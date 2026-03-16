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百年TUDOR 8亮點不可錯過

記者釋俊哲／綜合報導
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周杰倫是TUDOR品牌代言人，更引領新一波收藏風潮。圖／TUDOR提供
周杰倫是TUDOR品牌代言人，更引領新一波收藏風潮。圖／TUDOR提供

一個人生日值得開心、更何況是一個百年品牌。1926年註冊商標的帝舵（TUDOR）在今年迎向100周年，透過8件事帶你認識TUDOR。

1926年已註冊 2026迎百歲

不少人聽過帝舵是因為勞力士，但其實TUDOR即便早年設計與功能與勞力士有重疊之處，近十年已完全發展出自己的風格脈絡，同時帝舵的註冊更早在1926年完成，至今2026邁向100歲依然活力十足。

經典雪花針 浪漫飄移

TUDOR最經典的設計，莫過於手表面盤中的方塊形小時指針。此種設計最早出現在1969年、型號7016的表款上並延續至今，即便官方定調這種設計名為「雪花針」，但也有不少手表愛好者給了它「斧頭針」的霸氣封號。

巨星代言：周杰倫貝克漢

代言人就是一個品牌的具體人設，而TUDOR則有兩位魅力代言人：亞洲巨星周杰倫、英國紳士貝克漢，兩人不僅有強大的帶貨力、社群討論熱度，每當有重量級新品發表時，也都由兩位巨星搶先配戴。

為法國海軍 量身打造

TUDOR最早從1954年發表Oyster Prince Submariner、是品牌第一只潛水表，同時兩年後的1956就以型號7922/7923與法國海軍建立關係，後者持續向帝舵訂製潛水表提供給法國海軍潛水學校及潛水員使用，2024年雙方更發表一只聯名的Pelagos FXD GMT「Zulu Time」，展現50多年來的不變好情誼。

F1、自行車或拉力賽 風格先行

事實上，TUDOR並不刻意、也不頻繁與運動賽事合作，目前品牌嚴選體育賽事像是與VISA Cash App Racing Bulss F1車隊合作、成為達卡拉力賽大會指定時計，並與環義自行賽車同行，無論是哪一種速度感、比賽場地，風格永遠先行。

METAS認證 高品管高精準

除常見的瑞士天文台認證代表精準性，TUDOR近年積極開始推行瑞士聯邦計量科學研究院METAS的「大師天文台精密時計認證」，針對精準度、抗磁、防水與動力儲存等各項目檢測，同時在表廠內第三方單位執行，共有多達16款型號皆具備METAS認證。

NATO尼龍表帶 厚實耐用

TUDOR的NATO表帶也別具設計感。品牌從2010年起便跟法國St-Etienne的Julien Faure合作製造尼龍表帶。這種風格始於1970年代的北約軍事組織，現今成為運動風格的活力象徵，包含Black Bay GMT、Black 58等多個表款，都有著TUDOR設計的具體呈現。

高科技表廠 永續環保省能源

TUDOR的表廠位於瑞士歷史悠久、瑞法邊界的Le Locle。占地四層樓、合計約1660坪，品牌的機芯、零件都在此製造生產，更特別的是，建築物並導入了特殊的隱藏式物流管理、自動機器人，以及可變色也具省能源功效的Sage Glass，透過變色調整日照強度，讓室內空間節能，同時表廠內使用大部分電力均由樓頂的太陽能板產生，其餘則來自瑞士電網，科技、環保與時俱進。

TUDOR與法國海軍的淵源甚深，近年更發表聯名表款、見證深厚情誼。圖／TUDOR...
TUDOR與法國海軍的淵源甚深，近年更發表聯名表款、見證深厚情誼。圖／TUDOR提供

貝克漢是TUDOR代言人，不時搶先配戴最新設計，是品牌社群與帶貨王。圖／TUDO...
貝克漢是TUDOR代言人，不時搶先配戴最新設計，是品牌社群與帶貨王。圖／TUDOR提供

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