RICHARD MILLE RM63-02 自由穿越時區 甜美新色

記者釋俊哲／專題報導
透明的後底蓋可欣賞機芯自動盤的動態，同時表殼六點鐘方向並註記限量編號。圖／RICHARD MILLE提供
透明的後底蓋可欣賞機芯自動盤的動態，同時表殼六點鐘方向並註記限量編號。圖／RICHARD MILLE提供

穿越時空、回到過去是無數科幻電影中的奇想，但實情是，當人們能自由的在時區之中切換，也是一種另類的「穿越」時空（區）。瑞士頂級鐘表品牌RICHARD MILLE發表新款RM 63-02世界時區自動上鍊表款，透過品牌自製的CRMA4機芯，可以旋轉表圈瞬間切換時區，巧妙展開一趟跨時區的奇幻旅程。

無論是GMT兩地時間或世界時區腕表的存在，都讓人可透過第二根指針、或相對應的刻度進而理解世界另一城市的當下時刻。RICHARD MILLE的RM 63-02世界時區自動上鍊表款亦是如此原理，但表款的調整方式大為不同，有別於傳統的按鈕按壓或表冠設定，由於CRMA4機芯將經微噴砂處理的5N紅金表圈結合面盤下的滾珠軸承結構，因此當旋轉表圈時便能轉動表盤外圈，也由於表圈內部齒輪與時針輪連動，只要將12點鐘方向的當下城市時間設定為基準點、便可同步表圈剩下的23個城市時間，進而讀取刻度圈、理解全球時區，並以玫瑰粉與勃根地紅的雙色顯示，理解該城市的晝夜狀態。

雙色晝夜顯示 品味大膽

47毫米的RM 63-02腕表是以玫瑰金與鈦合金構成表殼、表圈與中層，尤其雙色的晝夜顯示搭配上白色橡膠表帶，再度展現品牌過往對色彩實驗的大膽品味。一旦按壓表冠下方按鈕，即可切換四點鐘方向的功能選擇器，讓表冠在上鍊（W）、空檔（N）、調整時間（H）三種功能間切換，具有五級鈦合金底板與橋板的CRMA4機芯並經倒角、拉絲邊緣、經PVD鍍層與電漿處理。

值得一提的是，由於24小時旋轉內圈、24城市時間都皆運用上粉紅色，時、分指針也施以粉紅色的夜光塗料，甜美輕快，一如所有在雲端飛翔、世界遨遊的雀躍心情。全球限量100只。

四點鐘方向的功能選擇器，可在上鍊、空檔、調整時間三者間自由切換。圖／RICHAR...
四點鐘方向的功能選擇器，可在上鍊、空檔、調整時間三者間自由切換。圖／RICHARD MILLE提供
RICHARD MILLE發表RM63-02世界時區腕表，粉色細節入設計，能以轉...
RICHARD MILLE發表RM63-02世界時區腕表，粉色細節入設計，能以轉動表圈設定世界時間(區)。圖／RICHARD MILLE提供

