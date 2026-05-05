捕捉暮光的流動與蛻變 Hermès摩登又復古的冒險

雙排扣外套是本季常見的外套款式。圖／愛馬仕提供

愛馬仕 （Hermès）於巴黎共和國衛隊軍營（Garde Républicaine）發布2026秋冬女裝系列，創意總監Nadège Vanhee打造出一個光影交錯的邊界之境。隨著夜色沉降、明暗交錯，系列透過服裝的元素，探索著一段太陽既未完全落下也未完全升起的閾限空間：輪廓被重塑，界線變得柔和而模糊，布料質地閃爍著微光，著裝回歸到最純粹的本質。

本季色調 如月光般冷冽

夜色從不只是黑─愛馬仕本季色調的演變反映了從夕陽餘暉的溫暖，過渡到月光般冷冽的視覺演變，也彰顯了服裝的質地。

硫磺黃、深酒紅、胭脂紅在黑暗中散發出搶眼的張力，而墨藍色與森林綠則構築出如夜空的深邃背景。材質的運用呼應了光影的明暗對比：皮革閃耀著細緻的微光，羊毛在光影中變換著層次。大量運用的亮面皮革、磨砂羊毛、馬海毛、針織等多樣材質的光影變化，讓色彩從黑暗中隱約浮現，成功使面料與夜色的流動感揉合。

一系列造型巧妙地轉化了由A.M. Cassandre於1951年設計的經典Perspective方巾圖紋，這也是本季設計的一大重點。絲巾的圖案描繪彷彿建築的結構，延伸至視覺消失點，宛如在布料上框起了一扇通往天空的窗口。充滿神祕氣息的幾何結構的線條被縮放、鏡像倒映並旋轉，出現在絎縫背心、飛行員夾克與襯衫夾克上，與交疊出豐富的線條之美，對角線與後退的線條更隨著模特兒移動讓人產生視覺上的錯覺，賦予「透視」另一層嶄新的意義。

復古氣息 層次堆疊著裝

融合西裝、A字輪廓與馬術騎褲，服裝的剪裁展現出一種60到70年代的氣息，在既摩登又復古的風格中精準平衡。皮革等各種非彈性運動布料的服裝，卻能貼合身形的俐落線條，彷彿專為行動打造，展現出深厚剪裁的功力。許多款式強調了光影蛻變的動態感：例如一件短版合身的勃根地紅色馬海毛洋裝，搭配了皮革領口以增添結構感；或是可移動、可拆卸的托斯卡尼羊皮領口，柔化了皮革大衣俐落而迷人的線條。皮革迷你裙搭配學院風領帶與毛衣，或是層疊在套頭毛衣外的拉鍊連衣裙，傳遞出一種年輕的復古氣息。

層次堆疊的著裝方式也是本季重點。以墨藍色亮面皮革打造的騎士風格的不對稱洋裝，拉鍊開啟後露出對比的天藍色；透過羊毛內裡的翻折中可以看到一抹閃現的鮮豔萊姆綠或鮮黃色，形成強烈的視覺衝擊。

運動元素透過馬術和騎士風格細節展現在服裝與配件上：包覆感十足的森林綠千鳥格大衣，疊搭了寬鬆的工裝風針織衫；帶有四個口袋的軍裝風皮夾克、登山用的背帶褲，在肩部加入摩托車護墊設計的絎縫夾克，將實用主義與美感完美融合。搭配A-line短裙與馬術褲的過膝長靴展現出俐落的長腿輪廓，保暖的哥薩克帽（Cossack hats）呼應冒險戶外風格。

愛馬仕2026秋冬系列以材質演繹暮光時刻的細緻光影變化。圖／愛馬仕提供

從酒紅到胭脂紅，色彩的細微光影變化是愛馬仕本季女裝的一大重點。圖／愛馬仕提供

60年代的復古氣息透過剪裁與配色重新演繹。圖／愛馬仕提供

馬術服飾常見的絎縫為本季服裝注入濃烈的戶外運動風格。圖／愛馬仕提供

同色系、對比色穿搭透過層次堆疊的著裝方式展現趣味。圖／愛馬仕提供

愛馬仕於巴黎時裝周發表2026秋冬系列女裝。圖／愛馬仕提供

A字輪廓短裙充滿60年代復古氣息。圖／愛馬仕提供

A.M.Cassandre設計的經典Perspective方巾圖紋絎縫洋裝。圖／愛馬仕提供

馬術風格的褲裝在暗中散發微光。圖／愛馬仕提供

騎士風格皮革外套露出內搭的天藍色襯衫，形成視覺上的對比。圖／愛馬仕提供