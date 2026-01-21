深入韓管制區 DMZ沉浸式體驗

進出「民間人出入統制區域」時，皆需要通過嚴格的檢查。記者陳睿中／攝影

發生於1950年的韓戰，距今已經有75年的歷史。隨著時代演進，位於南北韓 之間的「非軍事區（DMZ）」，以極其特殊的形態，成為獨一無二的旅遊目的地。

搭和平列車造訪 每月僅2班

為期三年的韓戰，在1953年簽署停戰協定。為了維護南北和平，雙方以軍事分界線（Military Demarcation Line）為中心，訂定南北各約2公里寬的區域，構成腰帶般的「非武裝地帶」（Demilitarized Zone,DMZ），為全球最緊張的邊界之一。根據協議，DMZ內雙方禁止任何形式的軍事行動，也不開放民眾進入。因政治與軍事上的嚴格規範，DMZ在七十餘年間幾乎無人踏足，成為野生動植物繁盛的天然寶庫。

在DMZ以南5～10公里左右的範圍內，南韓 政府沿著DMZ規畫「民間人出入統制區域（Civilian Control Zone, CCZ）」。此區域內設有大量軍事設施與少數居民居住，並實施嚴格的進出管理。隨著時代演變，世界各國旅客也透過和平觀光行程，重新認識韓國歷史、感受DMZ，以及親身理解和平的重要意義，更能夠揭開北韓神祕面紗的一小角。

除了參與和平觀光旅遊團、搭乘巴士前往管制區域之外，一種獨特的交通方式，就是搭乘每個月僅有2班的「DMZ和平列車」。從古色古香的「文化站首爾284（舊首爾車站）」出發，旅客可乘坐列車前往電鐵京義線最北端的車站「臨津江站」。在約一個半小時的路程中，工作人員會透過生動的解說、有獎徵答、換裝拍照等方式，讓旅客可以快速認識韓戰的歷史背景，甚至可以品嘗南韓軍用口糧，味道挺不錯。可惜目前車廂仍採首爾現代化的地鐵車廂，少了一點特殊的時代沉浸感。

抵達列車終點的臨津江站，需再轉乘巴士至進入民間人出入統制區域的哨口進行身分查驗。當全副武裝的士兵登車逐一檢查護照時，也讓人逐漸感受到當地的特殊氛圍。進入管制區之後，「什麼事情能做、什麼事情不能做」就成為導遊不斷提醒的重點。

最北展望台 遠眺北韓禁拍照

行經統一大橋後，我們抵達「統一村」。此座小村莊有可容納百人用餐的大型食堂，還有販售各式限定紀念品與零食的商店，有咖啡、有酒，甚至還有適合網美拍照的漂亮小花園，空氣中洋溢著各國觀光客的興奮感，很容易讓人忘記自己身處管制區內，但其實村內保存著防空洞、武器庫等戰時建物，靜靜敘述著當年的傷痕。尤其當抵達村落附近的「都羅展望台」及「第三地道」，又會讓人立即回想起DMZ在軍事與政治意義上的獨特性。

距離軍事分界線僅1.5公里的都羅展望台，乃是南韓最北端展望台，目前使用的新展望台於2018年啟用，舊有展望台已經轉為安全教育功能。在展望台內，透過望遠鏡就能眺望開城，並看見金日成銅像、北韓前線村莊等景色。也能發現雙方沿著軍事分界線，透過高高豎起的國旗宣揚國威、隔空較勁。在政治情勢緊繃的情況下，展望台內規定十分嚴格，觀眾的相機嚴禁拍攝北韓景色與南韓的軍事設備。

所以大家只能對著示意的模型一陣猛拍，企圖透過模型的輪廓，留下現場緊張又嚴肅的氣息。

然而，另一處能夠直觀感受敏感氛圍的地點，即是「第三地道」。

1974年9月5日，一名脫北的專業工程師，向南韓軍方舉報第三地道的存在，經多年調查後終於在1978年發現這條全長達1,635公尺、寬高均約2公尺、位於地下73公尺的第三地道，乃是當時北韓為入侵南韓時祕密挖掘而成，已經超過軍事分界線435公尺。同時也是目前被發現的四條地下隧道中，最靠近首爾、規模最大的隧道，估計每小時可讓3萬名兵力通過。

第三地道全程禁止拍攝，隨身物品都需要鎖進置物櫃，僅能戴著安全帽入內，沒辦法拍幾張紀念照片。

為了有利部隊快速運輸，陰涼的隧道內比想像中來的寬敞，但是隨著傾斜的角度下行，潮濕的空氣與嶙峋不平的岩面，仍散發著無聲的壓迫感；尤其理解「第三地道」目的就是為了「侵略」，心中更會變得沉重。地道盡頭處距離軍事分界線僅有170公尺，目前被三層厚重的隔離牆阻擋，僅能運用想像力，在腦海中描繪牆面後方的景色。順帶一提，從地道底部返回地面全程上坡，對旅客的體力是一大考驗。

星巴克 DMZ 唯一需安檢門市

不同於地道內的壓力，園區內規畫有展覽廳，透過文物展示讓民眾深入理解戰爭歷史，另外還設有紀念品店與許多打卡設施，整體輕鬆不少，尤其巨大多彩的「DMZ」，成為許多遊客必拍的裝置藝術。地上與地底世界的鮮明差距，也更讓人理解和平的重要性。

位於管制區外的「臨津閣」，則是為了紀念韓戰而設立，除了建築本身，另外有臨津江地區戰跡碑、美軍參戰碑等不同紀念碑。此外，步行可達的距離中，還有和平之鐘、望拜壇等不同型態的建物；在空中，亦可見到首條運行於管制區域內的空中纜車「DMZ天空之路」。打造沉浸式體驗的「DMZ生動體驗館」，則運用數位科技，讓旅客能夠感受DMZ的自然、人文主題，頗受親子團體喜愛。