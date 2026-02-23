Balenciaga 突破剪裁想像 致敬法式經典

我的頻道

記者釋俊哲／專題報導
對於色彩與剪裁的敏銳品味、對傳統的致敬與轉化，是Balenciaga 2026夏季亮點。圖／Balenciaga提供
對於色彩與剪裁的敏銳品味、對傳統的致敬與轉化，是Balenciaga 2026夏季亮點。圖／Balenciaga提供

去年是動盪的一年，整個時尚產業的創意總監（設計師）更迭便多達20人次，其中Pierpaolo Piccioli在5月時成為Balenciaga新任創意總監接手Demna，並在10月發表首秀2026 Summer夏季系列，除普遍獲得高度正面評價，該系列也在不久前抵達台北進行預覽。

這位58歲的義大利設計師並未像某些樂於展現自我的設計師選擇將過往連結切斷，Pierpaolo Piccioli大量參考歷史檔案資料庫，並自許為品牌聖火傳遞者，他在Balenciaga 2026夏季系列中將原本創辦人Balenciaga先生、Nicolas Ghesquière、Alexander McQueen、Demna等歷任創意總監的特色巧妙重現。

直線輪廓下 藏高訂思維

大量的直線輪廓是Pierpaolo Piccioli的本季特色，但在直線輪廓的細節處加入巧奪天工的剪裁，像是正面貌似常規的西裝外套，側身時可看到略帶纖細弧度、後襬略長；源自1951年的Sack Dress沙袋式結構在當時挑戰人們對身體線條的既定印象，而在Pierpaolo Piccioli手上不僅重現相似神髓，更在裙擺處營造出魚尾、小禮服的法式輕快。

對於紡織布料的細膩運用是Balenciaga 2026夏季系列（也是Pierpaolo Piccioli）的另一特色，其中一套看似直筒的黑色洋裝在表面、內襯使用羊毛混紡真絲，讓表面看來硬挺、內側保暖，也讓該款洋裝不至於因使用絲綢而過度服貼身體、同時坐收長洋裝的垂墜俐落。而另一套洋裝中Balenciaga則使用了3層不同工藝織法，同樣以羊毛混紡真絲，表面看來硬挺、貼近皮膚的內側則帶來舒適體感。

亮點單品並包含走秀時Look 3一套參考歌劇披肩（Opera Shawl）的羊皮外套，呈現柔軟質感與前衛輪廓，Look 5的一套氣球褲裙則高度費工，褲裙前方已有大量百摺蓬鬆結構，背面再有第二層百摺長襬，讓整體行進時呈現如社交舞會的動感華美。

機車包更硬挺 經典細節回歸

配件系列，「機車包」Le City致敬初始經典版本，將長皮鬚、內側的化妝鏡等細節重新回歸，皮革則使用牛皮而非小羊皮，除了包款更為硬挺，實際上手的分量較前作輕盈。

重點的新款Bolero包則是Pierpaolo Piccioli與Balenciaga原創，包款靈感參考1928年的舞曲作品「Boléro」，象徵熱情與奔放；包款具有圓弧輪廓，但更扁、更立體，細節處並加以品牌高訂中的雙B金色五金。包款使用柔滑小牛皮，具有可拆卸鉤扣肩帶，此外豹紋小牛毛版本則保留毛面並進行染色，內襯使用柔軟的Nappa皮革，包款底部再藏有一金色拉鍊與撞色內襯，一如Pierpaolo Piccioli強調身體與服裝之間的空氣感，在包包開啟了隱藏異空間、藏入無限想像。

經典的Le City機車包本季在細節中重現原本風貌，包含長皮鬚、內置方形化妝鏡，...
經典的Le City機車包本季在細節中重現原本風貌，包含長皮鬚、內置方形化妝鏡，同時採用小牛皮。圖／Balenciaga提供
新款黃色長大衣的輪廓具有品牌經典直線型輪廓，金色鈕扣上的船錨樣式則出自品牌檔案資...
新款黃色長大衣的輪廓具有品牌經典直線型輪廓，金色鈕扣上的船錨樣式則出自品牌檔案資料庫。圖／Balenciaga提供
經典的Le City機車包本季在細節中重現原本風貌，包含長皮鬚、內置方形化妝鏡，...
經典的Le City機車包本季在細節中重現原本風貌，包含長皮鬚、內置方形化妝鏡，同時採用小牛皮。圖／Balenciaga提供
Pierpaolo Piccioli對於剪裁的品味，讓他從品牌檔案資料庫中得到靈...
Pierpaolo Piccioli對於剪裁的品味，讓他從品牌檔案資料庫中得到靈感，再造Balenciaga新時代風貌。圖／Balenciaga提供

