Dior重回夢幻羅馬 陳庭妮燕尾服帥氣優雅
在Dior2026早春度假系列的預覽會，現場以古典建築古蹟襯托華服，重現今年五月羅馬大秀如夢似幻的氛圍。包括Dior品牌大使陳庭妮、曾敬驊、詹子萱、牧森、韓寧多位名人均盛裝出席。
身穿燕尾服搭配經典小黑裙的陳庭妮帶著度假心情而來，羅馬也剛好是她心目中一直想去的度假勝地。她喜歡本季設計結合男裝元素的俐落帥氣和女生的優雅柔美，最鍾愛與她高個子形成反差的迷你款Lady Dior包，這季的特色是在白色包款上鑲嵌金色的線條，拎著就增添高級貴氣。
身穿藍襯衫搭配藍色棒球外套的曾敬驊，因最近迷上登山運動，最喜歡穿起來舒服度極高的工裝褲。詹子萱則嘗試了一款跟自己平時風格不同的裙裝，讓人耳目一新。牧森則是對於輕量化的科技材質運動鞋情有獨鍾。新生代演員韓寧表示，雖然本季主題是白色，但設計變化豐富讓人驚艷，玫瑰花和小蜜蜂造型耳環很有春天的氣息。
華麗刺繡 劇場感魅力滿滿
羅馬被稱為永恆之城，數百年來，啟發了無數電影、劇場、時尚與藝術的創作，包括Dior 2026早春度假系列。大秀的場景與服裝的細節，以「白色舞會」為靈感，整個系列介於高訂與成衣之間，以白色為主調，演繹多樣的材質與質地，並彰顯出剪裁。長禮外套與燕尾外套採用古典剪裁、擁有翻領的中性背心，以及滾著黑邊的軍裝外套，搭配長而蓬鬆的裙裝、蕾絲洋裝或飾有浮雕紋理的長禮服。繁複華麗的刺繡，圖騰結合植物花飾浮雕、雷射雕刻的皮革蕾絲和鉤針洋裝，構成浪漫感與劇場感的魅力。
包款配件也延續了服裝如夢似幻的氣息。包括Lady Dior、Dior Toujours Vertical與D-Journey等近年熱賣的款式，都在早春系列中披上金屬光澤的新色，而呼應大秀以白色構成的夢幻氣息，全系列包款也都以嶄新的黑白配色亮相。從經典托特包形中脫胎而出全新Dior Voyage包，柔軟方便於肩背，又擁有超大的容量，融合了優雅與實用奢華的元素，是一款深具都會風情的必備流浪包。
