我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

稱2年前發現馬退化 楊渡：為了馬英九 基金會請熄燈吧

1艘伊朗油輪突破美軍封鎖 3艘非伊朗油船靠1招闖關荷莫茲

Burberry重返經典格紋

記者釋俊哲／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Burberry頁岩綠Thomas泰迪熊吊飾。圖／Burberry提供
Burberry頁岩綠Thomas泰迪熊吊飾。圖／Burberry提供

Burberry冬季重新聚焦在經典格紋、風衣，讓英式風格從伸展台延伸至生活場域、機場、運動競技場，輕快時髦，同時更加碼發表Burberry「圍巾吧」（Scarf Bar），創造出一段柔軟、品味的愉悅時光。

同為運動明星的孫興慜以紫藤綠風衣現身機場，內襯隱約秀出Burberry的經典格紋，帶來一段軍事風格的時尚變奏；「空手道甜心」文姿云則選穿了新版輪廓的Fitzrovia風衣，沙色雙面戰馬騎士圍巾，一面具有Burberry的「戰馬騎士」(EKD）圖像、另一面則為輕柔素色，風格任選。

分別以風衣外套與輕便大衣搭配迷你B Clip信差包與泰迪熊吊飾的林廷憶與詹子萱，除了泰迪熊吊飾討喜可愛，內搭的粉色或米白色毛衣都編織以Burberry字樣，兼具都會俐落；在《影后》中表現出色的新生代男星詹懷雲以松露棕雙面羽絨外套與EKD戰馬騎士圍巾，像是鄰家大男孩般在凜冬中散發活力與青澀純真。

同時Burberry並在全球專門店推出「圍巾吧」（Scarf Bar），呈現Burberry引以為傲的多樣化圍巾選擇，超過數十色的格紋並有矜貴的溫暖喀什米爾毛料、桑蠶絲斜紋布，在「圍巾吧」中你也可以想用自己的創意「特調」，圍巾並提供可加上5個字元或符號的名字、縮寫，或選用喜愛的縫線顏色，可自用可贈禮，並為心愛的她（他）或家人溫暖纏繞、時髦過冬。

Burberry的「圍巾吧」提供可加上5個字元或符號的名字或縮寫，亦可選用喜愛的...
Burberry的「圍巾吧」提供可加上5個字元或符號的名字或縮寫，亦可選用喜愛的縫線顏色。圖／Burberry提供

南韓足球明星孫興慜(右圖)與台灣「空手道甜心」文姿云（左圖）分別以風衣穿搭，將運...
南韓足球明星孫興慜(右圖)與台灣「空手道甜心」文姿云（左圖）分別以風衣穿搭，將運動場的耀眼風采延伸到生活日常。圖／Burberry提供

孫興慜

上一則

每天迫不急待要上班 這三星座為何能真心愛工作？

下一則

亞馬遜要買下這家衛星公司？加速布局對決馬斯克的星鏈

延伸閱讀

被溫柔包裹的那一刻

被溫柔包裹的那一刻
拒穿老年裝 61歲女與89歲母示範優雅穿搭：老了也愛美

拒穿老年裝 61歲女與89歲母示範優雅穿搭：老了也愛美
林志玲香港搭地鐵 路邊喝飲料全被拍 粉絲喊可惜錯過

林志玲香港搭地鐵 路邊喝飲料全被拍 粉絲喊可惜錯過
Valentino傳承永恆浪漫 蔡依林演繹華麗不羈

Valentino傳承永恆浪漫 蔡依林演繹華麗不羈

熱門新聞

今年四大生肖在事業與財務上取得明顯突破。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Tima Miroshnichenko）

不再迷途鬼打牆 4生肖馬年運勢轉強「升遷加薪機會倍增」

2026-04-12 00:25
4生肖下半生運勢看漲。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Alena Darmel）

年輕時打好基礎 4生肖下半生運勢看漲「愈老愈幸福」

2026-04-09 22:25
三生肖女性因有著自己獨特的婚姻經營哲學，讓另一半死心塌地相伴一生。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Alexy Almond）

婚姻並非一帆風順 三生肖女馭夫有道「情感更升溫」

2026-04-06 23:25
四生肖近期財運表現突出，如春筍初生。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vitaly Gariev）

四生肖財運如春筍拔節 機會湧來直抵財富新高峰

2026-04-13 00:25
有人認為將襪子恢復原狀再清洗，外觀較乾淨；也有人主張翻面洗，強調清潔效果較佳。襪子示意圖。（取材自pexels.com@wal_ 172619）

襪子翻面洗或正面洗？業者答案令人驚訝：原來一直洗錯

2026-04-07 00:25
十部劇被觀眾評為「一看就停不下來」。左為「逐玉」、右為「驕陽似我」。（取材自豆瓣）

10部一看就停不下來陸劇 「逐玉」掀熱潮、隱藏神劇也上榜

2026-04-09 21:25

超人氣

更多 >
華人花8000元買商務艙 登機前變經濟艙 航司竟稱「幫你忙」

華人花8000元買商務艙 登機前變經濟艙 航司竟稱「幫你忙」
川普自比「救世主」保守派痛批後悄刪文

川普自比「救世主」保守派痛批後悄刪文
加州男子為了幫房子保險而修剪樹木 竟面臨天價罰單

加州男子為了幫房子保險而修剪樹木 竟面臨天價罰單
搭機被降艙只能認了？專家曝索賠關鍵 多數人不知道

搭機被降艙只能認了？專家曝索賠關鍵 多數人不知道
DoorDash奶奶送麥當勞到白宮 川普塞了100元小費

DoorDash奶奶送麥當勞到白宮 川普塞了100元小費