我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

汽車裡最不實用的東西？一票網友點名1配備：開車易分心

紐約一片白茫茫 交通斷了…殘障人士心急「該怎去工作」

GUCC La Famiglia 風格塔羅群像 無懼的野性華美

記者釋俊哲／專題報導
GUCCI以人物群像為風格速寫、構建出一幅洋溢著GUCCINESS的風格塔羅。圖／GUCCI提供
GUCCI以人物群像為風格速寫、構建出一幅洋溢著GUCCINESS的風格塔羅。圖／GUCCI提供

GUCCI去年9月曾發表了形象視覺「GUCCI：La Famiglia」，透過一系列無所畏懼、鋒芒畢露的影像直面風格本質，不僅是品牌創意總監Demna對GUCCI典藏的解析與再詮釋，亦可視為今年2月個人首秀的前導，已於今日全面上市。

本系列全數包含Look 1的行李硬箱合計36套造型，並由攝影師Catherine Opie負責拍攝，將GUCCI化為鮮明人設，從藝廊經理人（Gallerista）、好萊塢VVIP（LA V.I.C）、開胃酒女孩（Miss Aperitivo）、小王子（Principino）…宛如一套將GUCCINESS特質具現化的塔羅牌群像。

剪裁、包款到配件

挑戰極致義式狂野

以俐落剪裁重現詮釋華美、透過全新包款定義當代風格、鞋款配件的再進化，成為女裝系列的三大面向，在華麗狂野中並散發屬於義式的高級感。像是開場第二套的Incazzata（林卡札塔）以1960年代風格的紅色長大衣為主題，模特兒並戴上墨鏡、頭巾、黑色皮手套、手提Bamboo竹節包，她胸前的高級珠寶胸花、手套上的金色戒指與大衣上的GG鈕扣都散發著一股魅惑與神祕感；但在墨鏡與手套下究竟藏著一段何等的故事？正是充滿想像的玩味所在。

Miss Aperitivo造型以銀色刺繡亮片平口連身裙搭配上銀色抽鬚背包，雙重閃光的堆疊，帶來晚宴餐前酒的派對時光，La Bomba以長版老虎紋的皮草大衣搭配上挑戰極短定義的金色刺繡亮片短褲，宛如在派對中投下一顆風格震撼彈；酒神包的雙頭蛇金屬扣環被拆解重新成為連身長大衣的腰帶叩頭，咖啡色華麗長皮草搭配珍稀皮革竹節包、皮手套之後，金色的GG Logo長鍊成為神來一筆，將野性華麗推向極限邊緣。

同時本季像是包含寬大長版西裝、變形公主袖、短版秀出腰身的皮外套，不僅反應GUCCI創意總監Demna擅長的比例輪廓壓縮變形設計手法，復將義大利的濃郁、戲劇性與玩世不恭等DNA予以強化。同時人們還能看到GUCCI經典的GG Logo被以多重形式轉化，像是出現在男裝牛仔褲口袋的具象裝飾、以織紋印花出現在卡其色翻領長風衣或白色襯衫的表面紋理，又或是晚宴手拿包以水晶鑲嵌豪奢閃耀重現，從服裝到包款配件，以tone on tone的形式全面展開。

