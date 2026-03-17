Dior 古典撞上龐克風

韓團Stray Kids成員鉉辰。圖／Dior提供

Dior日前在巴黎時裝周期間發表2026秋冬男裝系列，大秀上星光熠熠，包含港星梁朝偉 與劉嘉玲 夫妻、日星吉澤亮、羅伯派丁森、F1現役賽車明星Lewis Hamilton以及韓團Stray Kids成員鉉辰、SEVENTEEN成員珉奎等皆出席看秀，創意總監Jonathan Anderson合計發表了全數63套男裝造型，結合經典男裝剪裁、刺繡與肩章、錦緞斗篷，致敬一代法國服裝設計師Paul Poiret。

出席本次大秀時，愛相隨的梁朝偉與劉嘉玲夫妻檔成為亞洲最強組合，梁朝偉身穿一件藤格紋翻領短夾克搭配紫色麂皮鞋，劉嘉玲除了內外黑紅雙色的毛外套氣勢十足，寬大圍巾更秀出鮮明Dior字樣；Stray Kids成員鉉辰以圓領針織外套搭配白襯衫、牛仔褲，隨興中展現貴族氣勢；SEVENTEEN成員珉奎則換上本季最新造型的咖啡色短版雙排扣外套搭配丹寧寬褲與蟒蛇皮皮鞋，氣場全開。

致敬高訂之王 華美與叛逆兼具

有「高訂之王」之稱的Paul Poiret，被譽為現代高級訂製服的始祖，更在1920年代顛覆了當時的服裝美學。本季Dior創意總監Jonathan Anderson的多套造型都參考了Paul Poiret的經典設計，同時疊加上龐克音樂的姿態，創造出兼容於華美、閃耀、叛逆的Dior 2026秋冬男裝。

第一套登場的紫色亮片刺繡蕾絲背心，便出自Paul Poiret 1920年代的一套紫色洋裝，差別在於今日的Dior男子搭配窄版刷色仿舊牛仔褲，加上金色的Dior腰帶、蟒蛇紋理短靴，行走間宛如一道紫色閃焰。

短版、合身的雙排扣千鳥格外套搭配了刻意仿舊的工作褲以及閃亮的漆皮鞋，呈現光鮮亮麗與站在街頭第一線藍領的矛盾相容；針織毛衣被拉長輪廓變成了連身長裙（或褲），並從領口翻出立領緞面的百摺領口與超長繩結，散發陰柔氣息，而原本陽剛味十足的軍事肩章與流蘇則搖身一變成為Polo衫的裝飾，並以華麗的水晶串珠帶來風格變奏。

過度寬鬆的冬季長大衣時而被人笑稱像穿了一件棉被上街，但Look 10則以內襯柔軟毛料的寬版綠色尼龍連身外套改造這種刻板印象，進而延伸出雙層結構的尼龍連帽外套、錦緞斗篷等華美也陽剛的單品，令人眼睛一亮。

宮廷元素上身 專屬街頭貴族風

除了顛覆傳統對服裝的樣式，本季Dior男裝更大膽將古典、宮廷式的裝飾元素技藝「上身」，從多尼戈爾Donegal粗花呢、天鵝絨、光澤感的緹花、閃耀的刺繡頻繁地出現在披風、外套、長褲、不規則剪裁的褲裙等單品；其中第29套造型更以捨棄了領結、白色Milton襯衫領口外疊加黑色背心、西裝外套、黑色尼龍長大衣，以及綠色尼龍的拼接第二層外披風，呈現強烈的裝飾性，並試圖擦去結構的邊界。

透過本季60多套造型，Dior男裝或無聲地傳遞著以下宣言：所謂的盛裝無需是制式的Black Tie、腰封、蝶型領結，當牛仔褲、軍事風格和宮廷式華美與繁複技法嫁接，一種屬於Dior的街頭紈絝貴族，將自世界不同角落上街、風格起義。

天鵝絨布長褲與水晶流蘇的軍事肩章，讓日常衣著添增無限想像。圖／Dior提供

劉嘉玲(左)與梁朝偉。圖／Dior提供

粗花呢、天鵝絨、光澤感的緹花與閃耀刺繡，是Dior本季嘗試在成衣中展現類高訂的貴族華麗。圖／摘自IG

壓軸最後一套結合格紋襯衫、運動外套，並以緞面質感的工作褲營造風格變奏。圖／Dior提供

錦緞斗篷與尼龍、軍事風格看似衝突，卻在創意總監Jonathan Anderson巧手下奇異共存。圖／Dior提供

Dior本季共發表全數60套服裝，呈現華美、街頭與貴族的全新奇異交集。圖／Dior提供

短版合身雙排扣外套和寬鬆工作褲的結合，遊走於傳統的階級想像中。圖／Dior提供

大秀第一套造型的紫色亮片背心，原始出自設計師Paul Poiret的一套紫色洋裝。圖／Dior提供