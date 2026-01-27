驚喜遇見Cartier可愛美洲豹寶寶！ 打造奇幻夜

Panthère de Cartier美洲豹手環，黃K金、縞瑪瑙、鑲嵌祖母綠及鑽石。圖／卡地亞提供

五、四、三、二、一！在細雪紛飛的巴黎夜晚，Cartier boy關上和平街13號的卡地亞總店大門後，奇幻的魔法被啟動。

一、二、三、四…五，五隻美洲豹寶寶，迫不及待地從畫中躍然而出，大鬧和平街13號。他們輕快地跳到展示台上，把鮮紅的緞帶和包裝紙當作玩具玩耍，在展間追逐嬉戲、踢著小掌撒嬌打鬧、拖著華麗的禮物比劃起障礙賽…其中一隻拉著緞帶，從二樓往樹上一躍而下…。

整捆的卡地亞標誌的紅色緞帶隨著奔瀉而下，為象徵豐滿佳節的聖誕樹點亮送禮的氛圍。正當一夥的小萌豹寶寶頑皮地要將樹拉倒時，在霸氣的豹媽媽威嚴的低吼聲中，孩子們一轟而散，在清晨Cartier boy打開大門的瞬間，以奇蹟的魔法用滿滿的禮物為佳節獻上充滿愛的祝福，每一盒卡地亞，都是以愛和情感裝盛的魔法寶盒。

美洲豹是卡地亞的標誌，1914年從一張珠寶展的邀請函插畫開始，正如萌豹寶寶般從平面圖畫躍然而出，歷經百年的演進，不僅以栩栩如生的3D立體型態昂然成為品牌的精神象徵，卡地亞更透過精湛的工藝，捕捉其或坐或臥、或俏皮或優雅的各種姿態與豐富的神情，成為品牌最具代表性的珠寶系列。其標誌的斑點專點在無數迷人的作品上，而柔軟靈動的身姿更啟發系列腕表鏈帶無與倫比服貼的設計巧思。

而在2025年，卡地亞的美洲豹（Panthère de Cartier）系列，迎來全新的進化。結合卡地亞傳統雙獸首珠寶的設計巧思，全新的戒指、耳環，以更華麗、雕塑化的手法，使立體的珠寶豹首雕塑相對應，古典又摩登的藝術氣息，體現出美洲豹優雅又野性的寫意之美。

全新的手鐲表也以高級珠寶形式，重新演繹經典Toi & Moi，立體雕塑豹身，與流逝的時間相互對望，刻畫大膽奔放的霸氣魅力。經典的Panthère de Cartier腕表更推出奢華絕美的鑲鑽版本，不論是全鋪鑲滿鑽，或是略微低調的半鋪鑲款式，均以璀璨火光點亮奢華的豹身紋理，並提供多樣豐富的尺寸與材質，讓原本優雅的腕表變身為耀眼高級珠寶時計。

甚至有嶄新的手法，結合豹紋或介於斑馬╱虎斑的抽象紋樣，融合漆面、寶石鑲嵌和金屬光澤，以令人驚喜不已的大膽創意，為經典豹紋注入與眾不同的野性與鮮明現代感。

而在設計上，以簡約線條與Panthère de Cartier相呼應Santos de Cartier腕表，將經典建築的洗練風格收束為摩登的表殼線條，以絕佳的勻稱比例彰顯飛行員的冒險先驅靈魂，嶄新的尺寸與功能為經典注入貼近當代生活的新貌，是一款極具卡地亞風格的珍貴禮物。

珠寶承載著思念與感謝，在每個拆禮的瞬間將心填滿。LOVE Unlimited延伸經典LOVE的精髓，以柔韌如第二層肌膚的靈活鍊節，將鎖定的愛轉化為流動的連結。標誌的螺絲與拋光質感保留不變，專利隱藏式扣環只需一顆螺絲即可開合，能與經典款自由混搭，是年度兼具傳統、設計感與情感象徵的獻禮之作。隨著時代持續演進的LOVE系列，豐富的款式絕對能滿足你獨一無二的情感表達，也是將點亮溫暖每個人心靈的終極魔法。

節慶主題中，卡地亞也特別以Grain de Cafè咖啡 豆系列體現品牌對光影與立體金工的絕對掌握。