我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷富翁出走又一人 傳查克柏格邁阿密置產

「一場徹底的財富遷移」加州富人、長者正搬到這城市

解讀泰勒絲穿搭 Louis Vuitton成關鍵線索

記者孫曼／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
泰勒絲手提Camera Box手袋，並戴上兩枚路易威登高級珠寶系列的Ombre Blossom金色戒指，以及Tambour黃金腕表。圖／路易威登提供
泰勒絲手提Camera Box手袋，並戴上兩枚路易威登高級珠寶系列的Ombre Blossom金色戒指，以及Tambour黃金腕表。圖／路易威登提供

在流行文化與時尚版圖中，泰勒絲（Taylor Swift）始終是一個無法被忽視的存在。2025年，除了全新專輯「The Life of a Showgirl」的推出，前不久更在Disney+頻道上檔「Taylor Swift｜The Eras Tour｜The End of an Era」紀錄片迷你影集，完整回顧這位流行文化偶像多年舞台生涯、創作歷程與私下樣貌。鏡頭之外，泰勒絲的穿搭風格同樣成為解讀她時代精神的重要線索。

從影集中不斷切換的舞台造型到日常私服可以發現，泰勒絲擅長透過單品堆疊個人符碼，造型中的復古、浪漫與力量感同時並存，而路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）正是她近年的最佳時尚夥伴之一：無論是巡演空檔、街拍私服，甚至現身球賽看台，她總能運用LV的包包、珠寶、和腕表，為造型畫龍點睛。

無疑，泰勒絲偏好具結構感與歷史感的包款。源自品牌硬箱傳統的Side Trunk，以S形金屬鎖扣與護角勾勒輪廓，經典又摩登；Coussin以柔軟羊皮壓印Monogram搭配粗鍊條，替浪漫裙裝注入搖滾張力；結合金屬護角與鉚釘細節的Camera Box，是都會穿搭的吸睛亮點。

泰勒絲也擅長運用珠寶和腕表作為造型亮點。鏤空花朵造型的Ombre Blossom高級珠寶活潑又優雅；Le Damier de Louis Vuitton則以鑽石與黃金鋪陳出經典中性的格紋圖案，而休閒時髦又略帶知性的的Tambour腕表，可鹽可甜，則是小天后近期穿搭的心頭好。

Camera Box。圖／路易威登提供
Camera Box。圖／路易威登提供
泰勒絲戴著黑色LV Spark針織帽，身穿黑色Monogram提花針織外套、黑色...
泰勒絲戴著黑色LV Spark針織帽，身穿黑色Monogram提花針織外套、黑色喇叭針織裙，以及配戴Le Damier高級珠寶系列的黃金鑲鑽手鐲和戒指與Tambour金色腕表。圖／路易威登提供
Side Trunk PM黑色小牛皮包。圖／路易威登提供
Side Trunk PM黑色小牛皮包。圖／路易威登提供

泰勒絲 Disney

上一則

高蛋白多蔬菜、少油鹽糖 3道健康年菜學起來

下一則

2026全球生活成本榜單出爐 最貴不是瑞士、台灣排第57高於日本

延伸閱讀

泰勒絲歌曲被指暗諷好友 與布蕾克萊芙莉久沒聯絡

泰勒絲歌曲被指暗諷好友 與布蕾克萊芙莉久沒聯絡
封面故事／泰勒絲13項幕後訓練菜單曝光

封面故事／泰勒絲13項幕後訓練菜單曝光
泰勒絲經典歌成「家弒服務」片尾曲 亞曼達賽佛瑞興奮

泰勒絲經典歌成「家弒服務」片尾曲 亞曼達賽佛瑞興奮
泰勒絲看未婚夫比賽 豪氣送600元現金給NFL工作人員

泰勒絲看未婚夫比賽 豪氣送600元現金給NFL工作人員

熱門新聞

好市多的北海道干貝很受會員歡迎。好市多示意圖，和本新聞無關。(新華社)

好市多這款海鮮人氣高但常缺貨 網友狂推：看到就直接買

2026-02-06 19:25
四生肖新年運勢旺，屬牛職涯順遂。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vitaly Gariev）

馬年4生肖正月翻身大吉 屬牛職涯步步升、他遇關鍵貴人避風險

2026-02-06 21:25
很多人會投資股市，專家說包括房地產、金融等類股今年不值得投資。股市示意圖，和本新聞無關。(路透)

去年美股大漲但別被沖昏頭 專家：今年避開這四類股

2026-02-06 20:25
輝達CEO黃仁勳日前受訪時提到三種人恐被AI時代淘汰。圖為黃仁勳專機1月29日飛抵台北後，手提裝著養樂多和三明治的紙袋，分送久等的媒體和粉絲。（記者林俊良／攝影）

黃仁勳點名AI時代 「3類人」有技術也難保飯碗

2026-02-03 03:02
北美多間好市多上架切片豬肉，適合華人料理習慣。示意圖，非新聞事件圖。(新華社)

好市多推切片五花肉被讚爆 華人曝各式料理：快炒燒烤都好

2026-02-08 19:25
四生肖二月運勢轉好。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@KATRIN BOLOVTSOVA）

4生肖2月結束水逆 屬龍事業運轉強、他運勢升溫

2026-02-04 22:25

超人氣

更多 >
美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格

美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格
冬奧╱在羅密歐與朱麗葉的故鄉「梁祝」再度感動全場

冬奧╱在羅密歐與朱麗葉的故鄉「梁祝」再度感動全場
逾60歲免繳房產稅 加州提案獲准聯署盼11月公投

逾60歲免繳房產稅 加州提案獲准聯署盼11月公投
現金回扣誘長者配藥與報名老人中心 紐約法拉盛2男涉1.2億醫保詐騙

現金回扣誘長者配藥與報名老人中心 紐約法拉盛2男涉1.2億醫保詐騙
美法院允撤銷臨時保護 宏都拉斯等3國移民可能遭遣返

美法院允撤銷臨時保護 宏都拉斯等3國移民可能遭遣返