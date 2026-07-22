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CHANEL 2026 Métiers d'art首爾重現

記者孫曼／專題報導
紅白藍3色的組合讓人想起美國國旗的配色。© Succession Picasso...
紅白藍3色的組合讓人想起美國國旗的配色。© Succession Picasso 2026。圖／香奈兒提供

畢卡索畫作當走秀背景？香奈兒（CHANEL）在南韓首爾汝矣島（Yeouido）的全新地標韓華龐畢度中心（Centre Pompidou Hanwha Seoul）重現去年12月在紐約首度發表的2026 Métiers d'art工坊系列大秀，在該中心正式對外開放前搶先揭幕，是藝術總監Matthieu Blazy執掌品牌後第一次在亞洲的走秀。

與首爾緣分逾30年

事實上，香奈兒與首爾擁有超過30年的深厚淵源。從1992年香奈兒的首個香氛美妝專賣店進駐首爾、1997年開設時裝精品店，到2012年的「小黑外套」攝影展，以及2015年時任創意總監卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）選址東大門設計廣場（DDP）發布的早春度假系列，香奈兒始終將首爾視為重要的創意據點。

在Matthieu Blazy看來，首爾與紐約有著極為相似的都會能量與吸引力。從席捲全球的K-pop、電影電視到飲食，首爾已成為全球流行文化的重要基地。特地選在致力於立體主義研究的韓華龐畢度中心舉行大秀，也可以很清楚地看到此系列服飾中多元性格的交錯與重疊，呼應了立體派將人物以多維度解構再重組的藝術手法。

轉譯都會女性風景

這場秀延續了紐約發表時的都會風格，大秀以名模申賢智（Hyunji Shin）與品牌大使Bhavitha Mandava步入韓華龐畢度中心的短片揭開序幕，讓人想起紐約大秀開場時Mandava走進地鐵站的經典畫面。

正如看秀嘉賓、法國影后瑪莉詠柯蒂亞（Marion Cotillard）在秀後受訪時所言，大秀呈現了都會中形形色色不同女子的日常樣貌，而Blazy所設計的服裝在移動中展現出強烈的生命力：無論是在手扶梯上穿梭、在畢卡索畫作前輕鬆漫步、或在人群中一閃而過，大秀的氛圍捕捉到在城市街頭與人擦身而過、令人過目難忘的女性剪影。Blazy強調，他希望展現的是當代女性在工作、購物與日常生活中真實且自主的姿態。

系列的創作起點是Matthieu Blazy在香奈兒檔案庫中發現，嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）在20年代造訪紐約後受到當時女性的穿著啟發，開始解放拘束的細節以提升活動自由度；承襲這樣的精神，他以當代手法讓自在自信的輕鬆感貫穿了整個系列。紐約的流行文化元素如超人、爆米花等以令人驚喜的方式為此系列注入玩味與幽默，豹紋印花與貓女元素的大量運用，則是致敬香奈兒女士早在1920年代便領先業界的動物紋美學。

秀場演藝星光雲集

包括蒂妲史雲頓（Tilda Swinton）、瑪莉詠柯蒂亞、權志龍（G-DRAGON）、JENNIE、金高銀、高允貞、朴敘俊、桂綸鎂等香奈兒品牌大使均坐鎮前排，影帝李政宰、李炳憲、尹汝貞、金敏荷、裴斗娜以及年輕一代的韓團CORTIS成員安乾鎬及MARTIN、LE SSERAFIM成員中村一葉（Kazuha）都出席看秀。

秀後派對移師東大門設計廣場（DDP）舉行，由JENNIE驚喜獻唱新歌引爆高潮。香奈兒2026 Métiers d'art工坊系列於秀後在首爾率先上市，並於6月4日在全球同步登場。

桂綸鎂出席香奈兒於首爾重現的2026 Métiers d'art工坊系列大秀。圖...
桂綸鎂出席香奈兒於首爾重現的2026 Métiers d'art工坊系列大秀。圖／香奈兒提供

香奈兒於首爾韓華龐畢度中心重現2026 Métiers d'art工坊系列大秀。...
香奈兒於首爾韓華龐畢度中心重現2026 Métiers d'art工坊系列大秀。© Adagp, Paris, 2026 © Succession Picasso 2026。圖／香奈兒提供

G-DRAGON出席香奈兒於首爾重現的2026 Métiers d'art工坊系...
G-DRAGON出席香奈兒於首爾重現的2026 Métiers d'art工坊系列大秀。圖／香奈兒提供

香奈兒於首爾重現2026 Métiers d'art工坊系列大秀。© Succe...
香奈兒於首爾重現2026 Métiers d'art工坊系列大秀。© Succession Picasso 2026。圖／香奈兒提供

香奈兒2026工坊系列大秀呈現都會中形形色色的香奈兒女子。© Successio...
香奈兒2026工坊系列大秀呈現都會中形形色色的香奈兒女子。© Succession Picasso 2026。圖／香奈兒提供

漸層紅色珠繡垂墜洋裝。© Succession Picasso 2026。圖／香...
漸層紅色珠繡垂墜洋裝。© Succession Picasso 2026。圖／香奈兒提供

JENNIE出席香奈兒於首爾重現的2026 Métiers d'art工坊系列大...
JENNIE出席香奈兒於首爾重現的2026 Métiers d'art工坊系列大秀。圖／香奈兒提供

鮮紅色的亮片合身洋裝與羽毛大衣。© Succession Picasso 202...
鮮紅色的亮片合身洋裝與羽毛大衣。© Succession Picasso 2026。圖／香奈兒提供

精華 FAQ

  • 品牌看中首爾長期累積的文化能量與國際影響力，也因首爾與紐約同樣具備強烈都會感。此次選址韓華龐畢度中心，更能呼應系列中多層次、立體化的藝術表達。

  • 這是Matthieu Blazy接掌CHANEL後，第一次在亞洲舉行走秀，也是去年紐約首發系列的延伸演出。透過首爾版本，他進一步把系列的都會氣質與品牌工藝推向全球。

  • 秀後派對移師東大門設計廣場舉行，JENNIE驚喜演唱新歌炒熱氣氛。CHANEL 2026 Métiers d'art系列也在首爾率先上市，並於6月4日在全球同步登場。

畢卡索 南韓

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