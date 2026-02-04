CHANEL度假系列大秀 重現獅城

秀髮、腳踝與手腕上的絲緞方巾，讓整體造型更加分。圖／香奈兒提供

香奈兒（CHANEL）日前於新加坡 萊佛士酒店，再度演繹2025/26 Cruise度假系列大秀，是該系列服裝於去年在義大利 科莫湖畔知名的埃斯特別墅（Villa d'Este）首度揭幕後於獅城重現。大秀伴隨CHANEL Talk主題對談以及秀後派對，品牌大使蒂妲史雲頓（Tilda Swinton）、許瑋甯、劉雯、歌手孫燕姿、林俊傑等人都特地出席看秀。

傳奇 別墅啟發 洋溢繽紛粉彩

2025/26 Cruise度假系列大秀，受到義大利科莫湖畔的埃斯特別墅科莫湖傳奇啟發，這棟文藝復興宮殿建築散發悠然而華美的奇幻氛圍，是許多明星名流揮灑愜意生活時光的度假首選。香奈兒透過服裝語彙，打造出映照著湖泊景致的蜜桃粉、粉紅與藍色粉彩荷葉邊塔夫綢短版禮服，以及呼應別墅外觀的紅、金黃、暖橙色斜紋軟呢套裝。香奈兒品牌摯友蘇菲亞柯波拉（Sofia Coppola）更巧妙透過預告影片，完美結合埃斯特別墅與萊佛士酒店兩個電影般的魔幻場景。

系列以輕盈舒適感為主軸，同時細節充滿奢華氣息。便於活動的輕鬆睡衣和褲裝，以金色盧勒克斯（Lurex）金屬絲錦緞和柔軟斜紋軟呢打造，並鑲滿閃閃發光的亮片刺繡。接著登場的是Lamé金銀絲線的粉橘交錯條紋造型以及塔夫綢小禮服，點綴粉嫩色調荷葉邊設計。精美的花朵圖騰，出現在蕾絲、印花和飾有珠繡辮飾緄邊的裙裝上，而白色直筒長褲、雙排釦海軍大衣與條紋等度假元素，勾勒出經典愜意的氛圍。絲緞方巾恣意綁在頭髮、包包、腳踝與手腕上，為造型畫龍點睛。

夏夜 晚宴禮服 流露華貴氣息

針對度假飯店夏夜生活而打造的服裝，則流露出古典好萊塢 明星的華貴氣息：黑色塔夫綢緊身胸衣式短洋裝配襯飄逸輕盈的披肩，象牙色大澎袖襯衫鑲繡圓珠與水鑽的辮飾緄邊搭配白色塔夫綢晚宴長褲，還有塔夫綢打造的長禮服與象牙色套裝。迷你晚宴包與大型海灘包款，展現屬於假期浪漫愜意的率性。