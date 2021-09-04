預算有限時這4種裝潢不要做 開放式廚房、和室很危險

水晶燈真的很難清潔。圖／摘自Pelexs

如果預算 有限，有些裝潢或設備，其實根本用不到，可能根本是花了冤枉錢，之後可能會後悔，以下4種設備與裝潢，在預算有限的情況下，要特別注意。

一、和室

和室是否需要，要考慮清楚。圖／摘自Pelexs

很多人喜歡家中有個房間是和室，甚至覺得有榻榻米，很有日本的風格，但其實和室根本浪費錢，許多人裝修了和室，根本用不到幾次，連想要躺在榻榻米上睡覺，都會嫌硬，且台灣 天氣潮濕，榻榻米容易受潮，千萬要思考清楚。

二、中央空調

家中不夠大，不要裝中央空調。圖／摘自Pelexs

如果家中不是上百坪，千萬不要裝中央空調，因為電費會很驚人，可以依照不同空間，裝置適合的冷氣，畢竟中央空調是適合百坪豪宅，付得起電費的人，預算有限時，不要被騙裝了中央空調。

三、開放式廚房

開放式廚房要想清楚。圖／摘自Pelexs

大家都嚮往歐美式的開放式廚房，覺得客廳與廚房的開放式，一整個空間通透感。但是開放式廚房最重要是通風與排氣問題，可能要花不少錢解決，如果這部分省錢，可能到時候做菜時，家中都是油煙，預算不夠就不要硬做。

四、水晶吊燈

水晶吊燈可以增加家裡的華麗感，而且也可能找到便宜貨，但水晶吊燈清潔不方便，對於呼吸容易過敏 的人來說，根本是殺手，如果沒有辦法時常清理，水晶吊燈就省下來吧！