日內瓦鐘表大賞 鐘表界奧斯卡/Chopard、LV、BVLGARI爭鋒

蕭邦IMPERIALE Four Seasons四季腕表榮獲2025 GPHG最佳複雜功能女表獎。圖／蕭邦提供

第25屆日內瓦鐘表大賞（Grand Prix d’Horlogerie de Genève, GPHG）日前揭曉。自2001年創立以來，此鐘表界最具分量的盛事常被譽為「鐘表界的奧斯卡」，每年都有數百件腕表角逐各項殊榮，透過深具藝術性與創新精神的時計，彰顯製表傳統、工藝與價值。

瑞士 獨立家族經營的品牌蕭邦（Chopard），這次有兩枚新作獲獎。Alpine Eagle 41 SL Cadence 8HF高振頻腕表摘下「最佳運動表獎」。腕表採用41毫米陶瓷化鈦金屬打造、表盤以Pitch Black鈦金屬彰顯橘色元素，由高頻認證Chopard 01.14-C機芯驅動，結合運動美學與尖端製表技術。IMPERIALE Four Seasons則獲得最佳複雜功能女表獎；腕表搭載L.U.C 96.31-L機芯，其旋轉盤的裝飾隨季節變化而演進，呈現四季流轉的獨特時光美學。

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）以旗下的gérald genta與DANIEL ROTH兩個製表師品牌也摘下兩個獎項。榮獲最佳女表獎的gérald genta Gentissima Oursin Fire Opal腕表，是Gentissima Oursin系列的第四件作品，以墨西哥火蛋白石刻畫海膽的鮮明個性；而DANIEL ROTH Extra Plat Rose Gold腕表獲最佳簡約時間之美獎（Time Only），是一款搭載全新機芯DR002的經典雙橢圓輪廓5N 玫瑰金超薄正裝表。

入圍三項大獎的寶格麗（BVLGARI）則在超薄腕表的設計向來備受肯定，這次是以Octo Finissimo Ultra Tourbillon超薄陀飛輪腕表榮獲最佳陀飛輪獎。品牌在2021年以Octo Finissimo Perpetual Calendar超薄萬年曆腕錶勇奪最高榮譽「Aiguille d’Or金指針獎」，多年來在製表領域的耕耘已累積獲得多達十一項日內瓦鐘表大獎。品牌全球總裁暨LVMH 集團腕表部門執行長Jean-Christophe Babin也在日前榮獲瑞士Montre de l'Année的年度人物大獎，可謂雙喜臨門。

杜拜 鐘表周落幕

第七屆的杜拜鐘表周（Dubai Watch Week）日前落幕。LVMH集團的旗艦品牌路易威登為經典Escale系列新增兩款全新天然寶石面盤限量表款，旗下gérald genta表廠的GENTISSIMA OURSIN 41腕表也迎來兩款藍色與綠色隕石材質表盤的選擇；DANIEL ROTH發表鉑金版本的Tourbillon Platinum陀飛輪腕表。寶格麗與阿聯酋藝術家Mattar Bin Lahej x Octo Finissimo攜手推出聯名藝術表款。

融合路易威登旅行精神與高級製表技術的Escale腕表，兩枚新作均為40毫米，表殼、表耳、表圈、底蓋與表冠皆採用鉑金鑄造，襯托色彩鮮豔的綠松石與孔雀石表盤，並首度搭配了與石材色調相輔相成的Saffiano皮革表帶，由天文台認證的LFT023自動上鍊機芯所驅動，各限量30枚。

gérald genta的Gentissima Oursin系列腕表，不久前才以火蛋白石款摘下GPHG的最佳女表獎，系列立刻迎來兩款41毫米新作，分別搭配藍色與綠色隕石表盤，與既有的六款36.5毫米款組成更為豐富優雅的品味選擇。DANIEL ROTH以1988年經典的Tourbillon 2187/C187為靈感，在2023年打造出貼合雙橢圓表殼造型的DR001陀飛輪機芯；如今繼前作黃金配巴黎釘紋、與玫瑰金配細條紋飾的版本後，迎來更具現代感的鉑金配直線扭索飾紋版本Tourbillon Platinum。