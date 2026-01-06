致敬紐約塗鴉藝術 Harry Winston珠寶 捕捉街頭活力

長方形的表殼除了像是紐約的長型建築街道，也致敬1920、1930年代的裝飾藝術風格。圖／Harry Winston提供

每一座城市都有規矩與脫離常軌的一面，而那些在筆直建築輪廓外隱藏在街頭深處的創意，正是城市生生不息的能量來源。海瑞溫斯頓（Harry Winston）以紐約這座大城市的塗鴉為靈感推薦了New York系列Graffiti珠寶與第五大道Avenue系列腕表，結合彩色寶石與視覺性元素，將大都會 的不羈與有機、閃耀捕捉。

從Jean-Michel Basquiat、Keith Haring到人稱「KAWS」的Brian Donnelly，紐約是商業、金融、生活、藝術與娛樂的超級城市，更孕育出前述影響跨世代深遠的塗鴉藝術家。塗鴉的前身是為了對抗體制、抒發不公，也因為塗鴉讓人們看到多元意見與新世代的視野，自由、無拘無束。

New York系列Graffiti珠寶與腕表正嘗試以鮮豔色彩與寶石致敬塗鴉藝術。第五大道Avenue系列Classic Graffiti腕表，將第五大道的修長轉化為長方行表殼，面盤中鑲嵌的鑽石、藍色與粉色藍寶石，一如紐約大都會燈光街景的五光十色，也致敬1920年代的裝飾藝術風格。

New York系列Graffiti珠寶胸針、耳環、項鍊也從塗鴉藝術得到靈感，將品牌首字母 的H與W改造為塗鴉風格字體，鉑金的本體上個別鑲嵌了鑽石、粉色藍寶石、藍寶石或帕拉伊巴碧璽，以寶石召喚出歡樂活力、隨身閃耀的愉悅氣氛。