3月不嫌晚…居家小改裝 「鴻運」迎進門

德國衛浴品牌Villeroy & Boch的Artis系列面盆。（圖：楠弘廚衛提供）

告別2021疫情 紛亂的一年，2022雖已邁入早春3月，但想為自己營造一個「鴻運當頭」的2022年，為時仍不晚。可以先從為居家空間，換上招來好運與喜氣「紅」色居家為主，但紅色不代表就是俗氣，透過設計師獨到的眼光與設計，讓紅色系的居家用品，都能夠展現出精緻、質感的品味。

一個家的客廳，是一進門馬上就能看到的空間，也是最能呈現主人的個人品味，曾獲得德國 室內創新設計大獎的Thonet Nr. 808 Lounge chair，看似有稜有角，卻沿襲包浩斯的實用血統，整體造型重新詮釋經典翼椅的造型，加上精緻的面料質地，如同坐在沙發中舒適且低調的紅色，讓整體空間顏色跳出來，卻不會搶走風采。

Thonet Nr. 808 Lounge chair。（圖：楠弘廚衛提供）

浴室中最重要的面盆，則有義大利 衛浴精品Glass Design推出，以頂級水晶製作而成的Scenic Ramada面盆，採用24%氧化鉛高品質純水晶，以及工匠手工雕刻的鑽石光芒紋路，彷彿浴室裡多了紅色貴氣的聚寶盆。

若喜歡簡潔俐落風格者，則有德國衛浴品牌Villeroy & Boch，邀來當紅明日之星的設計師Gesa Hansen操刀，推出Artis系列面盆，採用獨家鈦瓷材質，從自然界顏色取材，包括有波爾多紅適合新年，也有多款顏色可選。