MIKIMOTO 冬日獻禮 鑽石星空伴珍珠月光

記者孫曼／綜合報導
MIKIMOTO代言人迪麗熱巴演繹Starry Night系列珠寶。圖／MIKIMOTO提供
冬季的夜色降落，街角的金色裝飾閃爍，人們在冬季溫暖的節日裡，傳遞祝福與心意。MIKIMOTO以頂級珍珠化作冬日柔雪，呈獻Les Pétales Place Vendôme Rosés與Starry Night兩大系列，為佳節增添恬靜而璀璨的光。

Les Pétales Place Vendôme Rosés系列延續高訂珠寶的創作靈感，以粉紅金的柔暖色澤細膩描摹玫瑰花瓣的輕靈與曲線，刻畫巴黎芳登廣場上微風輕拂花瓣飛舞的景象。珍珠在冬日光線折射下宛如覆落在花瓣上的初雪，無論是環繞頸間的長項鍊、貼近心口的短項鍊，或是於手腕、耳畔輕盈搖曳的設計，都像在雪景中悄然盛開的冬季之花，以優雅的姿態托付祝福、浪漫與思念。

Starry Night系列則以靜謐又華麗的夜空為靈感，珍珠反映著溫柔的月光，鑽石則像閃耀的星光，將日本Akoya珍珠的圓潤光澤與風箏型切割鑽石交織成閃耀的銀河，點綴耳畔和手腕。MIKIMOTO更攜手全球代言人迪麗熱巴，共同詮釋這個系列的浪漫，以星空象徵一年中最動人的願望。

Les Pétales Place Vendôme Rosés耳環。圖／MIKI...
MIKIMOTO為佳節呈獻Les Pétales Place Vendôme R...
Starry Night墜鍊。圖／MIKIMOTO提供
迪麗熱巴 日本

