我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

港媒：美軍依賴中國稀土 北京在川普訪中前握談判籌碼

馬斯克蟬聯富比世首富 黃仁勳躍居第8超越巴菲特

CHANEL COCO CRUSH新作 邀葛萊美獎®創作才女Gracie Abrams 強強聯手

記者孫曼／專題報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
COCO CRUSH柔軟頸鍊，18K BEIGE米色金菱格紋圖騰。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH柔軟頸鍊，18K BEIGE米色金菱格紋圖騰。圖／香奈兒提供

新的年度，香奈兒（CHANEL）為備受歡迎的COCO CRUSH高級珠寶系列一口氣迎來超過20款全新的作品，並宣布葛萊美獎®（GRAMMY®）提名創作歌手暨香奈兒品牌大使葛蕾西亞伯拉罕（Gracie Abrams）成為香奈兒COCO CRUSH高級珠寶系列全新形象大使；品牌大使JENNIE也演繹了系列新作。

「金」典菱格切線

秀獨特魅力

Gracie Abrams於2019年出道，於2020、2021年間陸續推出EP「Minor」和「This Is What It Feels Like」，以真摯且細膩的風格奠定其流行音樂樂壇地位，並以2023年的首張專輯「Good Riddance」榮獲第66屆葛萊美獎®最佳新人的提名。2024年的第二張專輯「The Secret of Us」及豪華版，更收錄迄今最受歡迎單曲「That's So True」。她獨特的態度與自信，成為當代最具影響力的創作歌手之一，也是全新的COCO CRUSH精神最佳代表。

誕生於2015年的COCO CRUSH，將鮮明醒目的菱格紋以精準工藝鐫刻在K金表面上，強烈的視覺張力，不僅是香奈兒女士鍾愛的設計符碼，也是2.55包款的經典元素。每款作品均體現了一眼可辨的4大設計元素：借鑑菱格紋圖騰的圓角方形、18K金上的鐫刻菱格切線、細膩的扇形飾邊，以及呼應經典2.55包款圓潤造型。一系列作品可自由層疊混搭，展現獨一無二的魅力。

貼身勾勒肩頸輪廓

項鍊展優雅

今年全新設計包括兩款柔軟短項鍊與貼合頸鍊，以宛如第二層肌膚的舒適感，呈現鉸接技術與設計風格上的雙重突破。秉持香奈兒女士自品牌創始之初，便將「柔軟」（Suppleness）概念挹注於品牌設計中的做法，將女性從傳統馬甲僵硬束縛中解放，以用於男性服飾柔韌的積佳布料（Jersey）製作女裝，賦予身體行進間的自在。

2026年，香奈兒高級珠寶創意工作室以精湛技術打造全新金屬鏈結，菱格紋圖騰以網狀交織鉸接結構，搭配滑扣設計，貼合身形不易滑落。俐落線條、完美曲線與鮮明圖騰感設計，將COCO CRUSH的獨特魅力展露無遺。COCO CRUSH短項鍊提供18K BEIGE米色金、黃金及18K白金鑲嵌鑽石共3種款式，以自信、簡約且精準的線條勾勒耀眼的肩頸輪廓。同色調的COCO CRUSH頸鍊則流露大膽現代風格。所有款式皆能完美貼合於頸項，優雅展現立體輪廓。

從服裝延伸出的柔軟成為本次的設計語彙，也延伸到耳環設計上：最新的垂墜式耳環，也採用賦予女性自由著裝精神的可轉換式設計，搭配長耳墜展現輕盈流動的優雅氣質，拆卸吊墜後的短耳環則為造型注入一抹搖滾精神。

獨門BEIGE米色金

手環超搶眼

今年亦推出以品牌獨門BEIGE米色金打造的COCO CRUSH銬式手環，承襲香奈兒女士最喜愛的風格，以更搶眼的方式演繹鮮明的幾何風格。寬大簡潔的K金環圈，以完美比例重新詮釋菱格紋，呈現細膩刻痕、柔和曲線和極致舒適配戴感受。為具份量感的珠寶單品，單獨配戴可襯托整體簡約造型，成雙搭配則可讓晚裝質感加分。

COCO CRUSH高級珠寶系列也迎來全新的戒指、手環、耳環與項鍊，鋪鑲鑽石的BEIGE米色金與黃K金手環時髦簡約易於混搭，小型的鑲鑽圈式耳環提供3種不同金質的選擇，亦有日常混搭必備的白K金款。

同樣的設計理念亦延伸到項鍊的鍊墜上，還有尺寸更大的金質吊墜能參差堆疊配戴，巧玩比例趣味。以字母C為主要視覺元素並鑲嵌單顆鑽石的COCO戒指，為指間增添更豐富的3款選擇。還有一款結合BEIGE米色金和白K金的雙色單邊耳扣，能輕鬆成為整體造型的亮點。

