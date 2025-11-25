PIAGET全球巡迴第2站 頂級珠寶赴香港

我的頻道

記者孫曼／專題報導
Essence of Extraleganza頂級珠寶系列18K白金祖母綠鑽石項鍊。 記者孫曼／攝影
Essence of Extraleganza頂級珠寶系列18K白金祖母綠鑽石項鍊。 記者孫曼／攝影

瑞士精品品牌伯爵（PIAGET）日前於香港舉辦Shapes of Extraleganza頂級珠寶系列亞太發表會，是今年7月於巴塞隆納首度曝光後、全球巡迴的第二站。該系列51件作品中共有30多件赴港展出，其中包括系列之前未曾曝光過的新作。品牌摯友林依晨也特地出席鑑賞，並演繹了Flowing Curves項鍊和戒指，以及Gleaming Shapes耳環。

獨創字詞 奢華與優雅相結合

在籌備150周年誌慶之際，伯爵回顧品牌最活躍的60、70年代，希望透過新作重新深入探索當時大膽前衛與輪廓解構的核心精髓，因而催生出這一共3個篇章的Extraleganza系列。此獨創字由意為高調奢華的Extravaganza與象徵優雅的Elegance組合而成，旨在透過工藝的累積，成就對美的極致追求。

Shapes of Extraleganza是繼2024年Essence of Extraleganza頂級珠寶系列問世之後的第二部曲。有別於去年以人物故事為主旨，Shapes of Extraleganza著重於「形姿妙舞」，透過玩味廓形、色彩、質地、光影與體積，聚焦形狀概念的無限變化。

林依晨配戴的Flowing Curves套組，便是70年代新表現主義對於回歸自然潮流的煥新詮釋。其設計靈感汲取自匈牙利建築師Antti Lovag在1979年創作的「泡泡宮」（Palais Bulles）建築，以有機和感性挑戰傳統規範；Flowing Curves項鍊採用堅硬剛強的K金來展現流暢彎曲的線條，表面裝飾的手工錘紋於光影流動中形成彷如動態的視覺效果，同時也是對經典「Decor Palace宮廷式雕刻飾紋」工藝的延伸與致敬。項鍊共鑲嵌19顆Yves Piaget鍾情之黑色蛋白石，其迷人遊彩與中央逾9克拉的枕形切割馬達加斯加藍寶石的切面，既對比又互補。項鍊金屬更採用工序繁複的傳統脫蠟法製作，過程中必須針對保持原石形狀的蛋白石打造完美貼合的爪鑲底座，是最具挑戰之處。

精湛工藝 體現當代藝術精神

Extraordinary Rose則是以伯爵的精神象徵PIAGET ROSE為主角，也是伯爵再次攜手法國羽飾工藝大師Nelly Saunier、薈萃金工和羽飾工藝的驚艷傑作。漸層暈染的白色鵝毛，展現了柔軟與堅硬等多重衝突和對比構築成的美，花瓣微微捲起、花朵迎風顫動的姿態，彰顯出花蕊中央紅色尖晶石的通透與清新。

Goldy Twirl的發想借鑑了品牌60年代的手鐲，融會當代美學的有機線條、大膽色彩和金質工藝，玫瑰金漩渦般的狂放曲線成為黑色蛋白石的畫布，襯托出丹泉石獨特的紫色調，營造出獨特的自由和動態魅力。與此形成鮮明對比的則是Graphic Prism的乾淨線條和精確形狀，猶如將荷蘭畫家蒙德里安（Mondrian）縱橫交織成的格磚以鑽石和祖母綠呈現，讓主題聚焦於「形狀」，戒指從側面看階梯狀的造型讓格狀變成立體，營造出瑰麗的建築感。

Gleaming Shapes則將孟菲斯設計師團隊經典的卡爾頓書櫃，以花式切割鑽石微型化，不著痕跡地成為一條充滿巧思的項鍊；Curved Artistry結合綠玉髓和品牌首度運用於高級珠寶中的隕石，以無限延伸的反轉和鏡像延伸，呈現出普普藝術的前衛風格。Venilia鉑金蛋白石鑽石套組運用扭轉的元素，以柔和有機的線條展現出水往下流動的視覺效果，一面鑲鑽、另一側鑲嵌蛋白石的手法，讓珠寶在陽光下展現出柔和又清澈透明的動人之美。

展現普普藝術的精神的Arty Pop，將充滿活力的綠色調寶石揉合在不尋常的幾何結構中，其中超薄陀飛輪自動上鍊腕表，具象的爆破意象，讓人想起安迪沃荷的名作「槍擊瑪麗蓮」，立體圖騰往外延伸的感覺來自巧妙的視覺錯視。現場另一款相當吸睛的腕表則是像絲綢般纖薄柔軟的寬版手鐲表Joyful Twirls，緊密鑲嵌的彩色寶石透過延續的不規則有機線條將表盤和表帶融為一體，以大面積呈現線條的流動。

Arty Pop 18K白金祖母綠鑽石超薄陀飛輪自動上鍊腕表。圖／PIAGET提...
Arty Pop 18K白金祖母綠鑽石超薄陀飛輪自動上鍊腕表。圖／PIAGET提供
Flowing Curves 18K白金藍寶石蛋白石耳環。圖／PIAGET提供
Flowing Curves 18K白金藍寶石蛋白石耳環。圖／PIAGET提供
Venilia鉑金蛋白石鑽石項鍊。圖／PIAGET提供
Venilia鉑金蛋白石鑽石項鍊。圖／PIAGET提供
Flowing Curves 18K白金藍寶石蛋白石項鍊。圖／PIAGET提供
Flowing Curves 18K白金藍寶石蛋白石項鍊。圖／PIAGET提供
PIAGET品牌摯友林依晨穿戴Shapes of Extraleganza系列F...
PIAGET品牌摯友林依晨穿戴Shapes of Extraleganza系列Flowing Curves作品出席香港發表會。圖／PIAGET提供
Goldy Twirl 18K玫瑰金坦桑石鑽石戒指。圖／PIAGET提供
Goldy Twirl 18K玫瑰金坦桑石鑽石戒指。圖／PIAGET提供
Extraordinary Rose 18K玫瑰金紅色尖晶石可轉換式羽飾手鐲。圖...
Extraordinary Rose 18K玫瑰金紅色尖晶石可轉換式羽飾手鐲。圖／PIAGET提供

