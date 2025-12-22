Dior雋永俐落的黑白語彙 經典包款煥新優雅迎早春

我的頻道

記者孫曼／專題報導
Dior Toujours黑白配色Macrocannage大型籐格紋小牛皮小型直式托特包。圖／Dior提供
Dior Toujours黑白配色Macrocannage大型籐格紋小牛皮小型直式托特包。圖／Dior提供

Dior 2026早春度假系列以20世紀活躍於羅馬、巴黎與紐約的傳奇名媛Mimì Pecci-Blunt為靈感，她所舉辦的「白色舞會」（Le Bal Blanc）啟發本季設計主題，除了大量運用不同材質創作出的白色調服飾，描繪由濃至淡的層次語言，更延伸出以純白搭配黑色勾邊，或是襯托閃耀金色的精美設計。

同樣的設計理念和如夢似幻的華麗氣息，也從服飾一路延伸至包款設計，涵蓋品牌近年來備受喜愛的標誌性系列Dior Toujours、D-Journey、Lady Dior與Lady D-Joy包款，都在早春系列中披上金屬光澤的新色，並以嶄新的黑白配色亮相，呼應大秀白色調的夢幻氣息。

本季主打的Dior Toujours包換上經典雋永的黑白配色，更顯俐落優雅。無論是中型水桶包款式，或直立式托特包型，都在本季換上拿鐵白皮革，搭配黑色大型籐格紋縫線與提把、肩背帶，呼應「Toujours」（永恆）之名，寓意Dior永隨於側。標誌性的Lady Dior、Lady D-Joy與D-Journey亦延續此設計語彙，以白色包身襯以黑色縫線，勾勒俐落且摩登的輪廓，融合優雅與實用奢華。

金色長久以來一直是Dior的象徵色之一，因為法國詩人考克多（Jean Cocteau）曾將「Dior」一詞拆解為Di（神）與Or（金），象徵「神之金」的光輝，也成為本季包款的主要色調。Dior Toujours直立包款以仿舊質感的香檳金色Flat Cannage籐格紋綴飾於皺褶小牛皮包身，D-Journey包款則以相同香檳金調與籐格紋演繹細膩光澤，而Lady Dior更以閃耀金色覆滿包身與提把，能輕鬆為穿搭造型注入奢華高雅的氣質。

Dior 2026早春度假系列形象廣告中的Dior Toujours包款。圖／D...
Dior 2026早春度假系列形象廣告中的Dior Toujours包款。圖／Dior提供
模特兒演繹Dior 2026早春度假系列D-Journey包款。圖／Dior提供
模特兒演繹Dior 2026早春度假系列D-Journey包款。圖／Dior提供
D-Journey金屬光澤金色皺褶Flat Macrocannage大型籐格紋小...
D-Journey金屬光澤金色皺褶Flat Macrocannage大型籐格紋小牛皮中型包。圖／Dior提供
My ABCDior Lady Dior黑白Cannage籐格紋小羊皮包。圖／D...
My ABCDior Lady Dior黑白Cannage籐格紋小羊皮包。圖／Dior提供
Dior Lady D-Joy黑白配色Macrocannage大型籐格紋小牛皮迷...
Dior Lady D-Joy黑白配色Macrocannage大型籐格紋小牛皮迷你包。圖／Dior提供
Lady Dior白色金絲線Cannage籐格紋迷你包。圖／Dior提供
Lady Dior白色金絲線Cannage籐格紋迷你包。圖／Dior提供
Dior Toujours Vertical金屬光澤金色Flat Cannage...
Dior Toujours Vertical金屬光澤金色Flat Cannage大型籐格紋皺褶質感小牛皮小型直式托特包。圖／Dior提供
Dior Toujours黑白配色Macrocannage大型籐格紋小牛皮中型托...
Dior Toujours黑白配色Macrocannage大型籐格紋小牛皮中型托特包。圖／Dior提供
Dior 2026早春度假系列D-Journey包款。圖／Dior提供
Dior 2026早春度假系列D-Journey包款。圖／Dior提供
模特兒演繹Dior 2026早春度假系列Dior Toujours包款。圖／Di...
模特兒演繹Dior 2026早春度假系列Dior Toujours包款。圖／Dior提供

