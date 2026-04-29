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Dior重塑傳統 漫步莫內油畫世界

記者孫曼／專題報導
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短裙的立體下襬彷彿盛開的海芋花。圖／Dior提供
短裙的立體下襬彷彿盛開的海芋花。圖／Dior提供

「我一直覺得自己在巴黎像個遊客，但有時身為遊客也蠻好的，因為你看待事物的方式會經過某種『篩選』。」Dior創意總監Jonathan Anderson在2026 -2027秋冬大秀開始前，與設計師Bella Freud對談時說道。「局外人」的觀察視角，在大秀上，被他轉化為服裝的語彙，以共65套造型鋪陳出他心中形形色色的巴黎眾生相，表達出他對巴黎這座城市的深刻感受。

正如大秀的邀請函為縮小版的杜樂麗花園（Jardin des Tuileries）公園座椅，大秀彷彿一座「園中園」，猶如杜樂麗花園林蔭大道的伸展台圍繞著八角池（Le Bassin Octogonal）搭建，池面上布滿了栩栩如生的人造睡蓮，宛如莫內筆下的油畫世界。

杜樂麗花園自1667年首度對公眾開放之際，便規定入園者必須穿著得體（habit décent），在此漫步（Promenade）本身就是一場展現社會身分的「演出」。Jonathan Anderson將這個嚴格的歷史著裝規範概念，巧妙融入Dior 2026–2027秋冬系列創作之中。在設計筆記中他引用波特萊爾（Charles Baudelaire）詩作「致路過的女子」中那種擦肩而過、既疏離又貪婪的觀察者視角，將秀場轉化為一座似真如假的花園，讓模特兒化身當代的漫步者（Flâneur），在真實與虛幻間遊走。

開場的三套裙裝，澎湃堆疊的裙擺，瞬間點燃的浪漫的氣息，讓人想起品牌創辦人Christian Dior 1949秋冬高訂的經典Junon禮服，但更當代、更輕盈、也更充滿活力。（此設計曾由娜塔莉波曼於2023年坎城影毯上重現）。這也奠定了整個系列的基調：Anderson以他一種當代局外人的眼光，持續解構並重塑迪奧先生的經典語彙。

品牌最具代表性的Bar Jacket在本季展現了兩種截然不同的演變。延續上季的探索，縮小比例的短版Bar Jacket，展現更為俐落且年輕化的輪廓，搭配蓬鬆的迷你裙或層次蓬紗曳地短裙，打破了傳統高級訂製服的嚴肅氣息；另一系列極具鬆弛感的設計，則以具有垂墜感的Donegal粗花呢重新詮釋，將比例拉長、放寬，呈現出更為隨興長版廓形，體現了Anderson所追求的當代實用風格。

大量在腰部裝飾褶襉（Peplum）的設計，呈現出一種18世紀的古典貴族氣息。這種曾於2010年代風靡一時的雕塑感構造，在金屬織錦外套與粗織開襟衫上重現，將路易十四時期的宮廷服飾輕鬆融入當代女性的日常。垂墜布料打造的長禮服外套以收腰輪廓變化為實穿的長袍，大量的Peplum與飄逸流蘇洋裝與輕透薄紗的穿插，整體設計在造型與日常著裝之間找到平衡，彰顯巴黎女性多樣而鮮明的姿態。

Christian Dior鍾愛的鈴蘭花、海芋及蘭花亦化作設計語彙。鈴蘭花轉化為上衣與裙襬的剪裁輪廓，亮片與層疊的薄紗化作如花瓣般交織的裙擺；多款粉色與白色禮服採用了誇張如氣球的圓潤收邊，模擬海芋盛開時的飽滿姿態，呈現出不受拘束的輕盈感；粉色的鴕鳥羽毛精細排列成花朵形狀，點綴在裙襬、領片、甚至包包上。睡蓮圖騰和精緻3D花朵化作跟鞋，呼應虛實交錯的莫內花園場景。花生形狀的手拿包和從椅背變成烏龜的小提包，則讓人會心一笑。

品牌大使包括BLACKPINK成員Jisoo、莎莉賽隆（Charlize Theron）、安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）、泰星Orm Kornnaphat與Lingling Kwong、韓國男子團體Stray Kids成員鉉辰（Hyunjin）、陸星李昀銳、王楚然都特地出席看秀。

品牌大使JISOO出席。圖／Dior提供
品牌大使JISOO出席。圖／Dior提供

經重新解構的Bar Jacket搭配圓點圖案抓皺長裙。圖／Dior提供
經重新解構的Bar Jacket搭配圓點圖案抓皺長裙。圖／Dior提供

宮廷椅子的椅背被巧妙轉化為貌似烏龜的手提包。圖／摘自IG @jonathan.a...
宮廷椅子的椅背被巧妙轉化為貌似烏龜的手提包。圖／摘自IG @jonathan.anderson

冬日的格紋以垂墜感的布料在行走間展現出輕盈感。圖／Dior提供
冬日的格紋以垂墜感的布料在行走間展現出輕盈感。圖／Dior提供

開秀的peplum粗織開襟衫和堆疊如花瓣的短裙讓人想起Christian Dio...
開秀的peplum粗織開襟衫和堆疊如花瓣的短裙讓人想起Christian Dior 1949秋冬高訂的經典Junon禮服。圖／Dior提供

延續上一季設計的新款Bar Jacket搭配繭形輪廓牛仔褲。圖／Dior提供
延續上一季設計的新款Bar Jacket搭配繭形輪廓牛仔褲。圖／Dior提供

不對稱的柔軟百摺洋裝呈現出如花苞般的輪廓。圖／Dior提供
不對稱的柔軟百摺洋裝呈現出如花苞般的輪廓。圖／Dior提供

品牌大使莎莉賽隆出席Dior 2026-2027秋冬大秀。圖／Dior提供
品牌大使莎莉賽隆出席Dior 2026-2027秋冬大秀。圖／Dior提供

引起話題的睡蓮造型高跟鞋。圖／摘自IG @jonathan.anderson
引起話題的睡蓮造型高跟鞋。圖／摘自IG @jonathan.anderson

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