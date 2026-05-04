未來連續3屆 BVLGARI威尼斯雙年展獨家夥伴

寶格麗攜手威尼斯雙年展成為連續三屆獨家合作夥伴。圖／寶格麗提供

寶格麗（BVLGARI）不久前於威尼斯雙年展記者會上正式宣布，將成為未來三屆（2026、2028、2030）獨家合作夥伴。

在今年5月9日起至11月22日登場的第61屆威尼斯雙年展中，寶格麗也將於位在拿破崙花園的寶格麗展館中，展出加拿大 藝術家Lotus L. Kang特別為此展創作的全新大型作品，品牌也將參與由已故策展人科約庫厄（Koyo Kouoh）精心策畫的「In Minor Keys」主題展。

Lotus L. Kang以層層交織、富含張力的空間創作聞名，穿梭於雕塑、攝影與場域特定裝置之間，經常運用流動且不穩定的媒材。擅長融合有機形態與結構性元素，透過帶有轉化與流動感的創作語言，為「承繼」、「無常」、「記憶」與「轉譯」等主題賦予詩意詮釋。Kang特別為2026年雙年展的寶格麗展館量身打造一件全新裝置作品，延續她長期以來對時間作為多重性、非線性且具偶發性的探討，並以更為開闊的形式回應「生成」（becoming）這一命題。

寶格麗長期致力於歷史與文化遺產的保存與活化，並從中汲取靈感，孕育融合傳統智慧與當代創新的創作方向，體現品牌與歷史之間深厚且持續的連結。同時，寶格麗亦持續深化與當代藝術之間的交流。

多層次木質美學 紳士系列迎新香

●香氣，也是寶格麗另一層面的創作型態。今年3月寶格麗紳士系列迎來全新里程碑之作、首支香精「城市森林香精」（BVLGARI Man Wood Essence Parfum）。

由調香大師Alberto Morillas親自操刀，「城市森林香精」將經典木質結構推向極致濃度，若說淡香精展現的是向上生長的明亮能量，全新香精則是扎根於大地，展現深沉內斂的神祕張力 。

感官體驗從前調的芫荽精萃與四川花椒展開，以鮮明辛香瞬間喚醒感官；接著出現的是以乾燥樹脂感的柏木與溫暖羊絨木交織而成的中調；後調融合廣藿香、雪松與癒創木，並運用超臨界流體萃取技術，捕捉岩蘭草根部的原始純粹，賦予香氣深層層次。瓶身設計以深棕色漸層玻璃自底部向上轉淡，如同大樹由根部延伸至樹冠的生命軌跡。

寶格麗推出紳士系列首支香精作品，城市森林香精。圖／盧亞提供

藝術家Lotus L. Kang。Photo©Carolyne Loreé Teston。