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Loro Piana Interiors潤物細無聲 2026全新面料亮相

記者釋俊哲／專題報導
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巴黎裝飾展期間Loro Piana發表了年度Interiors系列，將衣物優渥質...
巴黎裝飾展期間Loro Piana發表了年度Interiors系列，將衣物優渥質感展延至家具設計。圖／Loro Piana提供

裝飾與功能性不必是對立的兩極，義大利頂級品牌Loro Piana向來以「柔軟」為核心理念，每年皆在「巴黎裝飾展」（Maison & Objet）舉辦年度發表，日前再度發表了2026 Loro Piana Interiors系列，除了為全新面料亮相，更帶來豐富的家具品味之選，潤物細無聲。

最初問世於2006年的Loro Piana Interiors系列，將品牌的頂級纖維運用在家品、室內外家具和織品，除持續與國際知名工業設計師如Raphael Navot、Cristián Mohaded合作，更融合全球靈感，如南美安地斯傳統與未來自然主義，在20年間構建出Ginza、Palm、Apacheta、Delight Chairs與Trama等多個經典。

2026年的Interiors系列全新面料包含以細至15微米（μm）的Wish®羊毛與羊絨交織的Wish® Double面料，雙色雙面結構並呈現出優雅的空氣感，Chalet系列以格紋致敬英倫傳統，針對戶外而生的再生Trevira®面料，則將自然紋理結合創意紋飾與高科技防護，不僅耐用、更能讓人感受到時間於材質表面緩慢沉澱的美感。

家具設計中，Loro Piana同樣以纖維思維延伸物質語言。像是Trama書桌與書架選用實心胡桃木製作，線條簡潔而邊緣柔和並搭配Galway亞麻面板帶來細膩觸感，讓硬質木材與柔性織品相互依偎、共生。Raphael Navot為品牌設計的圓形Palm沙發採用Wish® Linen面料包覆，兼具結構感與柔軟典雅；與Exteta攜手推出的Delight座椅系列則採用天然啞光紅木與防水Trevira®面料，不浮誇、不張揚，因而在日照下恣意流洩出北義大利、Loro Piana緣起Quarona的優雅生活情趣。

Loro Piana自2006年開始發表Interiors系列，至今持續與國際設...
Loro Piana自2006年開始發表Interiors系列，至今持續與國際設計師合作，並發展出Ginza、Palm、Apacheta、Delight Chairs與Trama等系列。圖／Loro Piana提供

低重心、矮背的新款Palm Sofa選用Wish® Linen面料，舒適典雅。圖...
低重心、矮背的新款Palm Sofa選用Wish® Linen面料，舒適典雅。圖／Loro Piana提供

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