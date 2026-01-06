大谷家的溫暖 BOSS最懂

BOSS x Steiff節日系列棕色泰迪熊吊飾。圖／BOSS提供

日前洛杉磯道奇 隊球星暨BOSS品牌大使大谷翔平 再度創下紀錄，勇奪他個人生涯第4座美國職棒大聯盟年度最有價值球員（MVP），成為史上第二位能獲得四座以上MVP的球員，為其生涯成就再創巔峰。

獲獎同時，大谷翔平身穿自己代言的BOSS頂級系列服裝，以紅棕色格紋針織衫搭配白色寬版羊毛長褲、經典Gary白色皮革運動鞋，穿出低調的運動優雅，同時完美呼應愛犬Decoy的毛色，老婆真美子也身穿棕色系服裝亮相，與家人現身美好畫面在社群引起一片好評討論。

讓人感覺溫暖的不只大谷家，迎接冬日節慶，BOSS攜手百年泰迪熊品牌Steiff推出節日限定聯名系列。這次聯名以經典泰迪熊的奶油白與焦糖棕為主色調，營造冬日舒適氛圍，多款觸感柔軟的毛絨外套、絨毛連帽衫、襯衫、T恤、手套與毛襪等單品，涵蓋大人與小孩的設計。Ariell手提包、Gary休閒鞋等BOSS經典包款與鞋款也換上毛絨飾邊，呈現節慶氛圍。

除了服飾與配件，還有備受期待的三款聯名版Steiff泰迪熊：白色長絨毛版本、棕色馬海毛原創收藏版，以及專屬HUGO BOSS XP會員限定的黑色馬海毛收藏版。同步推出的泰迪熊吊飾則可作為鑰匙圈或包款掛飾，為冬季穿搭增添可愛的亮點。