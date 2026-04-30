妮可基嫚、蒂妲史雲頓驚喜合影 香奈兒最新度假系列重返比亞里茲

（由左至右）品牌大使蒂妲史雲頓與妮可基嫚於香奈兒2026/27 Cruise度假系列大秀合影。(香奈兒提供)

「唯有身體自由，美才得以存在。」 嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）的這句話，精準地體現在香奈兒（CHANEL）2026/27 Cruise 度假系列上。大秀於2026年4月28日於法國西南部的巴斯克海濱沿岸的比亞里茲（Biarritz）舉辦。1915年，嘉柏麗香奈兒正是在此創立了她的首間高級訂製服工作坊，當今藝術總監 Matthieu Blazy則是於充滿裝飾藝術風格的比亞里茲市立賭場（Le Casino Municipal）呈獻為品牌掌舵後的首個度假系列。

品牌大使、影后妮可基嫚（Nicole Kidman）、蒂妲史雲頓（Tilda Swinton）、日本 女星小松菜奈、音樂創作者竇靖童、9m88、台灣男演員曾敬驊，以及拎著粉紅色口蓋包現身的饒舌巨星A$AP Rocky，都齊聚在這座海濱城市出席大秀。

比亞里茲對嘉柏麗香奈兒而言，無疑是她實踐先鋒理念的起點。當時她在鄰近海灘與賭場的拉拉爾德別墅（Villa de Larralde）設立精品店、工作坊與私人寓所，其精緻的空間佈局與裝飾，預告了日後巴黎康朋街31號的傳奇樣貌。比亞里茲這座城市遠離了當時歐洲宮廷與巴黎社交圈的繁瑣禮節，其豐沛的藝術能量曾吸引畢卡索、史特拉汶斯基等大師駐足，也正是這種自由的海洋氣息，啟發嘉柏麗香奈兒將原本用於內衣的針織面料（Jersey）運用於女裝、解放了女性的身體束縛，也奠定了品牌以簡約美學賦予女性著裝自由的靈魂基礎。

本次大秀以一件向1926年經典設計致敬的小黑色洋裝開場 — Matthieu Blazy重新檢視了典藏檔案中嘉柏麗香奈兒的經典黑色小洋裝原始草圖，這件曾被譽為時尚界「福特」（Ford，原型之意）的洋裝，可以說是將當時女僕、店員等勞動女性的工作服轉化為優雅象徵的起點，因此被Blazy稱為「最初的復仇洋裝」 — 透過穿著呈現突破階級框架的力量。Matthieu Blazy將原本洋裝草圖上背部的大型蝴蝶結還原，巧妙轉化為現代感十足的手拿晚宴包。

在Matthieu Blazy分享的大秀筆記中，他以「沙龍之下，即是沙灘」（Sous le salon la plage）為主軸展開，透過精準的服裝語彙，打破場域的框架，讓「沙龍」與「沙灘」共生，重塑品牌創辦人的自由精神。系列中大量揉合了經典藍色工裝這樣的法式工作服、水手制服與華麗正裝，讓巴黎沙龍的嚴謹與海灘生活的悠閒完美並行。代表巴斯克活力的藍白條紋（Basque stripe）貫穿於針織衫、海灘包與高級禮服之間，打破了以往高端時尚與日常生活的壁壘，呈現出一種自在、隨性的流動感。

隨著大秀進行，從寫實的海星、海馬與珊瑚礁刺繡、彷彿漁網的編織，到在光線下閃爍粼粼波光的魚鱗亮片，海洋意象益發豐富。除了貝殼耳飾，還有形似魚鰭的針織頭飾，有的模特兒頂著宛如剛從海中浮現的濕髮，讓人想起大秀預告中曾出現的美人魚，在不知不覺間從寫實跨越到如夢似幻的想像中。

擅長巧玩面料素材的Matthieu Blazy，延續了品牌在比亞里茲首創的輕盈針織（Jersey），並加入柔軟彈性的斜紋軟呢，具有份量感的草裙由拉菲草編織而成、經典套裝則是以水洗棉質帆布製作，還有一系列如報紙的文字印花，出現在不同硬挺度與垂墜度的裙裝與禮服上。自1930年代開始出現的雙C標誌不再僅是品牌印記，而是被融入服裝的結構中，成為支撐輪廓的蜿蜒線條。

本季引發話題的焦點無疑是沒有鞋底的「鞋跟護套」，營造出宛如赤腳在沙灘漫步的輕盈感；包款則從迷你手提箱到巨型條紋海灘編織包應有盡有，甚至出現了板式網球拍袋。珠寶設計則呼應比亞里茲的裝飾藝術建築與水生生態，將貝殼、珍珠、海葵、裝點在耳畔、手腕間、頭髮上，甚至眼睛上都點綴了超現實感的羽飾。

話題十足的「鞋跟護套」帶來了彷彿赤腳般的輕盈感受。(香奈兒提供)

香奈兒於法國比亞里茲舉辦2026/27 Cruise度假系列大秀。(香奈兒提供)

Matthieu Blazy選擇以嘉柏麗香奈兒1926年的黑色洋裝作為開場。(香奈兒提供)

巨型海灘包的比例令人莞爾。(香奈兒提供)

竇靖童出席香奈兒2026/27 Cruise度假系列大秀。(香奈兒提供)

法國經典的紅白藍三色條紋襯衫，與巴斯克條紋與幾何色塊領巾層次堆疊。(香奈兒提供)

A$AP Rocky出席香奈兒2026/27 Cruise度假系列大秀。(香奈兒提供)

層疊穿著的襯衫式外套，裝飾了紅色與藍色的網。(香奈兒提供)

千鳥格圖案的手提包。(香奈兒提供)

珊瑚編織鏤空洋裝搭配貝殼造型手拿包與海葵耳環。(香奈兒提供)

各種流蘇與刺繡點綴的提包會隨步伐輕盈搖擺。(香奈兒提供)

沙沙作響的編織拉菲草裙極具份量感。(香奈兒提供)

如魚鱗般閃爍的兩套晚禮服以美人魚尾般的擺動呼應海洋意象。(香奈兒提供)

泳裝是關鍵單品之一，共同形塑了 這一季的設計基調。(香奈兒提供)

香奈兒於法國比亞里茲舉辦2026/27 Cruise度假系列大秀。(香奈兒提供)

雙C標誌跳脫單純的品牌識別元素，凝鍊為服裝中的結構核心。(香奈兒提供)

光澤感的包身上裝飾了魚兒悠遊海洋花園的華麗刺繡。(香奈兒提供)

皮穿鍊與透明串珠編織而成的口蓋包。(香奈兒提供)

經典口蓋包以鏤空形式重新演繹。(香奈兒提供)

香奈兒於法國比亞里茲舉辦2026/27 Cruise度假系列大秀。(香奈兒提供)

小松菜奈出席香奈兒2026/27 Cruise度假系列大秀。(香奈兒提供)

9m88與曾敬驊於香奈兒2026/27 Cruise度假系列大秀合影。(香奈兒提供)

經典的藍色工裝經過重新詮釋，閃閃發亮。(香奈兒提供)

經典套裝外套散發如魚鱗般的繽紛光澤，內搭上衣則受到泳裝設計的啟發。(香奈兒提供)

口蓋包上裝飾童趣的辣椒刺繡。(香奈兒提供)

米色單色禮服以日裝的材質製作，打破既有的框架。(香奈兒提供)

層層流蘇裝飾的外套。(香奈兒提供)

雙C標誌跳脫單純的品牌識別元素，凝鍊為服裝中的結構核心。(香奈兒提供)