Van Cleef & Arpels Dance Reflections VCA舞蹈藝術節

「Save the Last Dance for Me」，兩位男舞者相擁、屈膝、旋轉。圖／梵克雅寶提供

舞蹈作為品牌的靈感之源

梵克雅寶與舞蹈的緣分可追溯至1906年品牌創立於巴黎芳登廣場、即與歌劇院比鄰而立。芭蕾的優雅姿態自此成為靈感之源，1941年誕生的Dancer胸針，以寶石定格舞伶旋轉的瞬間。1940年代末，克勞德・雅寶與編舞大師巴蘭欽結為知音，共同創作芭蕾舞劇《Jewels》，以翡翠、紅寶石與鑽石象徵法國的典雅、紐約的激情與俄羅斯的浪漫，成為經典。自此舞蹈化為品牌創作的重要靈魂。

2007年為紀念《Jewels》40周年，梵克雅寶再度與倫敦皇家歌劇院合作，推出芭蕾伶娜「Ballet Précieux」高級珠寶系列，以舞姿之韻喻寶石之光，讓珠寶在節奏中閃耀生動。

「梵克雅寶十分榮幸與首爾表演藝術節攜手呈獻『Dance Reflections by Van Cleef & Arpels』舞蹈藝術節。這個項目自2020年啟動，每年於全球不同城市舉辦兩場，旨在延續品牌與舞蹈逾一世紀的深厚緣分。舞蹈自品牌創立以來即為梵克雅寶靈感之源，我們希望透過此計畫持續支持並回饋這門優雅的藝術。這份承諾已化為實際行動：支持各地藝術家、舞團與文化機構。」

「核心精神聚焦於創作、傳承與教育三大價值。如今合作遍及全球17個國家與藝術機構，推動舞蹈演出與跨文化交流。本屆藝術節精選9齣舞碼，展現豐富面貌之餘，更設有工作坊，鼓勵大眾以身體實踐親近舞蹈之美。願這場盛會成為探索創意與靈感的旅程，讓舞蹈持續閃耀於世界舞台。」Dance Reflections by Van Cleef & Arpels的策畫人、也是梵克雅寶「舞蹈與文化項目經理」Serge Laurent，雖因腳傷無法親臨現場，但透過視頻以熱情誠懇的語調傳達理念。

向經典致敬的現代蛇舞：奧拉・馬歇夫斯卡「Loïe Fuller：Research」

舞台移至貞洞1928藝術中心，歷史建築與現代燈光交織出靜謐的華麗。挑高木地板的全平面空間，讓觀眾在椅子上或席地而坐，更增添小劇場的親密感。波蘭 編舞家奧拉・馬歇夫斯卡（Ola Maciejewska）帶來她的代表作「Loïe Fuller：Research」，向19世紀的現代舞 先驅Loïe Fuller致敬。

Fuller當年以絲綢長袍與竹枝創造出「蛇舞」，在光影中化為火焰與海浪。奧拉・馬歇夫斯卡重構這段歷史，以身體去追尋被遺忘的感覺。一位男舞者以一塊黑布、一塊黃布，緩緩暖身變成上身的袍子，然後人袍合一幻化成展翅蝴蝶或盛開花朵，舞者在布袍內一直旋轉，光線折射出層層光暈。觀眾看到的不只是舞，而是「時間」在身體上流動。

全程沒有音樂，只有舞者使盡洪荒之力產生出美麗氣旋時偶爾發出的聲響，這不是一齣講故事的舞作，而是複刻百餘年前舞蹈歷史上名場面的完美「視覺藝術」。梵克雅寶舞蹈與文化項目經理Serge Laurent也相當推薦這齣必看的當代經典。

在座談會上，奧拉分享創作緣起，「2011年時我暫停舞蹈實踐，專注於學術研究，思考『是什麼讓人動起來』。這份探尋，引領我遇見19世紀舞蹈家Loïe Fuller。她以舞蹈結合科學、建築與光影技術，創造出跨領域的藝術實驗，創作精神不僅屬於過去，更預示舞蹈未來的無限可能。這件作品正是從Fuller延展出來。後來我遇見一位舞者，決定將這項研究傳遞給他，我們展開一場身體與歷史的對話。思考舞蹈如何跨越時間、性別與學科，在流動與再生中，繼續說出『身體如何被感動』的故事。」

華麗愉悅的男男雙人舞：阿歷山度・沙朗尼「Save the Last Dance for Me」

同樣在貞洞的夜晚，義大利 編舞家阿歷山度・沙朗尼（Alessandro Sciarroni）帶來的「Save the Last Dance for Me」以截然不同的節奏劃破寂靜。Polka Chinata，一種20世紀初在波隆那流行的「男性求偶舞蹈」，兩位男舞者相擁、屈膝、旋轉。這樣的舞姿既傳統又前衛，既陽剛又親密。

沙朗尼以此為出發點，將一段瀕臨失傳的「民俗舞」重現為「現代舞」對話。舞台上僅有兩人，他們的身體交替平衡與失衡，像是時間的擺錘，也像兩顆星體相互牽引。那是一種關於信任、記憶與延續的舞蹈。

節奏感極強的音樂一下，兩位襯衫西褲男舞者開始在方形框線內神采飛揚地舞動，乍看類似西方社交舞，除了單獨旋轉、兩人的雙手也幾乎沒有離開對方，但多了兩人「相擁合體」的「漸進屈膝」與同時「快速旋轉」，看得觀眾們目眩神迷，張力十足、全無冷場。同樣不是敘事的作品，但帶來滿滿的愉悅與能量，終場時贏得歡呼的滿堂彩。

「當我發現歷史上一支只由男性演出的『求偶舞』時，覺得很想複刻。100年前的社會裡，男女之間的界線極為分明。所以這支舞最初才會只由男性來表演。那是一種讓年輕男孩以近乎雜技的動作展示力量與技巧、向同儕炫技，也藉此吸引心儀的女性。」沙朗尼分享，「當我重新詮釋這支舞時，我盡力去尊重它原本的形態。但我拿掉原本的民俗音樂，當去掉那層音樂，就像是揭開外衣，得以看見更深層、更本質的東西。這也正是我對這支舞最想表達的：重新感受到人類生命的奧祕與存在的力量。」

結語：以舞蹈為語言 向時間與工藝致敬