Dior雋永俐落的黑白語彙 經典包款煥新優雅迎早春

Dior Toujours黑白配色Macrocannage大型籐格紋小牛皮小型直式托特包。圖／Dior提供

Dior 2026早春度假系列以20世紀活躍於羅馬、巴黎與紐約的傳奇名媛Mimì Pecci-Blunt為靈感，她所舉辦的「白色舞會」（Le Bal Blanc）啟發本季設計主題，除了大量運用不同材質創作出的白色調服飾，描繪由濃至淡的層次語言，更延伸出以純白搭配黑色勾邊，或是襯托閃耀金色的精美設計。

同樣的設計理念和如夢似幻的華麗氣息，也從服飾一路延伸至包款設計，涵蓋品牌近年來備受喜愛的標誌性系列Dior Toujours、D-Journey、Lady Dior與Lady D-Joy包款，都在早春系列中披上金屬光澤的新色，並以嶄新的黑白配色亮相，呼應大秀白色調的夢幻氣息。

本季主打的Dior Toujours包換上經典雋永的黑白配色，更顯俐落優雅。無論是中型水桶包款式，或直立式托特包型，都在本季換上拿鐵白皮革，搭配黑色大型籐格紋縫線與提把、肩背帶，呼應「Toujours」（永恆）之名，寓意Dior永隨於側。標誌性的Lady Dior、Lady D-Joy與D-Journey亦延續此設計語彙，以白色包身襯以黑色縫線，勾勒俐落且摩登的輪廓，融合優雅與實用奢華。