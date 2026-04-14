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Loro Piana 揮舞繽紛節奏

記者孫曼／綜合報導
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Loro Piana於新加坡舉辦2026春夏系列南亞區媒體預覽會。圖／Loro ...
Loro Piana於新加坡舉辦2026春夏系列南亞區媒體預覽會。圖／Loro Piana提供

以優質面料聞名的義大利服飾品牌Loro Piana日前於新加坡舉行2026春夏系列南亞區媒體預覽會，選址新加坡河畔的JiakKimHouse，以1920年代保留倉庫改造而成的場地展演品牌美學。女星張鈞甯、天后陳慧琳，以及泰國演員AlekTeeradetch與BowMaylada與新加坡藝人陳泂江（Desmond Tan）等人都特地出席鑑賞。

本季Loro Piana以色彩與藝術展開對話，運用品牌擅長的修長飄逸線條塑造優雅剪影。被譽為Master of Fibres的Loro Piana，以繽紛色彩展現高深的染色技巧，並展現面料的專業。從大地色調到充滿陽光氣息的亮色，透過混色面料、藝術印花與同色系層次，形成細膩迷人的視覺節奏。面料紋理與色彩交織成萬花筒般的風景，呈現品牌獨有的質感深度。

預覽會場地設計同樣呼應系列精神，以自由流動的弧形在地面勾勒動線，創造沉浸式感官體驗。水平線條構成的背景營造簡潔優雅氛圍，使服裝的輕盈質地更顯飄逸。彩色地毯成為視線焦點，不僅暖化空間，也呼應系列的主題色彩；霧面與亮面漆面板相互對比，凸顯材質層次，包包等配件則陳列於骨董義大利胡桃木與漆木家具上。

氣質女星張鈞甯身著Loro Piana 2025秋冬系列服飾。圖／Loro Pi...
氣質女星張鈞甯身著Loro Piana 2025秋冬系列服飾。圖／Loro Piana提供

香港樂壇天后陳慧琳身著Loro Piana 2025秋冬系列服飾。圖／Loro ...
香港樂壇天后陳慧琳身著Loro Piana 2025秋冬系列服飾。圖／Loro Piana提供

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