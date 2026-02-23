Balenciaga 突破剪裁想像 致敬法式經典

對於色彩與剪裁的敏銳品味、對傳統的致敬與轉化，是Balenciaga 2026夏季亮點。圖／Balenciaga提供

去年是動盪的一年，整個時尚產業的創意總監（設計師）更迭便多達20人次，其中Pierpaolo Piccioli在5月時成為Balenciaga新任創意總監接手Demna，並在10月發表首秀2026 Summer夏季系列，除普遍獲得高度正面評價，該系列也在不久前抵達台北進行預覽。

這位58歲的義大利 設計師並未像某些樂於展現自我的設計師選擇將過往連結切斷，Pierpaolo Piccioli大量參考歷史檔案資料庫，並自許為品牌聖火傳遞者，他在Balenciaga 2026夏季系列中將原本創辦人Balenciaga先生、Nicolas Ghesquière、Alexander McQueen、Demna等歷任創意總監的特色巧妙重現。

直線輪廓下 藏高訂思維

大量的直線輪廓是Pierpaolo Piccioli的本季特色，但在直線輪廓的細節處加入巧奪天工的剪裁，像是正面貌似常規的西裝外套，側身時可看到略帶纖細弧度、後襬略長；源自1951年的Sack Dress沙袋式結構在當時挑戰人們對身體線條的既定印象，而在Pierpaolo Piccioli手上不僅重現相似神髓，更在裙擺處營造出魚尾、小禮服的法式輕快。

對於紡織布料的細膩運用是Balenciaga 2026夏季系列（也是Pierpaolo Piccioli）的另一特色，其中一套看似直筒的黑色洋裝在表面、內襯使用羊毛混紡真絲，讓表面看來硬挺、內側保暖，也讓該款洋裝不至於因使用絲綢而過度服貼身體、同時坐收長洋裝的垂墜俐落。而另一套洋裝中Balenciaga則使用了3層不同工藝織法，同樣以羊毛混紡真絲，表面看來硬挺、貼近皮膚的內側則帶來舒適體感。

亮點單品並包含走秀時Look 3一套參考歌劇披肩（Opera Shawl）的羊皮外套，呈現柔軟質感與前衛輪廓，Look 5的一套氣球褲裙則高度費工，褲裙前方已有大量百摺蓬鬆結構，背面再有第二層百摺長襬，讓整體行進時呈現如社交舞會的動感華美。

機車包更硬挺 經典細節回歸

配件系列，「機車包」Le City致敬初始經典版本，將長皮鬚、內側的化妝鏡等細節重新回歸，皮革則使用牛皮而非小羊皮，除了包款更為硬挺，實際上手的分量較前作輕盈。