COCO CRUSH銬式手環，18K BEIGE米色金。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH銬式手環，18K BEIGE米色金。圖／香奈兒提供

COCO CRUSH耳環，18K白金菱格紋圖騰。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH耳環，18K白金菱格紋圖騰。圖／香奈兒提供

2026年4月上市COCO CRUSH柔軟可轉換式耳環，18K白金菱格紋圖騰鑲嵌...
2026年4月上市COCO CRUSH柔軟可轉換式耳環，18K白金菱格紋圖騰鑲嵌鑽石。圖／香奈兒提供

品牌大使JENNIE全新COCO CRUSH形象照。圖／香奈兒提供
品牌大使JENNIE全新COCO CRUSH形象照。圖／香奈兒提供

葛蕾西亞伯拉罕全新形象。圖／香奈兒提供
葛蕾西亞伯拉罕全新形象。圖／香奈兒提供

COCO戒指，18K白金鑲嵌鑽石。圖／香奈兒提供
COCO戒指，18K白金鑲嵌鑽石。圖／香奈兒提供

COCO CRUSH手環，18K黃金菱格紋圖騰鑲嵌鑽石。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH手環，18K黃金菱格紋圖騰鑲嵌鑽石。圖／香奈兒提供

COCO CRUSH項鍊小型款，18K BEIGE米色金菱格紋圖騰鑲嵌鑽石。圖／...
COCO CRUSH項鍊小型款，18K BEIGE米色金菱格紋圖騰鑲嵌鑽石。圖／香奈兒提供

世報陪您半世紀

上一則

抗發炎、助消化 營養師曝3種水果「連皮一起吃更營養」

下一則

「龍蝦」白養了？小紅書公告封禁AI托管、虛假互動帳號

延伸閱讀

RICHARD MILLE 經典設計擁抱輕奢

RICHARD MILLE 經典設計擁抱輕奢
從冬奧到典禮紅毯 OMEGA捕捉精采瞬間

從冬奧到典禮紅毯 OMEGA捕捉精采瞬間
Louis Vuitton Cortis趙雨凡混搭經典 申敏兒婚禮珠寶添仙氣

Louis Vuitton Cortis趙雨凡混搭經典 申敏兒婚禮珠寶添仙氣
Jonathan Anderson上任後首發新作 DIOR新設計新篇章

Jonathan Anderson上任後首發新作 DIOR新設計新篇章

熱門新聞

網友分享在美東城市自炊花費。圖為Whole Foods超市。示意圖，非新聞事件圖。(路透)

華人夫妻自炊月花900美元 「一周採買一次」清單曝光

2026-03-06 20:25
多位主廚分享白花椰菜最美味的烹調方式。白花椰菜示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Louis Hansel）

名廚們一致推薦白花椰菜最神吃法 一口接一口停不下

2026-03-03 23:35
車輛維修與新車價格逐漸攀升，決定維修舊車或買新車前，需考慮車輛價值、維修成本與自身財務狀況。新車示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Dextar Vision）

車壞了該修還是該換？算算超過「一價位」就該買新車

2026-03-04 20:25
好市多的科克蘭胡蘿蔔長條蛋糕回歸，不少粉絲大讚那是自己吃過最好吃的胡蘿蔔蛋糕。胡蘿蔔蛋糕示意圖。（取材自unsplash.com@Karolina Kołodziejczak）

好市多胡蘿蔔蛋糕重磅回歸 粉絲給滿分：超級好吃

2026-03-04 23:25
有人將工作視為人生意義與成就來源，容易過勞成為「工作狂」。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Ron Lach）

工作狂三星座如跟工作結婚 他覺醒時人生已犧牲大半

2026-03-09 00:25
屬虎的人天生充滿膽識與魄力，擁有強烈的行動力與進取精神，進入馬年，他們的能量更被激發，如同猛虎出林，在事業道路上大步向前。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ThisIsEngineering）

招手成功、收入有增無減 馬年不走下坡路的4生肖

2026-03-10 00:25

超人氣

更多 >
好市多小籠包50個9美元 華人多次回購稱「勝鼎泰豐」

好市多小籠包50個9美元 華人多次回購稱「勝鼎泰豐」
川普孫女逛洛杉磯「超市界愛馬仕」因這一舉動被批判

川普孫女逛洛杉磯「超市界愛馬仕」因這一舉動被批判
銀行家辭職改賣珍珠奶茶 事業王國年銷售逾5億

銀行家辭職改賣珍珠奶茶 事業王國年銷售逾5億
保險公司動手腳向紅藍卡增加請款 導致保費上漲10%

保險公司動手腳向紅藍卡增加請款 導致保費上漲10%
這5個州「利誘」人遷居 最優渥的價值逾2.3萬元

這5個州「利誘」人遷居 最優渥的價值逾2.3萬元