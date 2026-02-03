我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐時稱政府向哈佛部分讓步 川普：將求償10億元

鄰近超級盃賽場 加州大美洲樂園漸衰退

劍領雙排扣西裝登葛萊美 小賈斯汀大秀酷派紅毯學

記者釋俊哲／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
音樂人小賈斯汀（Justin Bieber）身穿Balenciaga訂製西裝登上葛萊美紅毯。(圖／Balenciaga提供)
音樂人小賈斯汀（Justin Bieber）身穿Balenciaga訂製西裝登上葛萊美紅毯。(圖／Balenciaga提供)

舉凡登上重要典禮紅毯時，穿著該如何在體面與個性之間拿捏平衡？一向考驗著明星的造型師們。近日葛萊美（Grammy Awards）紅毯上，音樂人小賈斯汀（Justin Bieber）與加拿大歌手Tate Mcrae不約而同換上一身黑色的Balenciaga訂製服套裝或禮服，展現前衛態度。

Balenciaga的創辦人Cristóbal Balenciaga曾被譽為另一位知名設計師Christian Dior先生譽為「我們所有人的大師」，品牌去年在新任創意總監Pierpaolo Piccioli接任後，新系列頻頻從品牌檔案資料庫中翻新，展現近60歲現役資深設計師爐火純青的功力。

事實上，Balenciaga即便打造訂製服或套裝也頻頻以黑色展現酷派魅力，像是法國資深影后Juliette Binoche便在Red Sea 2025國際電影節中以一席Balenciaga斗篷式連身褲裙展現俐落瀟灑；英格蘭男演員Charlie Hunnam則是在第31屆廣播影評人協會獎（Critics Choice）中，選擇一套Balenciaga的全黑雙排扣劍領西裝套裝登上紅毯。

日前第68屆的葛萊美獎紅毯上，Justin Bieber則選擇了一套寬鬆的黑色羊毛斜紋雙排扣西裝外套與長褲，內搭黑色針織T恤，酷酷眼神搭配右頸上的刺青，展現一如Balenciaga過往的Hi Street姿態。

Tate Mcrae則身穿Balenciaga的訂製套裝，上半身擁有平滑曲線並在後擺延伸成為一個半圓，下身看似飄逸長裙其實是以羊毛並加以大量黑色歐根紗羽毛，兩人服裝從樣式上符合正裝、體面的禮儀，但卻在視覺與工法上別出心裁，再度呼應了Balenciaga的前衛精神，桀驁不遜、不尋常規。

加拿大歌手Tate Mcrae看似小禮服的套裝實則有上下兩件式組成，下半身更有著...
加拿大歌手Tate Mcrae看似小禮服的套裝實則有上下兩件式組成，下半身更有著羽毛鑲接、五妹飄逸。(圖／Balenciaga提供)
在創意總監Pierpaolo Piccioli接任後，Balenciaga頻頻從...
在創意總監Pierpaolo Piccioli接任後，Balenciaga頻頻從檔案庫中翻新擦出創意花火，新系列頻頻從品牌檔案資料庫中翻新，展現爐火純青的設計功力與黑色美學。(圖／Balenciaga提供)

葛萊美 加拿大

上一則

黃仁勳點名AI時代 「3類人」有技術也難保飯碗

延伸閱讀

壞痞兔寫歷史 抱走最大獎哭了…葛萊美最大贏家果然是他

壞痞兔寫歷史 抱走最大獎哭了…葛萊美最大贏家果然是他
南韓「獵魔女團」Golden摘葛萊美 K-Pop歌曲奪獎首例

南韓「獵魔女團」Golden摘葛萊美 K-Pop歌曲奪獎首例
葛萊美紅毯╱Rosé黑白裝甜美 查普爾羅恩「乳環裝」驚全場

葛萊美紅毯╱Rosé黑白裝甜美 查普爾羅恩「乳環裝」驚全場
葛萊美／達賴喇嘛得獎破天荒 小賈斯汀表演只穿四角褲和襪子

葛萊美／達賴喇嘛得獎破天荒 小賈斯汀表演只穿四角褲和襪子

熱門新聞

一名女子近日到維修廠換油，最後卻被店家要求支付1300元帳單，過程引起網路討論。修車示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Erik Mclean）

只因隨口一句話 女子修車廠換油竟被迫支付天價帳單

2026-01-28 18:25
4個生肖在春節前夕特別受到財神眷顧，財運逆勢走高。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Roberto Hund）

幸運加身更有意外之財 4生肖春節前旺上加旺

2026-01-25 23:25

超人氣

更多 >
九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機

九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機
聯邦探員臨檢 俄勒岡婦車窗被砸、人被拖出 直到出示美國護照

聯邦探員臨檢 俄勒岡婦車窗被砸、人被拖出 直到出示美國護照
金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」

金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」
相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋

相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋
華人家庭旅館凌晨遇ICE突襲 華人來不及求助被帶走

華人家庭旅館凌晨遇ICE突襲 華人來不及求助被帶走