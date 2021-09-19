加州乾旱 如何妥善用水？

科羅拉多河一直是美西的重要水源，由輸水管線送往各州。(美聯社)

南加州洛杉磯 地處沙漠邊緣，距離海岸30哩的內陸就是沙漠地區，缺水的現象特別明顯，由於天氣暖和，沒有苦雨淒風，更不見冰天雪地的日子，都會區人口已達2000萬。100多年之前，州政府就有先見之明，花大把鈔票建造「北水南調」及「東水西調」的巨大工程，幾十年下來，總計超過1000英里長度的水道，從科羅拉多州、胡佛水庫及北加州各地送到加州的的中央谷地農業區、洛杉磯及聖地牙哥，工程超級宏大翻山越嶺，部分使用水泵有些使用虹吸原理，如蜘蛛網的輸水系統，堪稱世界第八大工程奇蹟。

這套供水系統目前尚可勉強應付近年來暴增的人口，但這幾年洛杉磯落雨量尤其缺少，正規的的雨季在冬天，但能稱作「雨天」的次數，用一隻手就可數完。洛杉磯縣要求人人皆需省水，只要看到有那一家浪費自來水，罰金每日500元。州長決定限制所有用水大戶，必須減少25%的用水量，這表示中加州大量農戶的所有蔬菜、水果產量必定減少，增加平民百性荷包負擔會立竿見影。

北水南運的水道工程在蘭卡斯特附近，較遠的這座貯水池，用作供調節水道上的水流量。

洛杉磯家家戶戶的花園、草地、樹木，全都是使用自來水灌溉維持植物的生命，統計稱千辛萬苦從外州買來的水源，竟然有58%的自來水用來餵草皮，實在浪費；其次為抽水馬桶11%。政府部門提倡的節水建議是改用乾旱植物的庭院，如仙人掌類，這不失是一個好建議，但改造庭院是要花費大把鈔票的工作。

說實在，夏天看到白花花的自來水噴向草地，就像將大把鈔票撒入泥土中，而南加州的太陽在夏天可連續幾天超過100℉，可將剛灑過水的草坪曬乾枯死，解決方法是延長灑水時間，於是水費增加。我們家習慣用水盆接水洗青菜，這個水盆可容約2加侖，重約10磅，每洗完一道，就用雙手抬起，走過廚房及客廳，開大門，到花園澆花，重覆好幾次才能將蔬菜洗淨，住在東岸的友人看到我如此的節省用水方式，皆稱少見。

南加州大都會水區(Metropolitan Water District of Southern California)從各地取得的水源，分配給每一個小市鎮的獨立供水系統及公司，管理並維護全市人民的用水需求。可是各市鎮對於自來水的定價差異極大，舉例山區丘陵市鎮收取水費特別貴，而平坦區域則相對便宜，例如本市收費2.12元每一單位(748加侖)，加上基本費41.62元，這是每月固定費不論你用多用少都必須繳。每一市鎮半年皆會送出一份水質檢測報告公告大眾，內容密密麻麻有化學元素及生物含量、雜質、電解、顏色等，一般人看不懂，但一定有政府專家來檢測把關，來控制自來水的品質。

純水機浪費水資源

30多年前，我們從住了六年半的芝加哥搬來洛杉磯好友相會，我打開水龍頭接水給他喝，他問：「你怎麼喝自來水？」問得我丈二和尚摸不著頭腦，我說：「難道有什麼不對嗎？美國 的水都應該可以生飲啊！」好友稱此地華人同胞十家就有八家會安裝一部三段或五段式逆滲透式(Reverse Osmosis)純水機，建議我也裝一台，喝進肚裡比較安心等等好處，經好友介紹之下，我也就決定裝一台。

當天到了約定時間，裝置RO純水機的技工，帶來一個小型手用檢測器，稱利用這個檢測器就可測量出什麼是「好水」及「壞水」之分。水中含有微小固體的數值，單位為百萬分之幾(PPM)來計算。以我家為例，從水公司送來的自來水，數值為298 PPM，通過他安裝的純水機，出來的水數值降為26 PPM，有90%的微小固體都過濾掉，而廢水口測量得為305 PPM，明顯可見雜質減少甚多。花錢的客人心甘情願掏錢，放心的飲用所謂的「好水」。

技工在安裝純水機時，會使用細小如鉛筆直徑的軟管(多半是黑色)，將廢水排入污水下水管，細細的水管好像排不了多少水。有次筆者為了好奇，找來一個空五加侖水桶，來測量會有多少廢水排走，真是不試不知道，一試嚇一跳。製造一大杯好水，僅十來分鐘，「廢水」就能裝滿五加侖的水桶，還源源不斷的繼續流出，長此以往，日復一日浪費的自來水一定極為可觀。

