 ，最能夠與家人、好友拉近關係，因此想要有張完美的餐桌，而從意義上來看，餐桌只利用於三餐時，其他的時間都只是一個冰冷冷的載體。但用家庭的方式思考，餐桌卻是家中團圓的地方，以中華文化來說，是一個傳統文化的魅力所在。若真的非要擺設餐桌的話，該如何挑選適合居家的餐桌呢？

一、不買寬圓腳的餐桌

許多人因為設計上與居家氛圍貼合，就會考 慮買附有設計的餐桌，就像是圓弧狀的寬型腳桌，的確設計上的美觀非常到位，也符合了居家的設計氛圍。且不看設計美觀的部分，說起實用性跟移動性來說，就真的一塌糊塗，因為坐在寬圓腳附近的人來說，腳都不知道往哪伸，坐起來非常的憋屈，這種設計通常會是長桌，想要夾到遠方的菜又要起身坐下、起身坐下，這張桌子的角落，就是你不受歡迎的區塊。

二、不買長方形餐桌

東方人不適合長型餐桌。圖／摘自pexels

「若空間允許」不建議買長方形的餐桌。為何要這麼說呢？大多現在居家許多的購買餐桌場合，都會以長方形的餐桌物件為主，也是餐桌市占率較高的一種型態，但這樣的型態，通常會有許多「尖銳」的問題存在。

所以，「如果空間允許」，建議最好的選擇是圓形的餐桌，因為圓型餐桌上，每個人坐在餐桌當下，想要照顧到每個人可以恰到好處不卡卡，相較於長方形的餐桌，就會最前端兩側的人會有夾不到菜的可能性，具體來說比長方形桌，更人性化些。

三、不要買外八腳型的餐桌

外擴桌腳不要選。圖／摘自pexels

有些餐桌為了考慮到長久使用下來的穩定性，會有外八腳的設計型態，卻忽略的在家動線的合理性。為何說會影響在家動線的合理性呢？其主要原因，外八腳的餐桌，通常腳的突出面積會比餐桌面本身還要多出幾公分，如果家中有小孩奔跑、媽媽上菜不小心踢到桌腳，就會造成相對的安全性顧慮，所以在選擇餐桌時，建議避免選擇這樣的餐桌腳。

四、不買岩石餐桌板面

岩石板面餐桌要慎選。圖／摘自pexels

前陣子吹起了大理石風格的傢俱，讓許多人在這極簡的風格中，找到了低調奢華的定義。為何不建議購買的原因，主要是現在岩石的桌板看起來非常的大器，但要非常小心地維護，雖然在耐熱上、耐刮痕上有不錯的表現，但在挑選岩材上，購買前就要自己做好功課，再決定下單，千萬別因為只是美觀而購買。