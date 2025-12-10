CHANEL經典編織個性上手 PREMIÈRE GALON腕表

我的頻道

記者孫曼／專題報導
Jennie配戴Première Galon腕表。圖／摘自藝人IG
香奈兒（CHANEL）經典的斜紋軟呢套裝，雋永的魅力之一，就是針對每一件訂製外套設計的獨一無二編織緄邊（Galon）。

2025年，PREMIÈRE GALON腕表，將這種賦予套裝視覺亮點的精美裝飾，結合經典的PREMIÈRE腕表，推出全新的手鐲表，以有別以往的嶄新配戴方式，為摩登女性設下從容又高雅的風格標誌。

嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）在蘇格蘭首次認識了斜紋軟呢這種輕柔又保暖的戶外活動男裝面料，將這樣迷人的面料引進女裝，為充滿活力的女性打造的訂製套裝從此成為品牌經典服裝造型。

香奈兒斜紋軟呢套裝的幾個特點之一，除了方便實用的口袋、獨一無二的精緻鈕扣、以及內襯營造硬挺度的金屬鏈條，她在訂製服外套的口袋與袖口上，更增添獨特棉質編織緄邊裝飾，為整體輪廓造型賦予立體感。這種編織緄邊可結合多種迥異的材質，並運用針織、編織、纏繞等豐富多樣的工法製作，每件外套都擁有獨一無二的編織緄邊，既可搭配整體套裝顏色，亦能創造服裝強烈對比，營造特殊圖騰效果。

PREMIÈRE

八角形演繹N°5香水瓶

如今，這種儼然香奈兒風格標誌的裝飾織物，首度以珍貴金屬和璀璨鑽石製作而成，為誕生於1987年的PREMIÈRE腕表變化出全新的迷人魅力。

一如其名，PREMIÈRE腕表為香奈兒首款專為女性而設計的表款，跳脫傳統鐘表簡略地縮小男表尺寸就販售給女性的作法，PREMIÈRE腕表亦揚棄傳統男性製表符碼，以八角形演繹香奈兒N°5香水瓶蓋、並將品牌標誌性菱格紋包皮革穿鍊背帶化作表鍊，成為開創時代全新風貌的經典之作。

延續PREMIÈRE腕表以絕對創意、前衛大膽的自由風格，全新PREMIÈRE GALON共三款設計，以精美珠寶工藝打造的珍貴編織緄邊取代柔軟的皮革穿鍊表帶，黑色漆面表盤沒有任何數字或時標，與18K黃金手鐲相互映襯，凸顯香奈兒女士鍾愛的純粹之美。

同時呼應豐富多樣的香奈兒套裝編織緄邊元素設計，全新的PREMIÈRE GALON腕表囊括兩款以鑽石點綴的不同款式，以高配戴度的經典設計、精湛的珠寶工藝、和品牌講究的高級訂製風格精神，將PREMIÈRE腕表引進珠寶領域。

鑄造金屬表帶

鑲嵌就耗時100小時

事實上，要能以貴重金屬製作出理想的編織緄邊手鐲，並非想像中容易。

香奈兒製表廠必須想出有別於傳統機械加工生產方式，因此這款18K黃金實心手鐲是以「鑄造」方式製作而成：製表廠先製作「蠟模具」、接著進行掃描，並將18K黃金注入其中以形成立體的手鐲。最後，還針對為XS、S、M和L等4種尺寸的手鐲開發特定結構，以確保每只手鐲上的鑽石鑲嵌相同。

每只手鐲皆於香奈兒製表廠手工完成，鑲嵌實屬真正的珠寶工藝，需時約100小時，工序上最大挑戰之處在於鑲嵌手鐲同時須保持纏繞編織的美感，確保鑽石能順暢隨著編織紋路鑲嵌。

同時，實心手鐲圓潤的立體金屬表面亦須經新拋光，確保光澤明亮、與鑲嵌鑽石的部分營造出鮮明層次；內側與手腕接觸處亦足夠潤滑、舒適貼手。

Gracie Abrams配戴Première Galon腕表。／香奈兒提供
Première Galon腕表，18K黃金表殼、黑色漆面表盤、編織圖騰手環、石...
模特兒配戴Première Galon腕表與Coco Crush系列手環。／香奈...
Première Galon鑲鑽腕表，18K黃金表殼、表盤鑲嵌鑽石、手環鑲嵌57...
Marion Cotillard配戴Première Galon腕表。／香奈兒提...
