Chopard The Precious Hours精湛技藝的傳承與新生

由12只腕表組成的2025年新作Precious Hours套組。圖／蕭邦提供

蕭邦（Chopard）的L'Heure du Diamant珠寶表，薈萃頂級製表與精湛珠寶工藝。誕生於1969年創意革新浪潮，L'Heure du Diamant將復古韻味與現代視野巧妙交織，結合蕭邦獨有的皇冠式鑲嵌（Crown Setting）技術、蘊含護身符寓意的色彩絢麗硬質寶石表盤，以及極致纖薄精密的自製機械機芯。年度新作「The Precious Hours」套組，正是系列精湛技藝的完美印證。

1960年代的珠寶界，迎來了一股創意革新的浪潮。L'Heure du Diamant系列的首款腕表，正是由接手蕭邦品牌的卡爾舍費爾（Karl Scheufele）於1969年專為表達對妻子凱琳（Karin）的深情愛意而設計的。他選擇採用最為珍貴的鑽石與貴金屬材質，並以自己開發出的獨特皇冠式鑲嵌技術將整圈鑽石環繞在表盤周圍，其名字L'Heure du Diamant意指鑽石般珍貴的時光；腕表的設計雋永迷人、至今依舊深受歡迎，甚至於2013年以一枚全鑲鑽的玫瑰金款式摘下日內瓦鐘表大賞（GPHG）的最佳珠寶腕表獎。

經典皇冠式鑲嵌 鑽石光芒全綻放

L'Heure du Diamant之所以歷久彌新，在於透過其精湛的技術融合了現代視野與復古韻味。標誌特色就是卡爾舍費爾親自研發的皇冠式鑲嵌工藝，無疑是一項金銀細工創舉：這種鑲嵌工藝運用V形鑲爪固定鑽石的位置，猶如隱形的蕾絲花邊優雅地支撐著鑽石的排列，盡可能減少金屬的鑲嵌方式大幅度增加了能自由穿透鑽石並折射出的光線、提升每一顆鑽石的華美火彩，使鑽石的純淨光芒全然綻放。

作為蕭邦的旗艦系列之一，L'Heure du Diamant採用色彩絢麗的硬質寶石作為表盤。蕭邦以寶石瑰麗的天然之美為時間的畫布，保留其獨特的自然紋理，許多寶石更蘊含了豐富的象徵意義與靈動能量：紅玉髓的熾熱色澤在古埃及 被認為能喚醒勇氣與活力、紋路典雅的虎眼石被譽為「全知之眼」。最新The Precious Hours套組就選用了包括翡翠、蛋白石在內多達9種色調豐富的寶石，蕭邦精挑色澤紋理優美者，以精湛的技術削切成薄片後細心打磨，與鑽石相互輝映，成就L'Heure du Diamant獨特雋永的魅力。

而擁有高級製表技術表廠的蕭邦，也為華美的L'Heure du Diamant系列搭載了自製精密機械機芯，確保腕表不僅是奢華奪目的珠寶，更是精準的時計。精巧的The Precious Hours套組26毫米表款，搭載的Chopard 10.01-C手動上鏈機械機芯，就是現今市場上最纖薄精巧的機芯之一。而尺寸稍大的表款，則由Chopard 09.01-C型自動上鏈機芯所驅動，是一款全於瑞士 弗勒裡耶（Fleurier）的製表工坊中設計、研發和組裝的優越傑作。

12表款珍藏套裝 引入翡翠、蛋白石

事實上，由12只不同腕表所組成的The Precious Hours限量珍藏套裝正是L'Heure du Diamant系列中，向蕭邦精湛寶石表盤工藝致敬的巔峰之作。其數量象徵一年12個月以及一日12時的循環往復，豐富的光影變幻與瑰麗色彩，來自於皇冠式鑲嵌鑽石的流麗光彩與寶石的互相映照。為此品牌首次引入了粉紅蛋白石、翡翠及藍瑪瑙等珍稀寶石，並結合了白色珍珠母貝、縞瑪瑙、綠松石、孔雀石、紅玉髓、虎眼石的繽紛色調。套裝中更有兩款時計搭配了蕭邦的非凡金工所打造的樹皮紋理表鏈，這種金質加工技術由舍費爾家族於1960年代開發，完全以手工在金屬表面上製作出猶如植物脈絡般的纖巧細紋，精細的編織工藝則使表鏈配戴起來舒適柔軟。套表珍藏於雅致的珍珠母貝鑲嵌細工黑色漆面表盒之中。

L'Heure du Diamant系列多年來在設計上展現了豐富的創意，不僅在表盤的選材與鑽石的切割上發揮創意，表殼形狀也不斷演變，從經典的圓形、橢圓形、心形，到現代時尚的八角形和枕形等各種幾何形態。今年新作就破天荒採用了八邊形表殼，靈感同樣源自60年代的歷史作品，線條鮮明且比例恰到好處，表圈以皇冠鑲嵌工藝鑲嵌明亮式切割圓鑽，配備簡約純淨的珍珠母貝或綠色孔雀石表盤，為幾何稜角注入柔美質感和一絲古典主義氣息。可選配柔軟靈活的金質表鏈或同色的綠色鱷魚皮表帶。