一般家庭多半在廚房水槽下面，安裝一組有三個直立的過濾網，一個橫式反逆滲透筒(RO)的純水機。

細讀純水機之說明書後，得知每製造一份「好水」，會有五份或更多的「廢水」排出，這是根據純水機內的過濾網是否陳舊骯髒而定。依筆者經驗濾網壽命不可超過一年，濾網太髒，產生的廢水會增加好幾倍，通常人們不會注意這個變化，因為廢水不論多寡，全部排入下水道，你根本無法看到或測量出來，茫茫之際，白花花的水流向何處而不知；如果幾年都沒有換濾網，那麼就好像會駕駛汽車，卻不懂得定期換機油一樣的可怕。

一般家庭多半在廚房水槽下面，安裝一組有三個直立的過濾網，一個橫式反逆滲透筒（RO）的純水機。

廢水的再利用

我平日在車房內，習慣於動手動腳，各種工具使用起來十分熟練，於是先將純水機的廢水排出管從廚房下水管拆下，接上一根幾十呎長的塑膠軟管，穿牆鑿壁牽引到後院山坡下(牆上打洞不必太粗，裝妥塑膠軟管後，注意要用防水填充膠Caulk在軟管四周及牆壁密封，以免有螞蟻等昆蟲進入室內)。接到一個閒置不用的80加侖塑膠桶內。我與內人日常喝茶、煲湯、煮飯皆使用飲水機製造的好水，最多不超過三加侖，有時只須兩天時間，就可以將此80加侖塑膠桶注滿。能夠利用這些所謂的廢水來澆菜園、種花及果樹，絕對是省水之最佳方法。

從純水機接一個細水管到院子裡五加侖水桶，桶內放一個沉水泵浦，將水泵到另外一個大水桶，就可以將原本流失的大量廢水用到菜園及果樹。

我強烈建議擁有純水機的家庭，應該DIY做一個廢水再利用的簡單系統，其實並不困難，不妨參考附帶的草圖，到Home Depot買一個小型電動沉水式泵浦(Sump pump)，約25元，放在五加侖水桶底部，接上出水管，幾個水開關及必須的彎管及塑膠軟管，最多三小時就可完成。用來供給前、後院草地及菜園使用，一方面不浪費水源，另一方面可以減少自來水帳單數字，心裡會感到十分滿意。

從純水機接一個細水管到院子裡的5加侖水桶，桶內放一個沉水泵浦，將水泵到另外一個大水桶，就可以將原本流失的大量廢水集中，然後用來澆菜園、果樹或草皮。(圖片皆由作者提供)

80加侖白色塑膠水桶，可以收集戶內純水機排出的廢水，經過內人左手所執直徑細如鉛筆的黑塑膠水管，慢慢流進此水桶中。

如果居住在平房或沒有山坡的家庭，可以將廢水出水管引到户外，沉水式泵浦隨時自動可將水盆內的廢水泵到一個約50加侖(約50元)的大桶內儲存，筆者建議不妨將此大桶放置在高於地面數呎的架子上，可增加足夠的水壓，用來澆草皮或果菜時會比較方便。如果再多花百來塊錢，買一個1/4馬力的泵浦置於在50加侖水桶底，配上一套管道系統，澆菜或花園會將更有效且容易。

對於家庭純水機是否真有其必要，醫學上有很多報導都說，RO純水機的「好水」，其實是「窮水」，窮的是水中有益於人體的礦物質，鈣、鉀、鎂等都被過濾而去。純水機的優點是的確可以除去水中的細菌、鐵銹、氧化物、異味及水垢。今日全美國各大城市的自來水的標準，都保證可以生飲，走遍全美各地，無論是大旅館或飯店，喝自來水是理所當然之事。家庭內裝純水機可說是即浪費水資源，又浪費金錢，更將寶貴的礦物質糟蹋掉。但是居家房屋居所超過四、五十年以上之歷史，有可能水管是鑄鐵或鉛管，那麼我會建議買一個純水機，可以擋下很多雜質、重金屬及怪味等，喝起來比較安心些。

有少數家庭會安裝軟水機(Water Softer) ，這類機器可以降低水質的硬度，美國各地方自來水公司送到府上的自來水含有極少量的礦物，如鈣及鎂化學元素，這些元素會使得自來水變硬，結果是造成管線有水垢的現象，對於這少量礦物質進入身體是否有害處的考慮，長久以來醫學界証明不必擔心。安裝軟水機後洗衣服之後會使衣飾變軟些，洗澡會使皮膚變滑，筆者認為安裝數千元的軟水器用處不大，有一個純水機足夠矣。

