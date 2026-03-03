Louis Vuitton Cortis趙雨凡混搭經典 申敏兒婚禮珠寶添仙氣

我的頻道

記者孫曼／綜合報導
申敏兒配戴的Galaxie項鍊配白K金及鑽石。圖／路易威登提供
申敏兒配戴的Galaxie項鍊配白K金及鑽石。圖／路易威登提供

人氣南韓男團Cortis暴紅全球，其中台泰混血的趙雨凡（James）前不久出現在SBS歌謠大戰紅毯，選穿了一身帥氣的丹寧套裝，搭配路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）兩大指標性高級珠寶系列Le Damier de Louis Vuitton與Les Gastons Vuitton，將棋盤格Damier的幾何輪廓與Monogram經典標誌帥氣混搭，展現出這兩個系列的特色魅力。

路易威登全系列的珠寶，將品牌最具辨識度的經典以珠寶的方式重新演繹。Le Damier de Louis Vuitton高級珠寶系列，以不同色調的K金、與鑽石勾勒出經典Damier棋盤格，須以手工鑲嵌圓鑽於略微傾斜的方框中，再以四顆粒面鑲嵌點綴，工藝相當細膩。Les Gastons Vuitton則是首個為現代男士打造的高級珠寶系列，採用雷射雕刻、雷射切割，和可動結構重新演繹Monogram圖案。

而南韓的人氣演員金宇彬與愛情長跑十年的申敏兒日前受注目的婚禮上，申敏兒也選擇了路易威登珠寶來搭配綴滿立體花卉刺繡的Elie Saab婚紗，總價格要價不斐。

Louis Vuitton Galaxie白K金及鑽石項鍊，以奪目鑽石詮釋Monogram花朵圖案，耳間點綴的LV Diamonds鑽石系列耳環，中央飾有LV Monogram Star星形切割鑽石，氣質雋永優雅。

趙雨凡出席SBS歌謠大戰紅毯，搭配路易威登Le Damier de Louis ...
趙雨凡出席SBS歌謠大戰紅毯，搭配路易威登Le Damier de Louis Vuitton與Les Gastons Vuitton系列珠寶。圖／路易威登提供
趙雨凡配戴的Le Damier de Louis Vuitton白K金鑲鑽戒指。...
趙雨凡配戴的Le Damier de Louis Vuitton白K金鑲鑽戒指。圖／路易威登提供
金宇彬和申敏兒婚禮，申敏兒(右)選擇路易威登珠寶搭配Elie Saab婚紗。 圖...
金宇彬和申敏兒婚禮，申敏兒(右)選擇路易威登珠寶搭配Elie Saab婚紗。 圖／摘自soyoobridal_official IG

南韓

3星座人見人愛 他以開放心態跨越世上所有界線

溫馴愛犬突變焦躁「狂頂左胸」主人就醫才發現罹患乳癌

