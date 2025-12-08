Tiffany年度Blue Book 海洋瑰寶經典再現

2025 Blue Book高級珠寶Sea of Wonder系列Ocean Flora鉑金與白K金鑲嵌鑽石、珍珠母貝與綠松石珠寶腕表。圖／Tiffany & Co.提供

美國珠寶品牌蒂芙尼（Tiffany & Co.，簡稱Tiffany）日前於米蘭歷史悠久的聖星波里新聖殿回廊（Chiostri di San Simpliciano）發表年度2025 Blue Book高級珠寶「Sea of Wonder瑰海奇珍」秋季篇章，是蒂芙尼首度於米蘭發表高級珠寶。

系列設計由品牌珠寶與高級珠寶藝術長Nathalie Verdeille主導，靈感取自傳奇設計師尚史隆柏傑（Jean Schlumberger）的經典作品，重新演繹其經典的海洋意象，共40件全新設計分為6大篇章，：「寰海星錨」（Anchor）、「花舞海葵」（Anemone）、「碧海蔓影」（Ocean Flora）、「瀚海星螺」（Shell）、「深海星芒」（Urchin）與「海靈仙姿」（Mermaid），透過詩意筆觸和精湛工藝，刻畫自然界的流動之美。