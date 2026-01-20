我的頻道

富豪搬離加州遷往邁阿密 買房、成交7天搞定

「我只喜歡美的事物」范倫鐵諾留下半世紀傳奇

CHANEL迎佳節 奇幻貓頭鷹化夢為真

記者孫曼／專題報導
PLUME戒指，可轉換式設計，可做為單一戒指或拆分為二配戴。圖／香奈兒提供
PLUME戒指，可轉換式設計，可做為單一戒指或拆分為二配戴。圖／香奈兒提供

香奈兒（CHANEL）迎接新的一年到來，黑筆輕拂過薄薄的雪景，香奈兒以經典的黑白雙色在一片皚皚雪白中，勾勒出讓人雀躍的熟悉線條，將夢幻的山茶花圖騰、閃耀的五芒星、帶來好運的幸運數字5、以及象徵豐饒的麥穗，從想像中輪廓逐漸清晰，成為美好的驚喜。

在這次「將夢想化為現實」（FROM DREAM TO REALITY）的形象影片和照片中，貓頭鷹成為呼應主題的象徵。牠代表著夢境和夜晚的神祕，是在寧靜與黑夜中優雅守護的生物。貓頭鷹以充滿詩意姿態，訴說著佳節時分的奇幻與魔力，寄託了每個人無限想像力和帶來美好祝福。

彗星羽毛與菱格 經典設計再進化

隨著浪漫飄逸的雪花，品牌經典之作的永恆優雅貫穿佳節氛圍。香奈兒世界中，最早出現在珠寶設計上的符碼之一，就是頂級珠寶Bijoux de Diamants鑽石珠寶系列中以六尾彗星項鍊登場的彗星圖騰。COMÉTE也從此成為了香奈兒高級珠寶美麗、流動與自由的象徵。Bijoux de Diamants中大量高級訂製服細節的設計概念也延伸出RUBAN系列，以香奈兒時裝中常見的蝴蝶結緞帶，展現其愛好自由、不受拘束的創意美學。

嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）在最初以帽子創作席捲時尚雜誌之際，羽毛就是她最擅長運用的素材，1932年鑽石珠寶系列中也有以羽毛為靈感的胸針作品，如今更延伸出迷人的PLUME系列，以珍貴堅硬的金質與鑽石，打造最輕柔飄逸的羽毛，洋溢著自由無畏的氣息。

香奈兒女士摯愛的山茶花CAMÉLIA，也在2016年開始，逐年以不同K金與鑽石，詮釋圓潤的花形，弧形的花冠和花瓣間細膩的飾邊，豐富香奈兒的珠寶世界。

2015年誕生的COCO CRUSH高級珠寶系列，則以包款上最具辨識度的Matelassé菱格紋圖騰為靈感，運用精緻的金雕菱格紋圖騰裝飾在珠寶上。而後更結合了香奈兒女士最鍾愛鑽石及品牌獨創18K BEIGE米色金，陸續推出各式寬、窄版戒指、手環、耳環及耳扣，成為最具玩趣的經典設計。

N°5高級珠寶系列以嘉柏麗香奈兒的幸運符碼為靈感，透過金質珠寶與璀璨鑽石，將幸運數字「5」轉化為貼身陪伴，完美體現女性柔美及永恆魅力。

幸運數字貼身伴 五大符碼集一身

她常說「幸運（CHANCE）是一種存在的方式。幸運不是一個小人物。幸運是我的化身。」這樣對於幸運地堅信，也促成了CHANCE de CHANEL高級珠寶系列的誕生，將成她靈魂精髓的五大代表符碼，首次集結於一件猶如護身符的珠寶作品之中：象徵著繁榮與豐饒的麥穗、代表星座的獅子、她鍾愛的山茶花、做為自由意象的彗星，以及幸運數字「5」。

香奈兒也是最早專注於為女性構思設計腕表的品牌。1987年誕生的PREMIÈRE腕表，以N°5香水瓶蓋的八角形輪廓為表殼、搭配黑色漆面與皮革穿鍊的表帶，至今仍是兼具風格與美學的經典。在2000年以陶瓷打造的運動休閒風格J12腕表，更進一步顛覆了傳統製表世界的想像，並在20年後換上品牌與瑞士KENISSI製表廠攜手打造的全新Caliber 12.1自動上鍊機械機芯，為21世紀第一枚經典腕表煥然一新。

(由左至右)ETERNAL N°5戒指，；COCO CRUSH窄版戒指。圖／香奈...
(由左至右)ETERNAL N°5戒指，；COCO CRUSH窄版戒指。圖／香奈兒提供
PREMIÈRE Galon 18K黃金腕表，共有S、M、L、XL尺寸。圖／香奈...
PREMIÈRE Galon 18K黃金腕表，共有S、M、L、XL尺寸。圖／香奈兒提供
J12 Caliber 12.1腕表，38毫米白色高抗磨陶瓷及18K黃金表殼、C...
J12 Caliber 12.1腕表，38毫米白色高抗磨陶瓷及18K黃金表殼、Caliber 12.1自動上鍊機芯。圖／香奈兒提供
SYMBOLES徽章墜飾，18K黃金、黑玉鑲嵌鑽石。圖／香奈兒提供
SYMBOLES徽章墜飾，18K黃金、黑玉鑲嵌鑽石。圖／香奈兒提供
(由上至下)COCO CRUSH項鍊，18K BEIGE米色金；EXTRAIT ...
(由上至下)COCO CRUSH項鍊，18K BEIGE米色金；EXTRAIT DE CAMÉLIA項鍊，18K玫瑰金鑲嵌鑽石。圖／香奈兒提供
2025香奈兒歡慶佳節形象。圖／香奈兒提供
2025香奈兒歡慶佳節形象。圖／香奈兒提供
(由左至右)COCO CRUSH手環，18K BEIGE米色金鑲嵌鑽石；COCO...
(由左至右)COCO CRUSH手環，18K BEIGE米色金鑲嵌鑽石；COCO CRUSH手環，18K BEIGE米色金。圖／香奈兒提供

瑞士

