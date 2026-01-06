BVLGARI限定店 Holiday Divas' Dream 首爾開張

我的頻道

記者孫曼／綜合報導
BVLGARI Divas' Dream系列玫瑰金坦桑石與鑽石項鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI Divas' Dream系列玫瑰金坦桑石與鑽石項鍊。圖／寶格麗提供

源自義大利羅馬的寶格麗（BVLGARI），以品牌經典的珠寶系列Divas' Dream作為靈感來源，於南韓現代百貨板橋店（Hyundai Department Store Pangyo）打造Holiday Divas' Dream期間限定店，以璀璨奪目的光影設計迎接佳節到來。

為慶祝盛大揭幕，寶格麗還邀請到南韓品牌大使金智媛亮相詮釋Divas' Dream的優雅之美。

「永恆之城」羅馬啟發了寶格麗無數精彩的創作，Divas' Dream系列珠寶標誌性的扇形輪廓，就是以古羅馬卡拉卡拉浴場的馬賽克地磚為靈感，以當代設計美學重新演繹。

金智媛在出席開幕時便混搭了一系列Divas' Dream的玫瑰金珠寶，溫潤的珍珠母貝、璀璨鑽石、以及瑰麗湛藍的坦桑石和拓帕石交相輝映，勾勒出Divas' Dream的優雅女性魅力。

Holiday Divas' Dream期間限定店空間中央矗立的Divas' Dream光之耶誕樹，更進一步利用扇形圖騰構築出建築般的造型美感，映照出「永恆之城」羅馬的光輝意象。

攜手日本漆藝大師

打造獨一無二腕表

另外，寶格麗也與精湛漆藝與傳統螺鈿技法聞名的日本漆藝大師淺井康宏（Yasuhiro Asai）攜手合作，推出日本限定的Lvcea Notte di Luce表盤腕表。每一只表盤皆由大師於京都工坊親手打造，獨一無二，流光溢彩。

淺井康宏常年以「光」作為創作核心，靈感取自太陽、彩虹與珍珠母貝自然折射的電光虹彩。他在京都傳統工坊中以古老工法融合當代技術，構築兼具靜謐與現代感的藝術作品。

這次合作特地選用2014年問世的Lvcea腕表為畫布。Lvcea Notte di Luce腕表表盤需耗時60天精雕細作，每一層漆面都需以木炭細緻打磨，循序堆疊出深度與光澤。淺井康宏需審視每一片珍珠母貝碎片的虹彩光澤與形狀，從中挑選最適合的細片，再逐一拼嵌成鮮明生動的光之馬賽克。最終拋光完成後，光芒彷彿自漆底深處浮現，綻放獨有的璀璨光輝，在表圈鑽石的襯托下，更顯層次閃耀迷人。

寶格麗南韓品牌大使金智媛亮相Holiday Divas' Dream期間限定快閃店。圖／寶格麗提供
寶格麗南韓品牌大使金智媛亮相Holiday Divas' Dream期間限定快閃店。圖／寶格麗提供
BVLGARI Divas' Dream系列玫瑰金鑲鑽戒指。圖／寶格麗提供
BVLGARI Divas' Dream系列玫瑰金鑲鑽戒指。圖／寶格麗提供
BVLGARI Lvcea Notte di Luce日本限定藍綠色珍珠母貝面盤精鋼與玫瑰金腕表。圖／寶格麗提供
BVLGARI Lvcea Notte di Luce日本限定藍綠色珍珠母貝面盤精鋼與玫瑰金腕表。圖／寶格麗提供

