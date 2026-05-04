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Max Mara 致敬中世紀女力先驅

記者釋俊哲╱綜合報導
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本季色彩上從狼、狐與獅等原始野性動物得到啟發，並使用Max Mara愛用的經典駱...
本季色彩上從狼、狐與獅等原始野性動物得到啟發，並使用Max Mara愛用的經典駱駝絨、羊駝絨、精細羊毛，創造出多樣化單品。圖／Max Mara提供

Max Mara近日於米蘭時裝周期間發表了2026秋冬系列History and Modernity。向來以經典駝色長大衣聞名的Max Mara向中世紀的女力先驅、集藝術收藏、軍事與政治家於一身的Matilde di Canossa致敬，將歐洲黑暗時代（Dark Ages）的服裝轉譯為當代語彙，也反映義大利女性的堅毅精神。

超長、近乎及地的駝色長大衣內搭配了短褲與膝上長靴，頗有輕微將中世紀修士降生當代的神聖意味；翻領、寬袖、窄身的剪裁是本季特色之一，除了強調女性嫵媚特質，也散發闊肩的權力感；四扣的短版雙排扣西裝再外罩以一件絨毛翻領的極短版外套，像是Matilde di Canossa在彼時的華麗、權傾一時。

Max Mara本季以其為靈感，同時參照了歐洲黑暗時代的服裝元素轉化為現代服裝設計，創造出像是貼臀剪裁的拼接羊絨長裙、麂皮短款中性束腰上衣、飾以磨砂皮革肩章的外套，在柔美間不失獨立、自信。同時色彩上更從狼、狐與獅等原始野性動物得到啟發，並使用包含Max Mara愛用的經典駱駝絨、羊駝絨、精細羊毛、散發光澤感的雙面料，創造出華美的寬大披肩、柔軟的連身高領長裙、或是如晚宴般的華麗長裙，讓女性在行走動態之間展現自信、自我賦能。

Max Mara於米蘭時裝周期間發表了2026秋冬系列History and M...
Max Mara於米蘭時裝周期間發表了2026秋冬系列History and Modernity，致敬中世紀的義大利女性強人Matilde di Canossa。圖／Max Mara提供

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