FENDI╳ Stray Kids 方燦 把F融入新歌

記者孫曼／綜合報導
FENDI與韓團Stray Kids隊長兼品牌大使方燦攜手推出全新單曲「Roman Empire」。圖／FENDI提供
FENDI與韓團Stray Kids隊長兼品牌大使方燦攜手推出全新單曲「Roman Empire」。圖／FENDI提供

FENDI與紅遍全球的韓團Stray Kids隊長兼品牌大使方燦攜手推出全新單曲「Roman Empire」，並特地開放FENDI羅馬總部義大利文化宮拍攝單曲影片，曲詞和監製都由方燦一手包辦。

在單曲影片中穿上多款2026年初春系列服裝的方燦表示，「這是獻給FENDI的歌，將愛比喻為永垂不朽的羅馬帝國，將經典Peekaboo手袋及招牌『F』字標誌等品牌標誌性元素融入歌詞之中，以現代手法重新演繹羅馬的歷史傳承。歌曲融合充滿感情的輕鬆歌聲和夢幻的合成音效，疊加強勁的低音鼓節拍，交織出R&B與Miami Bass風格的樂曲」。

單曲影片以方燦的大特寫揭開序幕，隨著影片推進，畫面回溯其藝術軌跡，鏡頭在義大利文化宮內外穿梭，最終見證他躍升為國際巨星的巔峰時刻。完整版「Roman Empire」於網路社群發布後，日前於首爾COEX購物中心K-POP SQUARE巨型螢幕舉行特別首映，方燦也在首爾Palazzo FENDI專門店舉辦獨家私人活動上即席演出。

義大利

