GUCC La Famiglia 風格塔羅群像 無懼的野性華美

GUCCI以人物群像為風格速寫、構建出一幅洋溢著GUCCINESS的風格塔羅。圖／GUCCI提供

GUCCI 去年9月曾發表了形象視覺「GUCCI：La Famiglia」，透過一系列無所畏懼、鋒芒畢露的影像直面風格本質，不僅是品牌創意總監Demna對GUCCI典藏的解析與再詮釋，亦可視為今年2月個人首秀的前導，已於今日全面上市。

本系列全數包含Look 1的行李硬箱合計36套造型，並由攝影師Catherine Opie負責拍攝，將GUCCI化為鮮明人設，從藝廊經理人（Gallerista）、好萊塢VVIP（LA V.I.C）、開胃酒女孩（Miss Aperitivo）、小王子（Principino）…宛如一套將GUCCINESS特質具現化的塔羅牌群像。

剪裁、包款到配件

挑戰極致義式狂野

以俐落剪裁重現詮釋華美、透過全新包款定義當代風格、鞋款配件的再進化，成為女裝系列的三大面向，在華麗狂野中並散發屬於義式的高級感。像是開場第二套的Incazzata（林卡札塔）以1960年代風格的紅色長大衣為主題，模特兒並戴上墨鏡、頭巾、黑色皮手套、手提Bamboo竹節包，她胸前的高級珠寶胸花、手套上的金色戒指與大衣上的GG鈕扣都散發著一股魅惑與神祕感；但在墨鏡與手套下究竟藏著一段何等的故事？正是充滿想像的玩味所在。

Miss Aperitivo造型以銀色刺繡亮片平口連身裙搭配上銀色抽鬚背包，雙重閃光的堆疊，帶來晚宴餐前酒的派對時光，La Bomba以長版老虎紋的皮草大衣搭配上挑戰極短定義的金色刺繡亮片短褲，宛如在派對中投下一顆風格震撼彈；酒神包的雙頭蛇金屬扣環被拆解重新成為連身長大衣的腰帶叩頭，咖啡 色華麗長皮草搭配珍稀皮革竹節包、皮手套之後，金色的GG Logo長鍊成為神來一筆，將野性華麗推向極限邊緣。