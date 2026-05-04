Brunello Cucinelli 邂逅英式田園浪漫

寬鬆的皮革飛行員夾克內搭絲質領結襯衫，並配上毛呢短裙，展現隨性卻充滿力量的旅行感。圖／Brunello Cucinelli提供

米蘭時裝周期間Brunello Cucinelli發表2026秋冬女裝系列。靈感來自英國鄉野與薄霧氤氳的景緻，本季主軸為柔美面料與工藝的交織、記憶與當代視野共鳴的交響，透過柔美面料將考究的工藝細節諸如蕾絲、印花與動物紋刺繡的融入，呈現精緻剪裁與田園浪漫的邂逅。

織品布料與技藝的交織體現於格紋、千鳥格、威爾士格紋、窗格紋與蘇格蘭格紋，更穿梭在織物肌理、面料刺繡、提花針織、真絲印花，乃至剪羊毛之間。白晝日裝與社交晚宴的界線在本季融合，例如雙排扣外套風格的長背心搭配襯衫、領巾與附口袋的西裝褲；西裝長褲搭配了七分袖上衣與銀灰色長方巾。本季從超長到極小，從寬鬆得以解放身軀又或是高度服貼展現線條，以全新比例、組合在極限之間遊走。

材質運用上，極致的層次感與溫暖觸感是特色，大量的粗織毛料與柔軟皮革，透過編織與皮草翻領細節，形塑出豐富的視覺肌理。亮片刺繡與閃耀面料的加入，為正式西裝與粗織針織衫注入奢華的反光，復古也現代；輪廓剪裁則在極端比例間遊走，呈現出解放身軀的自由。流動的百摺長裙與寬鬆褲裙搭配上長靴，拉長整體修長輪廓。

綜觀本季整體風格，Brunello Cucinelli體現了田園浪漫與冷調、典雅的混血，像是襯衫、領帶與雙排扣西裝元素，被融入街頭運動感與層疊穿搭。帥氣的男性化剪裁卻不顯陽剛，反而在柔軟毛料與絲滑長方巾的點綴下，流露出優雅，融合商務與休閒、復古與前衛的錯置美學。