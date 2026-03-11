CHANEL COCO CRUSH新作 邀葛萊美獎®創作才女Gracie Abrams 強強聯手

COCO CRUSH柔軟頸鍊，18K BEIGE米色金菱格紋圖騰。圖／香奈兒提供

新的年度，香奈兒（CHANEL）為備受歡迎的COCO CRUSH高級珠寶系列一口氣迎來超過20款全新的作品，並宣布葛萊美獎®（GRAMMY®）提名創作歌手暨香奈兒品牌大使葛蕾西亞伯拉罕（Gracie Abrams）成為香奈兒COCO CRUSH高級珠寶系列全新形象大使；品牌大使JENNIE也演繹了系列新作。

「金」典菱格切線

秀獨特魅力

Gracie Abrams於2019年出道，於2020、2021年間陸續推出EP「Minor」和「This Is What It Feels Like」，以真摯且細膩的風格奠定其流行音樂樂壇地位，並以2023年的首張專輯「Good Riddance」榮獲第66屆葛萊美獎®最佳新人的提名。2024年的第二張專輯「The Secret of Us」及豪華版，更收錄迄今最受歡迎單曲「That's So True」。她獨特的態度與自信，成為當代最具影響力的創作歌手之一，也是全新的COCO CRUSH精神最佳代表。

誕生於2015年的COCO CRUSH，將鮮明醒目的菱格紋以精準工藝鐫刻在K金表面上，強烈的視覺張力，不僅是香奈兒女士鍾愛的設計符碼，也是2.55包款的經典元素。每款作品均體現了一眼可辨的4大設計元素：借鑑菱格紋圖騰的圓角方形、18K金上的鐫刻菱格切線、細膩的扇形飾邊，以及呼應經典2.55包款圓潤造型。一系列作品可自由層疊混搭，展現獨一無二的魅力。

貼身勾勒肩頸輪廓

項鍊展優雅

今年全新設計包括兩款柔軟短項鍊與貼合頸鍊，以宛如第二層肌膚的舒適感，呈現鉸接技術與設計風格上的雙重突破。秉持香奈兒女士自品牌創始之初，便將「柔軟」（Suppleness）概念挹注於品牌設計中的做法，將女性從傳統馬甲僵硬束縛中解放，以用於男性服飾柔韌的積佳布料（Jersey）製作女裝，賦予身體行進間的自在。

2026年，香奈兒高級珠寶創意工作室以精湛技術打造全新金屬鏈結，菱格紋圖騰以網狀交織鉸接結構，搭配滑扣設計，貼合身形不易滑落。俐落線條、完美曲線與鮮明圖騰感設計，將COCO CRUSH的獨特魅力展露無遺。COCO CRUSH短項鍊提供18K BEIGE米色金、黃金及18K白金鑲嵌鑽石共3種款式，以自信、簡約且精準的線條勾勒耀眼的肩頸輪廓。同色調的COCO CRUSH頸鍊則流露大膽現代風格。所有款式皆能完美貼合於頸項，優雅展現立體輪廓。

從服裝延伸出的柔軟成為本次的設計語彙，也延伸到耳環設計上：最新的垂墜式耳環，也採用賦予女性自由著裝精神的可轉換式設計，搭配長耳墜展現輕盈流動的優雅氣質，拆卸吊墜後的短耳環則為造型注入一抹搖滾精神。

獨門BEIGE米色金

手環超搶眼

今年亦推出以品牌獨門BEIGE米色金打造的COCO CRUSH銬式手環，承襲香奈兒女士最喜愛的風格，以更搶眼的方式演繹鮮明的幾何風格。寬大簡潔的K金環圈，以完美比例重新詮釋菱格紋，呈現細膩刻痕、柔和曲線和極致舒適配戴感受。為具份量感的珠寶單品，單獨配戴可襯托整體簡約造型，成雙搭配則可讓晚裝質感加分。

COCO CRUSH高級珠寶系列也迎來全新的戒指、手環、耳環與項鍊，鋪鑲鑽石的BEIGE米色金與黃K金手環時髦簡約易於混搭，小型的鑲鑽圈式耳環提供3種不同金質的選擇，亦有日常混搭必備的白K金款。

同樣的設計理念亦延伸到項鍊的鍊墜上，還有尺寸更大的金質吊墜能參差堆疊配戴，巧玩比例趣味。以字母C為主要視覺元素並鑲嵌單顆鑽石的COCO戒指，為指間增添更豐富的3款選擇。還有一款結合BEIGE米色金和白K金的雙色單邊耳扣，能輕鬆成為整體造型的亮點。

COCO CRUSH銬式手環，18K BEIGE米色金。圖／香奈兒提供

COCO CRUSH耳環，18K白金菱格紋圖騰。圖／香奈兒提供

2026年4月上市COCO CRUSH柔軟可轉換式耳環，18K白金菱格紋圖騰鑲嵌鑽石。圖／香奈兒提供

品牌大使JENNIE全新COCO CRUSH形象照。圖／香奈兒提供

葛蕾西亞伯拉罕全新形象。圖／香奈兒提供

COCO戒指，18K白金鑲嵌鑽石。圖／香奈兒提供

COCO CRUSH手環，18K黃金菱格紋圖騰鑲嵌鑽石。圖／香奈兒提供