不環保的瓶裝水

市面上充斥的瓶裝水，應該沒問題了吧？經過化驗後，一大半都是自來水經過某種程度的過濾及消毒就裝瓶上市。目前環保意識領軍，飲用塑膠瓶裝水的人，成為過街老鼠人人喊打，還有可怕的塑化劑陰影，尤其是將瓶裝水放在汽車內，經過一天的曝曬，是應該喝還是不喝？在製造及運輸過程所排放的二氧化碳，是瓶裝水最大的死結，對環保有概念的現代人，喝瓶裝水固然方便，但一定有些抱歉的念頭。真正的礦泉水要價極高，一小瓶2美元是最起碼的，大飯店要價5元不為過，非平民百姓所能負擔。

華人圈中大打廣告的產品，還有一種鹼性電解水器(Alkaline Water Systems)，在廣告及親友大力推銷之下，也有不少的家庭購買這種昂貴(千元以上)的機器。製造商稱這種飲水可以使體質變為弱鹼性，理論上好像有道理，可是全家常時間飲用相同的鹼性水，並非明智之舉，大人小孩體質不盡相同，沒有毛病的小孩，長時間飲用鹼性水，很可能對腎臟造成傷害。

生產這種鹼水器的日本，將這種電解水器，列為「醫療用具」管制，本意是提供給有胃酸過多的腸胃病患者，多吃肉帶有酸性體質的中老年人，才合適這種弱鹼水，並非人人皆適，尤其是兒童及青少年決對不宜。順便也提醒華人，市面有一種鹼性離子瓶裝水，有人飲用後罹患肝病，甚至死亡的案件，近日法院要求生產公司要召回市場上所有的產品，可見這一類電解水還是少碰為佳。

恢復燒開水方式

華人家庭90%擁有自動開水電壺，隨時有開水可用，的確非常方便，但依現代醫學稱，飲用這種24小時連續不斷燒滾的「老」開水，有可能是致癌的原因之一，至少水中的氧氣減少很多，而且浪費電力。而且這種隨時有開水的電壼，久而久之壺底部有一層鈣及鎂的白色水垢，長時間之後可能在內臟形成結石的可能。筆者曾經看過電壺內的塑膠保溫圈老化分裂，斷裂成碎片沉在壺底的現象，這些塑膠碎片難免會喝入肚子裡，保證無害嗎？。

有部分不放心飲用生自來水的朋友，似乎恢復使用老式水壺燒開水，灌入熱水瓶內，每天早上花五分鐘，燒一壺「新」開水泡茶或咖啡，才是解決飲用水的好辦法吧！由於美國的自來水會加入少量的氟化物，可防止抵抗蛀牙。但水煮開後需迅速關火，煮久了會有消毒水味道。

污水淨化系統

大都會的基礎建設包括地下污水管道，從家家戶戶抽水馬桶、洗衣機、廚房及浴室之流出來的污水，經過密密麻麻粗細不等的地下管道直接排進十多座，散布大洛杉磯各地的污水處理場。我曾參觀一座學弟工作的污水處理廠，經他解釋之下了解這些污水如何經過物理、化學、生物細菌、過濾器等手續處理後，水質變成晶瑩剔透，這些淨化的再生水，大部分送至洛杉磯各城鎮的公園，行道樹及高爾夫球場灌溉綠地，十足是廢物利用最好的例子。人口增加之後處理後的可用之水太多，只得排放到海裡，算是很可惜的事。

有一件事永遠不會忘記，看到在他們水質控制室中放有一小水箱，裡面養幾尾小金魚，我隨口開玩笑說：「你們辦公室還有閒情逸致養小金魚？」他笑道：「這是我們工廠水質控制的重要一個活證據，員工每天給魚缸換處理過的水，除了所有數據查驗達標之外，還要看看這些金魚是否能存活」，可見污水處埸確實能將污水變成活水。

今年乾旱情況特別嚴重，政府為了開發可能的新水源甚至於考慮設立海水淡化廠，好像是不可能的計畫，因為價錢一定很高，可是有一天非要走到這一步的話，那老百姓的水費可要到達天文數字了。人民如何在缺水又要省水的地區有足夠用水，的確需要多動動腦筋。

80加侖白色塑膠水桶，可以收集戶內純水機排出的廢水，經過內人左手所執直徑細如鉛筆的黑塑膠水管，慢慢流進此水桶中。右手為自已裝配的一套灌水系統，利用桶中的沉水式泵浦將水打出，做為灌概系統，可用在果樹、菜園或草皮各處。