LACOSTE更衣室詮 釋運動反差美記者

LACOSTE 2026春夏巴黎時裝秀色彩以復古運動服為靈感，鮮橘色與亮藍色碰撞出懷舊張力，並融入淺褐灰、品牌經典的鱷魚綠等色調。圖／LACOSTE提供

LACOSTE將2026春夏巴黎時裝秀的舞台重塑為「更衣室」，毛巾堆疊作為座椅、蒸氣玻璃板、淋浴簾等元素，模糊公眾與私密、運動與時尚之間的界線。

本季是一場向運動精神致敬的感官頌歌，透過探索運動員卸下汗濕戰袍時的「不完美」真實狀態：球衣領口微微解開、運動裝隨意拉鬆，或汗濕的球衣被甩在椅背上的瞬間，展現鬆弛、透氣、帶著餘溫的自然狀態，服裝輪廓亦呈現隨性的現代表現，寬鬆、飄逸與輕盈。

同時也是運動機能與慵懶型格之間的碰撞與平衡。LACOSTE將感性美學、未完成輪廓與運動基因在復古運動風潮中交融，奠定整個系列優雅且動感的基調。色彩以復古運動服為靈感，鮮橘色與亮藍色碰撞出懷舊張力，並融入淺褐灰、品牌經典的鱷魚綠等色調。