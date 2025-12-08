Tiffany年度Blue Book 海洋瑰寶經典再現

我的頻道

記者孫曼／綜合報導
2025 Blue Book高級珠寶Sea of Wonder系列Ocean Flora鉑金與白K金鑲嵌鑽石、珍珠母貝與綠松石珠寶腕表。圖／Tiffany & Co.提供
2025 Blue Book高級珠寶Sea of Wonder系列Ocean Flora鉑金與白K金鑲嵌鑽石、珍珠母貝與綠松石珠寶腕表。圖／Tiffany & Co.提供

美國珠寶品牌蒂芙尼（Tiffany & Co.，簡稱Tiffany）日前於米蘭歷史悠久的聖星波里新聖殿回廊（Chiostri di San Simpliciano）發表年度2025 Blue Book高級珠寶「Sea of Wonder瑰海奇珍」秋季篇章，是蒂芙尼首度於米蘭發表高級珠寶。

系列設計由品牌珠寶與高級珠寶藝術長Nathalie Verdeille主導，靈感取自傳奇設計師尚史隆柏傑（Jean Schlumberger）的經典作品，重新演繹其經典的海洋意象，共40件全新設計分為6大篇章，：「寰海星錨」（Anchor）、「花舞海葵」（Anemone）、「碧海蔓影」（Ocean Flora）、「瀚海星螺」（Shell）、「深海星芒」（Urchin）與「海靈仙姿」（Mermaid），透過詩意筆觸和精湛工藝，刻畫自然界的流動之美。

「寰海星錨」系列取材自1939年錨形別針的古典設計，結合象徵堅毅與平衡的錨與枕形切割鑽石，線條俐落典雅。「花舞海葵」系列以來自莫三比克礦區的天然紅寶石襯映海葵的靈動姿態。「瀚海星螺」透過綠碧璽描繪海洋的結構美；「深海星芒」以十九世紀金箔琺瑯工藝（paillonné enamel）再現海膽虹彩光澤。「海靈仙姿」從美人魚傳說擷取靈感，以玫瑰金與黑色蛋白石交織夢幻海底色階；「碧海蔓影」更推出一枚獨一無二的珠寶腕表，綠松石時標優雅迷人。

2025 Blue Book高級珠寶Sea of Wonder系列Anemone...
2025 Blue Book高級珠寶Sea of Wonder系列Anemone鉑金與黃K金鑲嵌3顆逾4克拉未經優化處理的橢圓形切割紅寶石及鑽石項鍊。圖／Tiffany & Co.提供
2025 Blue Book高級珠寶Sea of Wonder系列Mermaid...
2025 Blue Book高級珠寶Sea of Wonder系列Mermaid鉑金與玫瑰K金鑲嵌主石逾10克拉橢圓形蛋面切割黑色蛋白石與藍寶石及鑽石胸針。圖／Tiffany & Co.提供

