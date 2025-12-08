Tiffany年度Blue Book 海洋瑰寶經典再現
美國珠寶品牌蒂芙尼（Tiffany & Co.，簡稱Tiffany）日前於米蘭歷史悠久的聖星波里新聖殿回廊（Chiostri di San Simpliciano）發表年度2025 Blue Book高級珠寶「Sea of Wonder瑰海奇珍」秋季篇章，是蒂芙尼首度於米蘭發表高級珠寶。
系列設計由品牌珠寶與高級珠寶藝術長Nathalie Verdeille主導，靈感取自傳奇設計師尚史隆柏傑（Jean Schlumberger）的經典作品，重新演繹其經典的海洋意象，共40件全新設計分為6大篇章，：「寰海星錨」（Anchor）、「花舞海葵」（Anemone）、「碧海蔓影」（Ocean Flora）、「瀚海星螺」（Shell）、「深海星芒」（Urchin）與「海靈仙姿」（Mermaid），透過詩意筆觸和精湛工藝，刻畫自然界的流動之美。
「寰海星錨」系列取材自1939年錨形別針的古典設計，結合象徵堅毅與平衡的錨與枕形切割鑽石，線條俐落典雅。「花舞海葵」系列以來自莫三比克礦區的天然紅寶石襯映海葵的靈動姿態。「瀚海星螺」透過綠碧璽描繪海洋的結構美；「深海星芒」以十九世紀金箔琺瑯工藝（paillonné enamel）再現海膽虹彩光澤。「海靈仙姿」從美人魚傳說擷取靈感，以玫瑰金與黑色蛋白石交織夢幻海底色階；「碧海蔓影」更推出一枚獨一無二的珠寶腕表，綠松石時標優雅迷人。