GUCCI以人物群像為風格速寫、構建出一幅洋溢著GUCCINESS的風格塔羅。圖...
GUCCI以人物群像為風格速寫、構建出一幅洋溢著GUCCINESS的風格塔羅。圖／GUCCI提供
GUCCI以人物群像為風格速寫、構建出一幅洋溢著GUCCINESS的風格塔羅。圖...
GUCCI以人物群像為風格速寫、構建出一幅洋溢著GUCCINESS的風格塔羅。圖／GUCCI提供
GUCCI以人物群像為風格速寫、構建出一幅洋溢著GUCCINESS的風格塔羅。圖...
GUCCI以人物群像為風格速寫、構建出一幅洋溢著GUCCINESS的風格塔羅。圖／GUCCI提供
GUCCI La Famiglia系列在瀟灑、隨興中帶著精緻細節，反映了義式sp...
GUCCI La Famiglia系列在瀟灑、隨興中帶著精緻細節，反映了義式sprezzatura文化。圖／GUCCI提供
誇張如昆蟲複眼的oversize太陽眼鏡，並在鏡片加入GUCCI家徽、氣派也低調...
誇張如昆蟲複眼的oversize太陽眼鏡，並在鏡片加入GUCCI家徽、氣派也低調。圖／GUCCI提供
經典的Flora圖案、GG Logo、Horsebit與狂野動物紋理是本季設計重...
經典的Flora圖案、GG Logo、Horsebit與狂野動物紋理是本季設計重要亮點，狂野生猛。圖／GUCCI提供
Signora高跟鞋以粗跟、結合Horsebit裝飾元素，充滿女性的自信與力量感...
Signora高跟鞋以粗跟、結合Horsebit裝飾元素，充滿女性的自信與力量感。圖／GUCCI提供

世報陪您半世紀

GUCCI 義大利 咖啡

上一則

大年初七被稱為「人日」 今天3不做「不富也安康」

下一則

Jackie Slim包致敬經典 Evening水晶鑲嵌藏Logo

延伸閱讀

2月23日星座運勢 巨蟹貴人相助 水瓶桃花運佳

2月23日星座運勢 巨蟹貴人相助 水瓶桃花運佳
2月22日星座運勢 金牛適度休息 獅子財不露白

2月22日星座運勢 金牛適度休息 獅子財不露白
2月21日星座運勢 金牛有賺錢運 雙魚忙裡偷閒

2月21日星座運勢 金牛有賺錢運 雙魚忙裡偷閒
2月20日星座運勢／雙魚遇到完美戀人 雙子保守理財為佳

2月20日星座運勢／雙魚遇到完美戀人 雙子保守理財為佳

熱門新聞

年後屬虎者可望靠著創業等方式讓收入增加。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@fauxels）

4生肖年後開工財運衝高 屬虎開拓新領域收入倍增、他把活力轉為業績 

2026-02-17 20:25
命理老師提醒，馬、龍、鼠為火馬年事業運較差的三個生肖，務必保守為宜，保持冷靜。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@www.kaboompics.com）

火馬年恐難安寧 三大生肖財庫破洞

2026-02-18 21:25
豪華旅行是許多退休族的夢想，沒做好資金規劃反而容易陷入財務危機。郵輪示意圖，非新聞事件圖。(路透)

退休夫婦郵輪旅後見帳單嚇壞 一個意外差點耗盡存款

2026-02-21 19:25
有網友指出，想要清除浴缸壁上的皂痕，只要先在浴缸或淋浴間表面灑上小蘇打粉，再噴灑一層過氧化氫，靜置約15至20秒後，用抹布擦拭即可完成清潔；示意圖。(取材自Pexels @Liliana Drew)

她教一招「去除皂垢」只需用這2材料 浴缸清潔溜溜

2026-02-21 20:25
三生肖晚年享福。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Mikhail Nilov）

3生肖晚年享清福 屬牛苦盡甘來、他子孫團聚家庭更溫暖

2026-02-20 21:25
十二生肖開春後的流年提醒。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Ivan S）

正月初五迎財神 12生肖運勢及吉凶方位、幸運色一次看

2026-02-19 22:27

超人氣

更多 >
最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮

最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮
谷愛凌奪金後得知外婆逝世噩耗 哽咽：我昨晚還夢到了她

谷愛凌奪金後得知外婆逝世噩耗 哽咽：我昨晚還夢到了她
國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關

國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關
63歲傅娟升格當外婆 全家福高清照難得曝光

63歲傅娟升格當外婆 全家福高清照難得曝光
暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」MTA低限度運行

暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」MTA低限度運行