Boucheron珠寶 韓韶禧 Mina化身冬日夢幻

Boucheron Plume de Paon孔雀羽毛手鐲，白金、鑲嵌鑽石。圖／Boucheron提供

每當新的一年到來總是和朋友家人相聚的時刻，如何在派對時展現完美妝容？向氣質明星的造型學習造型不失為快速上手方法。近日韓星韓韶禧（Han So-Hee）、Mina宛如化身白雪公主，不約而同為法國高級珠寶品牌Boucheron拍攝了「Winter Wonderland」系列假日形象廣告，以全白造型搭配包含Serpent Bohème、Quatre classique Tube、Plume de Paon等系列珠寶，夢幻輕奢。

水滴形設計 全身營造共鳴

近期將有兩部新作品Netflix影集《我獨自升級》與電影《高年級實習生》的韓韶禧，在Boucheron形象宣傳中前後變換了兩套造型，其中，長髮造型時，她在高領毛衣外搭一條Quatre Classique短項鍊，窄版的黃金、白金、咖啡 色和玫瑰金營造出暖冬 印象，同時韓韶禧再將Quatre耳夾改造為髮辮上的裝飾，貴氣也甜美，尤其眼影更改造為白色、悄悄和全身造型呼應；短髮造型中，韓韶禧則運用了大量Serpent Bohème系列珠寶，無論是項鍊、不對稱耳環、甚至是手鐲、戒指，以不同量體的水滴形態在全身營造共鳴，耳環與戒指另選用了藍綠色玉髓、清新迷人，下半身韓韶禧則搭配一條流蘇長裙並大秀長腿，成為冬日派對中難以忽視的亮眼造型。

女團Twice成員的Mina（名井南）則以俏麗短髮搭配一身白色羽毛上衣，呈現舞台C位明星的氣場。仔細觀察，Mina的妝感較淡，並畫上一字眉與奶油白桃色指甲油，讓皮膚更為顯白。尤其她選擇了全套的Quatre Classique系列Tube主題手環、戒指與短項鍊，該系列是去年全新登場的Quatre子系列，在Boucheron創意總監Claire Choisne的巧思下以金屬圓管搭配原有的Quatre Classique，在方圓之間呈現出俐落氣韻。Quatre Classique系列Tube主題中高單價珠寶首推Mina左手配戴的一款黃金手鐲，手鐲使用黃金、白金和玫瑰金750、棕色PVD，鑲嵌鑽石，同時結合Quatre系列經典的多重紋飾，風格百搭。

此外，Boucheron的Winter Wonderland假日形象廣告並「同場加映」了甜美的英國女星黛西埃德加瓊斯（Daisy Edgar-Jones），年僅27歲的Daisy Edgar-Jones是好萊塢 新生代明星，她在2020年迷你影集《正常人》（Normal People）中一劇成名，現時Instagram社群並擁300萬追蹤人物。

Boucheron的形象視覺中，她則以白色高領毛衣搭配一系列Plume de Paon系列珠寶耳環、項鍊、手環與戒指；該系列珠寶是從孔雀羽毛得到靈感，並以惟妙惟肖的精湛造工與鑽石鑲嵌、高程度還原羽毛的柔美彎曲。