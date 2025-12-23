香港 吃喝玩樂新方案

少爺啤的核心精神就是「從香港出發，釀造屬於香港的啤酒」。錢欽青╱攝影

高樓大廈前看跑馬：

跑馬地Happy Wednesday

位於香港 島心臟地帶的「跑馬地馬場（Happy Valley Racecourse）」，是這座城市最具代表性的夜生活地標之一。自1845年啟用以來，這裡見證了香港從殖民港口蛻變為國際都會的歷史。如今每逢星期三夜晚，馬場燈火通明、音樂震撼，化身為結合運動、音樂、美食與社交的城市嘉年華「Happy Wednesday快活星期三」派對。

由香港賽馬會主辦，讓年輕族群以更輕鬆有趣的方式認識賽馬文化。當夜幕降臨，觀眾可在眾多餐飲區暢快吃喝，近距離感受賽馬奔馳而過。現場更有主題派對、樂隊與DJ演出，例如曾有主題「寶萊塢之夜（Bollywood Night）」，舞台上便是熱力四射的寶萊塢歌舞表演。

一個晚上大約有8到9場比賽，每場約一兩分鐘就結束，跟看F1賽車類似，當馬兒們快要衝到終點線，全場響起吶喊，緊張刺激的高昂氣氛讓人熱血沸騰。而且馬兒們衝刺的背景是一整排高樓大廈，相當魔幻。

位於看台3樓的Vantage餐廳走fusion路線，成為城中時髦人士觀看跑馬的好選擇。想要投注，各種大螢幕的賽事與馬匹分析，除了人工勾選，還提供先進的AI推薦。

少爺啤：香港之光 精釀典範

成立於2013年12月的「少爺啤」（Young Master Brewery），是香港精釀啤酒界的先驅，從黃竹坑工業大廈的小型工廠起步，以一貫的堅持和創新，已成為年產量五、六百萬噸的重要品牌。

「秋冬是最好的造訪季節」，負責導覽的編號第一號員工說，涼意緩和了釀造時的高溫環境，工廈一樓空氣中瀰漫著釀造的甜香味。命名「少爺啤」，是因為印度裔的老闆從「工廠少爺」這部電影得到啟發。「之所以有今天的成績，是因為我們願意用最貴的麥芽製作，而且堅持持續創新」。

目前常態有6種口味，成名作「1842」是簽訂南京條約、割讓香港那一年，最暢銷的是「Classic」。疫情期間為了幫知名酒吧生產無法在店內飲用的調酒，赫然發現調酒竟然比啤酒貴好幾倍，因而推出「higher than」系列，目前有5個從香港本地飲食文化開發的風味：凍檸茶、鹹檸、鐵觀音…，台灣訪客最欣賞的是「麻辣薑」，也就是薑汁汽水口味。

少爺啤的核心精神是「從香港出發，釀造屬於香港的啤酒」。品牌不盲目模仿歐美風格，而是以香港為靈感，融入本地文化、風味與幽默，開創專屬東方味覺的精釀語言。「文華東方是我們第一個酒店客人，我們也出口到很多國外城市」。少爺啤也經常與餐廳、設計師及藝術家跨界合作，舉辦啤酒節、工作坊，推廣手工啤酒，讓大眾理解「精釀」不只是飲品，更是一種生活美學，以「功夫褲」為logo的T恤等周邊商品都很受歡迎。

10多年來，少爺啤用釀造講述屬於香港的故事。每一瓶少爺啤，都是城市文化、職人精神與創新思維的結晶，獨立、真誠又充滿個性。

Amber：

永續又與時俱進的三星 餐廳

甫摘下米其林三星、位於中環置地文華的Amber，20年一直由來自荷蘭的名廚Richard Ekkebus主理，10多年前便持續獲得二星，2022年更拿下綠星，在香港屬於殿堂級的Fine Dining名店。

高大親切的Richard Ekkebus被問拿到三星後會有什麼改變？「我們本來就隨時在調整和改變！否則也拿不到三星吧」，幽默立即贏來好感。

他以扎實的法式烹飪功底為根基，巧妙融入亞洲及香港風味與文化，創造出全新語彙的「當代法餐」。更以「永續奢華」的哲學理念重塑高端餐飲的定義，率領團隊全面棄用一次性塑膠製品，引進水質過濾系統以減少水瓶的浪費。更利用發酵等技術，將剩餘食材轉化為味噌、麴菌和發酵茶，來作為調味料，物盡其用並重新詮釋食材價值。

開業20年的經典前菜「赤海膽龍蝦果凍魚子醬」，一口咬下，果然umami爆棚，此起彼落的鮮味。主菜4分熟的「乳鴿」在鴿肉跟皮之間嵌入雞肉鴨肝，全都柔嫩，配菜的煎大黑本菇也很脆爽。餐後還有桌邊服務的「鐵觀音調飲」，清新滋味為午餐畫下完美句點。

來自紐約事務所的空間設計完美呼應料理風格的演進，選用自然材質和諧流動，在繁忙都會中締造出溫馨明亮的用餐環境。

在Amber用餐不僅是一場味覺盛宴，更像是永續與食物演化的哲學體驗。每道菜都蘊含主廚對自然與生命的思索：這份細膩與誠懇，使Amber成為香港餐飲舞台上一顆恆久閃耀的琥珀。

全新開幕的尖沙咀金普頓酒店：

495個房間皆有海景

作為洲際酒店集團全新力作，香港「尖沙咀金普頓酒店」9月中剛開幕，並以495個房間成為全球最大的金普頓，號稱每一個房間都能看到「海景」。原址是「海員之家」，位置極佳，緊鄰瑰麗、麗晶、半島，但強調年輕愉悅感的奢華生活風格，以摩天大樓中的綠洲自許。

設計團隊以「都會與海洋」為靈感打造，將金普頓品牌的當代優雅與香港的活力節奏融合。每間客房均設落地玻璃窗，門一打開就能俯瞰維港的海景與港島天際線；每個房間都有浴缸，不是位於床邊的復古式，就是位於窗邊下沉式jacuzzi。用品皆頗具品味，時鐘是日本品牌Lemnos、藍牙喇叭是復古風的Tivoli、沐浴備品是韓國香氛NONFICTION、杯子是本地的Loveramics、咖啡 膠囊來自本地咖啡品牌Elephant Grounds的特調口味。

餐飲部分也很有想法：15樓Birdsong以輕食為主，白天是手沖咖啡與烘焙甜點的社交咖啡廳，黃昏5到6點的「社交時光」，住客可免費享用茶點與葡萄酒。12樓Hillside是全天候餐廳，早上提供房客早餐，其他時間主打亞洲當代料理。頂層Swim Club以池畔小食與創意雞尾酒貫穿日夜。接下來還有米其林二星主廚劉韻棋（Vicky Lau）的中式餐酒館「吱喳小館（JĪJĀ）」登場。

運動設施同樣亮眼：11樓24小時健身中心，器材一應俱全，還獲得香港第一個HYROX認證標準。更衣室有蒸氣、桑拿與按摩池。50樓的高空20米恆溫泳池，主打南加州的鬆弛感，伴隨無價的海景。